Borzasztó pofátlan: Zelenszkij újabb követeléslistával állt elő Brüsszelben

Ismét Ukrajnáról és az orosz–ukrán háborúról szólt az Európai Tanács brüsszeli ülése. A csúcstalálkozón Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is részt vett, és természetesen követeléslistával érkezett.

Bart De Wever belga miniszterelnök súlyos kétségeket fogalmazott meg az Európai Tanács mai ülésén (Fotó: Hans Lucas via AFP)

Az ukrán államfőt Antonio Costa, az Európai Tanács elnöke azzal üdvözölte, hogy Ukrajna további támogatásának fontosságát hangsúlyozta.

Az Ukrajna támogatásának és az Oroszországra gyakorolt nyomásnak továbbra is két szükséges feltétele a igazságos és tartós béke elérésének.

– idézte Costa szavait a Sky News hírtelevízió.

Az Európai Tanács elnöke úgy fogadta az ukrán elnököt, mintha Ukrajna már az Európai Unió tagja lenne.

Costa kiemelte Ukrajna támogatását a következő két évre, egyebek mellett katonai felszerelések beszerzésében is segítenék az ukránokat. Emellett az uniós vezető elfogadták az újabb, immár 19. Oroszország elleni szankció csomagot, amelyek az orosz úgynevezett „árnyékflottát” célozzák, illetve megtiltják a cseppfolyósított földgáz importját.

Az intézkedést a dán EU-elnökség jelentette be.

Ma jó nap ez Európa és Ukrajna számára

– kommentálta a lépést Lars Lokke Rasmussen dán külügyminiszter.

Rasmussen elmondta, hogy az új szankciók „új és átfogó intézkedéseket vezetnek be az olaj és a gáz, az árnyékflotta és Oroszország pénzügyi szektora tekintetében”.

Kaja Kallas, az EU külpolitikai főképviselője elmondta, hogy az új szankciók a kriptovaluta-tőzsdéket, valamint indiai és kínai szervezeteket is célba vesznek, és korlátozzák az orosz diplomaták mozgását.

Most fogadtuk el a 19. szankciócsomagunkat. Ez többek között az orosz bankokat, kriptovaluta-tőzsdéket, valamint indiai és kínai szervezeteket céloz meg. Az EU korlátozza az orosz diplomaták mozgását, hogy megakadályozza a destabilizációs kísérleteket. Putyinnak egyre nehezebb finanszírozni ezt a háborút

– írta a közösségi médiában Kallas.

We just adopted our 19th sanctions package.



It targets Russian banks, crypto exchanges, entities in India and China, among others.



The EU is curbing Russian diplomats’ movements to counter the attempts of destabilisation.



It is increasingly harder for Putin to fund this war. — Kaja Kallas (@kajakallas) October 23, 2025

A találkozó egyik sarkalatos témája volt a befagyasztott orosz vagyon felhasználása egy Ukrajnának nyújtandó hitel finanszírozására. Ezzel szemben azonban több tagállam fenntartásokat fogalmazott meg, például Belgium is, ahol az érintett eszközök legnagyobb része található.

Óvatosnak kell lennünk, hogy az orosz vagyon befagyasztására vonatkozó döntések ne forduljanak ellenünk

– mondta érkezésekor Bart De Wever belga miniszterelnök.