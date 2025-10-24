Borzasztó pofátlan: Zelenszkij újabb követeléslistával állt elő Brüsszelben

Ismét Ukrajnáról és az orosz–ukrán háborúról szólt az Európai Tanács brüsszeli ülése. A csúcstalálkozón Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is részt vett, és természetesen követeléslistával érkezett.
Az ukrán államfőt Antonio Costa, az Európai Tanács elnöke azzal üdvözölte, hogy Ukrajna további támogatásának fontosságát hangsúlyozta.
Az Ukrajna támogatásának és az Oroszországra gyakorolt nyomásnak továbbra is két szükséges feltétele a igazságos és tartós béke elérésének.
– idézte Costa szavait a Sky News hírtelevízió.
Az Európai Tanács elnöke úgy fogadta az ukrán elnököt, mintha Ukrajna már az Európai Unió tagja lenne.
Costa kiemelte Ukrajna támogatását a következő két évre, egyebek mellett katonai felszerelések beszerzésében is segítenék az ukránokat. Emellett az uniós vezető elfogadták az újabb, immár 19. Oroszország elleni szankció csomagot, amelyek az orosz úgynevezett „árnyékflottát” célozzák, illetve megtiltják a cseppfolyósított földgáz importját.
Az intézkedést a dán EU-elnökség jelentette be.
Ma jó nap ez Európa és Ukrajna számára
– kommentálta a lépést Lars Lokke Rasmussen dán külügyminiszter.
Rasmussen elmondta, hogy az új szankciók „új és átfogó intézkedéseket vezetnek be az olaj és a gáz, az árnyékflotta és Oroszország pénzügyi szektora tekintetében”.
Kaja Kallas, az EU külpolitikai főképviselője elmondta, hogy az új szankciók a kriptovaluta-tőzsdéket, valamint indiai és kínai szervezeteket is célba vesznek, és korlátozzák az orosz diplomaták mozgását.
Most fogadtuk el a 19. szankciócsomagunkat. Ez többek között az orosz bankokat, kriptovaluta-tőzsdéket, valamint indiai és kínai szervezeteket céloz meg. Az EU korlátozza az orosz diplomaták mozgását, hogy megakadályozza a destabilizációs kísérleteket. Putyinnak egyre nehezebb finanszírozni ezt a háborút
– írta a közösségi médiában Kallas.
A találkozó egyik sarkalatos témája volt a befagyasztott orosz vagyon felhasználása egy Ukrajnának nyújtandó hitel finanszírozására. Ezzel szemben azonban több tagállam fenntartásokat fogalmazott meg, például Belgium is, ahol az érintett eszközök legnagyobb része található.
Óvatosnak kell lennünk, hogy az orosz vagyon befagyasztására vonatkozó döntések ne forduljanak ellenünk
– mondta érkezésekor Bart De Wever belga miniszterelnök.
De Wever szerint ha Belgium követelései nem teljesülnek ebben a kérdésben, akkor Belgium megakadályozza az orosz eszközök felhasználását. Eddig nem mutattak be jogalapot a döntéshez, pedig ennek kellene lennie az elsőnek – érvelt a belga miniszterelnök.
Belgium emellett garanciákat is szeretne, mielőtt áldását adja a döntésre. De Wever szerint ezek a garanciák magukban foglalják a vállalatok kártérítési igényeivel szembeni védelmet, minden tagállam hozzájárulását és minden tagállam, amelyben befagyasztott orosz eszközök találhatók, „együttes előrelépését”.
Ha nem így lesz, az orosz megtorlás csak Belgiumot érintheti, és ez nem túl igazságos
– emelte ki, hozzátéve, hogy „meglepődne”, ha mindez a mostani ülés során megvalósulna.
A kérdéssel kapcsolatban vegyes volt a részt vevő állam- és kormányfők nyilatkozata. Ulf Kristersson svéd miniszterelnök például „széles körű támogatásról” beszélt a befagyasztott orosz vagyon felhasználásával kapcsolatban, luxemburgi kollégája, Luc Frieden azonban inkább a belga álláspontot, a megfelelő jogalap fontosságát hangsúlyozta.
Friedrich Merz német kancellár kifejezte reményét, hogy az aggodalmak ellenére is sikerül keresztülvinni a tervet.
Osztom a belga miniszterelnök aggodalmait, de bízom benne, hogy előrelépünk
– nyilatkozta Merz.
Az európai vezetők tanácskozásán Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is felszólalt. Beszédében hangsúlyozta a nagy hatótávolságú fegyverek fontosságát, mert szerinte ezek megváltoztathatják a háború menetét.
Sürgette az EU vezetőit, hogy minél hamarabb hozzanak döntést a befagyasztott orosz vagyon felhasználásáról, és azt ígérte, hogy ha megkapja a pénzt, annak jelentős részét európai fegyverek vásárlására fordítja.
Zelenszkij szerint szükség van a tűzszünetre, ennek eléréséhez viszont nagyobb nyomást kell gyakorolni Oroszországra. Az ukrán elnök nagyon fontosnak nevezte az új szankciós csomagot, és üdvözölte az Egyesült Államok által Oroszország két legnagyobb olajcégével szemben bevezetett szankciókat. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy Ukrajna nem hajlandó területekről lemondani a béke érdekében.
Zelenszkij később sajtótájékoztatón a washingtoni találkozójáról is beszélt.
A találkozó eredménye, hogy szankciókat vezettek be az orosz olajipari vállalatok ellen […] és még nem kaptunk Tomahawk rakétákat. Ennyi. Ez az eredmény, szerintem nem rossz
– mondta, majd hozzátette: „talán holnap már lesznek Tomahawk rakétáink is.” Az ukrán elnök szerint nem lesz találkozó Magyarországon Ukrajna nélkül.
Von der Leyen szerint egyetértés van
Az Európai Tanács egyértelmű elkötelezettséget mutat Ukrajna támogatása mellett, ami magában foglalja a védelmi és biztonsági szükségletek kielégítését is – hangsúlyozta Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke.
Von der Leyen az uniós tagállami vezetők tanácskozását követő sajtótájékoztatóján elmondta: a tanácsi következtetések erőteljesen fogalmaznak az Ukrajna szükségleteinek kezelésére irányuló közös uniós szándékról. „Az Európai Tanács nagyon világos elköteleződést vállalt ebben a kérdésben” – fogalmazott.
Hozzátette: a tagállamok felkérték az Európai Bizottságot, hogy dolgozzon ki lehetséges megoldásokat a támogatás további formáira. „Ez a téma egyáltalán nem egyszerű, nagyon összetett, ezért megvitattuk. De az is világos, hogy több pontot még tisztázni kell, mélyebben meg kell vizsgálni, és tovább kell dolgozni rajtuk” – mondta.
Ismertette: „egyetértés volt abban, mit kell tenni – ez az orosz befagyasztott vagyonból finanszírozandó jóvátételi hitel –, és most azon kell dolgozni, hogyan válhat ez lehetővé, és mi a legjobb módja a továbblépésnek ezen a téren”. Hozzátette: a csütörtöki tanácskozás lehetőséget adott arra is, hogy azonosítsák azokat a pontokat, amelyeket még tisztázni kell.
Ezzel összefüggésben Von der Leyen elmondta továbbá, hogy elsősorban a befagyasztott vagyonra összpontosítanak, és különböző lehetőségeket kell megvizsgálni. „Megerősíthetem, hogy az Európai Központi Bank elnöke és az Eurocsoport elnöke is nagyon világosan fogalmazott: ezek olyan kérdések, amelyeket kezelni kell – és kezelhetők is” – jelentette ki.
Orbán Viktor: Magyarország nem akar háborúba menni, és nem is fog
Magyarországnak van világháborús tapasztalata, ezért nem akar háborúba menni, és nem is fog – jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök Brüsszelben A miniszterelnök egyúttal hangsúlyozta: Magyarország nem akar belevonódni az orosz-ukrán háborúba.
Azt javasoljuk az ukránoknak, hogy inkább egy béketárgyalással próbálkozzunk, mi abban tudunk segíteni. Embert nem küldünk, fegyvert nem küldünk, pénzt nem adunk, de szívesen segítünk egy béketárgyalás nyélbe ütésével
– fogalmazott a kormányfő.
Ha az unió nem akar kiszorulni az Európáról szóló döntésekből, akkor ott kell lennie a tárgyalásoknál, és nem úgy, hogy bekéredzkedik mások tárgyalására, hanem saját jogon kell tárgyalást, diplomáciai akciókat indítania – tette hozzá Orbán Viktor.
Kijelentette: a budapesti békecsúcs napirenden van. Az amerikaiak és az oroszok tárgyalnak, és bármikor megegyezhetnek. Mivel megegyezés esetén nagyon gyorsan tető alá lehet hozni egy béketanácskozást, Magyarország várakozó állapotban van - tájékoztatott.
Közölte: Európának nem az orosz-amerikai tárgyalásokra kellene készen állnia, hanem tárgyalásokat kellene kezdeményeznie az oroszokkal. "Pont azt kellene csinálnunk tükörszerűen, mint amit az amerikaiak elnöke csinál" – hangsúlyozta.
Kijelentette: nem szeretné, ha Magyarország egy olyan szövetségnek lenne a tagja, amelynek egy újonnan felvett tagja folyamatosan háborús veszedelemben él, és – emelte ki - abba „bármikor beleránthat bennünket, mert az ukrán-orosz háború nem a mi háborúnk”.
Ha Ukrajna tagja az uniónak, akkor az orosz-ukrán háború „a mi háborúnkká válik, és ezt mi nem akarjuk” – szögezte le. Közölte továbbá, Ukrajna állapota „fölszívná, kiszippantaná” Európából azokat a pénzeket, amelyekre Európában van szükség a gazdaság fejlesztéséhez, például Magyarországon.
Ezzel összefüggésben kijelentette: Magyarország nem támogatja az Ukrajnával történő uniós tagságról szóló tárgyalások megkezdését, és nem támogat semmilyen olyan pénzügyi intézkedést sem, amely – mint kiemelte – a magyarok pénzét kivinné Ukrajnába, vagy veszélyeztetné Ukrajnával összefüggésben.
Az Európai Tanács Ukrajnával foglalkozó állásfoglalásával kapcsolatban a kormányfő közölte: „Magyarországnak nem állt módjában, hogy támogassa az elfogadott szöveget". A 26-os körben egyeztetett szövegnek „Magyarország nem részese” – hangsúlyozta.
Azon uniós tervről, amely szerint Ukrajna támogatására használnák fel az európai bankokban elhelyezett, majd az uniós szankciók nyomán befagyasztott orosz vagyonok kamatait, Orbán Viktor úgy vélekedett: „ha egyszer is hozzányúlnak politikai parancsra bármely itt elhelyezett összeghez, ami nem az unióé, hanem unión kívüli tagállamé, azt elvonják, ráadásul nemzetközi jogi szempontból kétes módon, akkor az megingatja az összes Európában pénzügyi befektetést végrehajtó bizalmát, és akkor ez az üzletág tönkremegy”.
A kormányfő elmondta, a héten levelet váltott az orosz elnökkel, amelynek során Vlagyimir Putyin világossá tette, hogy orosz pénzeket érintő esetleges uniós intézkedésekre ellenlépéseket fognak tenni. Ez azt jelenti, hogy az Oroszországban lévő vállalati vagyonok „bajba kerülhetnek” – magyarázta. Magyarországról több cégnek is, köztük nagy magyar stratégiai cégeknek komoly vagyona van Oroszországban, és - fogalmazott – „ezt nem akarom kockáztatni”. Nem kockáztathatja a magyar miniszterelnök, hogy az Oroszországban lévő magyar vagyonokat egy brüsszeli döntés miatt ellenlépésként megsarcolják, megskalpolják vagy elkobozzák - húzta alá.
Az Európai Uniónak az volna az érdeke, ha ez az iparág nem halna meg, hiszen Európa azért versenyez, hogy az euró előbb fölzárkózzon a dollárhoz, mint világvaluta, később pedig, ha lehet, meg is előzze – szögezte le.
Az uniós tanács által csütörtökön elfogadott Oroszország elleni 19. szankciós csomaggal kapcsolatban a miniszterelnök azt mondta: „mindent kivettünk belőle, ami rossz volt Magyarországnak”. A megszorító csomag, amely folytatja ugyan az elhibázott uniós szankciós politikát, Magyarországot nem érinti negatív módon - hangsúlyozta.
Tájékoztatása szerint mintegy 20-30 milliárd euró között van az az összeg, amit a magyar gazdaság eddig „elbukott a háborún”. Szavai szerint ebből világosan következik, hogy minden magyar családnak, minden magyar kis- és középvállalkozónak az az érdeke, hogy minél hamarabb béke legyen. A pénz ne menjen Ukrajnába, és a magyar gazdaságot, meg az unió többi gazdaságát ne blokkolják a szankciók. Ez az érdeke mindenkinek – szögezte le.
A migrációt illetően a miniszterelnök közölte: az EU 2026 végén, 2027 elején hatályba akarja léptetni a migrációs és menekültügyi paktumot. A migrációs paktum egy „halálos veszély” Magyarország számára – jelentette ki.
„Mi vagyunk ma Európa egyetlen migránsmentes országa” – fogalmazott Orbán Viktor, majd úgy folytatta: „ha bekényszerítenek bennünket a migrációs paktumba”, akkor Magyaroroszágnak 30 ezer migráns egyidejű elhelyezését biztosító férőhelyet kell építenie, valamint, ha migrációs vészhelyzet alakul ki az Európai Unióban, akkor az unióba érkezett migránsok szétosztásáról az Európai Bizottság fog dönteni. Nem Magyarország, nem a magyarok – hívta fel a figyelmet. Magyarország a migránspaktumot elutasítja - szögezte le a kormányfő, majd közölte: a paktumot Magyarország nem fogja és most sem hajtja végre, amiért büntetést fizet. De - emelte ki – „még mindig jobb a büntetés, mintha nyakunkra küldenek tízezerszám migránsokat”.