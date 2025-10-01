Forró vita várható az EU-csúcson – mutatjuk, milyen témák lesznek terítéken

Koppenhágában, a Christiansborg palotában kerül sor az Európai Unió állam-és kormányfőinek informális csúcstalálkozójára szerdán.
A megbeszélés napirendjén két fő téma szerepel: az EU közös védelme, illetve Ukrajna. Ugyanezek lesznek majd az Európai Tanács október 23-24-i ülésének témái is.
A találkozót António Costa, az Európai Tanács elnöke vezeti, házigazdája pedig Mette Frederiksen dán miniszterelnök lesz. A tanácskozás másnapján szintén a dán fővárosban kerül majd sor az Európai Politikai Közösség találkozójára is, amelyre negyvenhét állam-és kormányfőt várnak.
Az uniós vezetők megvitatják majd, hogyan erősíthető meg Európa védelme többek között annak fényében, hogy Oroszország a közelmúltban több ízben is megsértette egyes uniós tagállamok légterét
– írja a találkozóval kapcsolatban az EU sajtószolgálata.
A közlemény szerint „a provokációk még inkább rámutattak arra: az EU-nak fel kell gyorsítania és fokoznia kell arra irányuló erőfeszítéseit, hogy olyan Európát építsen, amely képes hatékonyan, önállóan és együttesen választ adni a közös fenyegetésekre”.
Beruházásaink fokozása során az általunk eszközölt beruházásokat hatékonyabbá és észszerűbbé is kell tennünk, többek között olyan közös eszközök útján, mint a SAFE. Minden eurónak a közös biztonságunkat és a stratégiai autonómiánkat kell erősítenie
– nyilatkozta Costa.
Az EU 2030-as védelmi készültsége kapcsán konkrét témaként
kerülhet napirendre.
A megbeszélés másik kiemelt témája Ukrajna lesz.
A koppenhágai ülésen a vezetők megbeszélést folytatnak majd arról, hogy miként nyújtható továbbra is megbízható és kiszámítható gazdasági, katonai és politikai támogatás az országnak
– fogalmaz ezzel kapcsolatban a közlemény, megjegyezve, hogy eddig az EU és tagállamai több mint 173,5 milliárd euró összegben nyújtottak támogatást Ukrajna számára.
A béke lehetőségei helyett továbbra is a háború folytatása és az ukrán haderő felfegyverzése áll a középpontban. A megbeszélésbe videókapcsolaton keresztül becsatlakozik Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is, azonban személyesen csak a másnapi EPK-csúcsra érkezik Koppenhágába.
Szintén a találkozó vérható témái között szerepel majd Ukrajna európai uniós csatlakozása. Mint arról beszámoltunk, António Costa vezetésével az EU egy olyan tervet készít elő, amely a minősített többségi szavazás kiterjesztésével megkerülné Magyarország vétóját. A brüsszeli vezetés ezt már nem is igyekszik titkolni, a napokban Guillaume Mercier, az Európai Bizottság szóvivője hivatalosan is megerősítette, hogy létezik ilyen terv.