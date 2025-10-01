Forró vita várható az EU-csúcson – mutatjuk, milyen témák lesznek terítéken

Koppenhágában, a Christiansborg palotában kerül sor az Európai Unió állam-és kormányfőinek informális csúcstalálkozójára szerdán.

Komoly biztonsági intézkedésekkel készülnek az Európai Unió informális csúcstalálkozójára a koppenhágai Christiansborg palotánál (Fotó: NurPhoto via AFP)

A megbeszélés napirendjén két fő téma szerepel: az EU közös védelme, illetve Ukrajna. Ugyanezek lesznek majd az Európai Tanács október 23-24-i ülésének témái is.

A találkozót António Costa, az Európai Tanács elnöke vezeti, házigazdája pedig Mette Frederiksen dán miniszterelnök lesz. A tanácskozás másnapján szintén a dán fővárosban kerül majd sor az Európai Politikai Közösség találkozójára is, amelyre negyvenhét állam-és kormányfőt várnak.

Az uniós vezetők megvitatják majd, hogyan erősíthető meg Európa védelme többek között annak fényében, hogy Oroszország a közelmúltban több ízben is megsértette egyes uniós tagállamok légterét

– írja a találkozóval kapcsolatban az EU sajtószolgálata.

A közlemény szerint „a provokációk még inkább rámutattak arra: az EU-nak fel kell gyorsítania és fokoznia kell arra irányuló erőfeszítéseit, hogy olyan Európát építsen, amely képes hatékonyan, önállóan és együttesen választ adni a közös fenyegetésekre”.

Beruházásaink fokozása során az általunk eszközölt beruházásokat hatékonyabbá és észszerűbbé is kell tennünk, többek között olyan közös eszközök útján, mint a SAFE. Minden eurónak a közös biztonságunkat és a stratégiai autonómiánkat kell erősítenie

– nyilatkozta Costa.

Az EU 2030-as védelmi készültsége kapcsán konkrét témaként

a közös képességfejlesztés gyors megvalósítása

a keleti régió támogatása

az irányítás, ideértve a politikai felügyeletet és a koordinációt is

kerülhet napirendre.

Az Európai Unió vezetői ismét kiemelten foglalkoznak Ukrajnával

A megbeszélés másik kiemelt témája Ukrajna lesz.

A koppenhágai ülésen a vezetők megbeszélést folytatnak majd arról, hogy miként nyújtható továbbra is megbízható és kiszámítható gazdasági, katonai és politikai támogatás az országnak

– fogalmaz ezzel kapcsolatban a közlemény, megjegyezve, hogy eddig az EU és tagállamai több mint 173,5 milliárd euró összegben nyújtottak támogatást Ukrajna számára.