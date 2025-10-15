Új szintre emelné Brüsszel a genderőrületet

Újabb megdöbbentő javaslattal állt elő az Európai Unió a genderkérdés terén. Az „LGBTIQ+ Egyenlőségi Stratégia 2026-2030” elnevezésű dokumentum olyan radikális intézkedéseket tartalmaz, amelyek komoly aggodalmat keltenek számos tagállamban és szakértői körökben egyaránt – hívja fel a figyelmet az Exxpress osztrák hírportál.

Az Európai Unió javaslata értelmében korhatár nélkül válthatnának nemet a gyerekek (Fotó: Xinhua via AFP)

A stratégia egyik legvitatottabb pontja, hogy lehetővé tenné a gyermekek számára nemük szabad megválasztását, korhatár nélkül.

Ez azt jelentené, hogy akár kiskorúak is dönthetnek a nemváltásról, anélkül hogy ehhez szülői vagy orvosi beleegyezésre lenne szükség.

A javaslat kritikusai szerint ez súlyosan veszélyezteti a gyermekek egészséges fejlődését és jólétét.

Az Athena Forum nevű agytröszt, amelynek alapítója és igazgatója Faika El-Nagashi volt zöldpárti osztrák parlamenti képviselő, figyelmeztetést adott ki a tervezettel kapcsolatban. Véleményük szerint Brüsszel a biológiai valóságot, a családot és a véleménynyilvánítás szabadságát áldozza fel egy radikális ideológia oltárán.

A Bizottság olyan törvényeket szorgalmaz, amelyek érzelmeken alapulnak, nem pedig a valóságon – a nők és lányok védelme megszűnik

– figyelmeztet az Athena Forum.

A stratégia további aggályos pontjai közé tartozik a „gyűlöletbeszéd” elleni harc kiterjesztése, ami azt jelentheti, hogy aki biológiai tényeket mer kimondani, könnyen „gyűlöletkeltéssel” vádolható. Ez súlyosan veszélyeztetheti a szólásszabadságot és a tudományos diskurzust.

Az EU pénzügyi nyomásgyakorlással is élne: azok a tagállamok, amelyek nem hajlandóak elfogadni az új irányelveket, uniós támogatásoktól eshetnének el. Eközben jelentősen növelnék az LGBTIQ-szervezetek támogatását, ami sokak szerint az adófizetők pénzének pazarlása és ideológiai célok erőltetése.

A tervezet statisztikai manipulációt is előirányoz: a „nemi identitást” beépítenék az Eurostat jelentéseibe és a nemzeti statisztikákba. Kritikusok szerint ez torzítaná a demográfiai adatokat és veszélyeztetné a statisztikák megbízhatóságát.

Ugyanakkor rendőrségi és igazságszolgáltatási képzéseket terveznek, amelyek célja egy előre megadott ideológiai értelmezés beépítése a nyomozásokba és az ítéletekbe – vagyis búcsút inthetünk a semlegességnek.

Különösen érzékeny kérdés a béranyaság EU-szintű elismerésének lehetősége. Ez beavatkozást jelentene a tagállamok családjogi hatáskörébe, és alááshatná a nők és gyermekek védelmére irányuló nemzeti szabályozásokat.

A szabályozást a tagjelölt országoknak is át kell venniük, különben azt kockáztatják, hogy nem tudnak előrelépni a csatlakozási folyamatban.

Brüsszel az egészet „jogok terén elért előrelépésként” igyekszik eladni. A kritikusok szerint azonban valójában fenyegetésről van szó: a társadalom mélyreható átalakításáról, amelyet egy kis ideológiai elit diktál, de mindenki fizeti az árát.