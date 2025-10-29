Berlinben és Varsóban is politikai vita robbant ki amiatt, hogy az utóbbi hetekben jelentősen megnőtt a fiatal ukrán férfiak száma, akik az országelhagyási szabályok enyhítése után érkeztek hozzájuk. Több német és lengyel politikus is attól tart, hogy ez a tendencia ronthatja az európai uniós közvélemény hozzáállását Ukrajna katonai támogatásához, miközben a háború lassan a negyedik évfordulóhoz közelít – írja a Politico.

Újabb menekülthullám érte el az Európai Uniót

Fotó: JOHN MACDOUGALL / AFP

Németországban és Lengyelországban – az Európai Unión belül a legtöbb ukrán menekültet befogadó országokban – a politikai hangulat kezd megváltozni. A fiatal ukrán férfiak számának hirtelen növekedése után mindkét országban egyre több jobboldali politikus szólal fel a menekültpolitika szigorítása mellett.

Németországban Friedrich Merz kancellár pártja arra figyelmeztetett, hogy bár az ország továbbra is befogadja az ukrán menekülteket, a lakosság támogatása gyengülhet, ha úgy látják, hogy fiatal férfiak a katonai szolgálat elől menekülnek Németországba

Nem áll érdekünkben, hogy fiatal ukrán férfiak Németországban töltsék az idejüket ahelyett, hogy hazájukat védenék

– mondta Jürgen Hardt, Merz pártjának külpolitikai szóvivője, majd úgy folytatta, hogy „az ukrajnai törvények legutóbbi módosítása kivándorlási hullámot indított el, amire reagálnunk kell.”

Lengyelországban a jobboldali Konfederacja párt még keményebben fogalmazott:

Lengyelország nem szolgálhat menedékül azon férfiaknak, akiknek a hazájukat kellene védeniük, miközben a lengyel adófizetők viselik a dezertálásuk költségeit

– állt közleményükben.

Az új ukrán szabályok

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök augusztus végén enyhítette a fiatal férfiakra vonatkozó országelhagyási szabályokat. Korábban minden 18 és 60 év közötti férfi számára tilos volt elhagyni Ukrajnát, az új szabályok szerint azonban a 18–22 éves korosztály szabadon ki- és beléphet az országból, anélkül hogy büntetést kockáztatnának.

A módosítás lehetővé tette, hogy azok a fiatal férfiak, akik már külföldön tartózkodtak, hazatérhessenek anélkül, hogy attól kellene tartaniuk, nem engedik őket újra távozni.

Egy másik cél pedig az volt, hogy elbátortalanítsák azokat a szülőket, akik 16–17 éves fiaikat külföldre akarták vinni. Zelenszkij a nyári bejelentéskor úgy fogalmazott:

Ha azt akarjuk, hogy a fiúk Ukrajnában maradjanak, akkor itt kell befejezniük az iskolát, és a szüleiknek nem szabad őket elvinniük.

Hozzátette, attól tart, hogy ellenkező esetben „elveszíthetik kapcsolatukat Ukrajnával.”