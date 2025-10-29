Hírlevél

Németországban és Lengyelországban is politikai vita robbant ki, miután nyár óta megugrott náluk az ukrán menedékkérő férfiak száma. Ukrajna országelhagyási szabályainak enyhítése után tömeges kivándorlás indult meg. A német és lengyel jobboldali politikusok szerint a jelenség alááshatja a közvélemény támogatását Ukrajna iránt, miközben az Európai Unióban egyre többen sürgetik a menekültpolitika szigorítását. A szociális juttatások kérdése is megosztja a társadalmakat, mivel sokan úgy vélik, a katonai szolgálat elől menekülők nem jogosultak a szociális juttatásokra.
Berlinben és Varsóban is politikai vita robbant ki amiatt, hogy az utóbbi hetekben jelentősen megnőtt a fiatal ukrán férfiak száma, akik az országelhagyási szabályok enyhítése után érkeztek hozzájuk. Több német és lengyel politikus is attól tart, hogy ez a tendencia ronthatja az európai uniós közvélemény hozzáállását Ukrajna katonai támogatásához, miközben a háború lassan a negyedik évfordulóhoz közelít – írja a Politico.

Újabb menekülthullám érte el az Európai Uniót
Újabb menekülthullám érte el az Európai Uniót
Fotó: JOHN MACDOUGALL / AFP

Németországban és Lengyelországban – az Európai Unión belül a legtöbb ukrán menekültet befogadó országokban – a politikai hangulat kezd megváltozni. A fiatal ukrán férfiak számának hirtelen növekedése után mindkét országban egyre több jobboldali politikus szólal fel a menekültpolitika szigorítása mellett. 

Németországban Friedrich Merz kancellár pártja arra figyelmeztetett, hogy bár az ország továbbra is befogadja az ukrán menekülteket, a lakosság támogatása gyengülhet, ha úgy látják, hogy fiatal férfiak a katonai szolgálat elől menekülnek Németországba

Nem áll érdekünkben, hogy fiatal ukrán férfiak Németországban töltsék az idejüket ahelyett, hogy hazájukat védenék

– mondta Jürgen Hardt, Merz pártjának külpolitikai szóvivője, majd úgy folytatta, hogy „az ukrajnai törvények legutóbbi módosítása kivándorlási hullámot indított el, amire reagálnunk kell.”

Lengyelországban a jobboldali Konfederacja párt még keményebben fogalmazott:

Lengyelország nem szolgálhat menedékül azon férfiaknak, akiknek a hazájukat kellene védeniük, miközben a lengyel adófizetők viselik a dezertálásuk költségeit

– állt közleményükben.

Az új ukrán szabályok

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök augusztus végén enyhítette a fiatal férfiakra vonatkozó országelhagyási szabályokat. Korábban minden 18 és 60 év közötti férfi számára tilos volt elhagyni Ukrajnát, az új szabályok szerint azonban a 18–22 éves korosztály szabadon ki- és beléphet az országból, anélkül hogy büntetést kockáztatnának.

A módosítás lehetővé tette, hogy azok a fiatal férfiak, akik már külföldön tartózkodtak, hazatérhessenek anélkül, hogy attól kellene tartaniuk, nem engedik őket újra távozni.

Egy másik cél pedig az volt, hogy elbátortalanítsák azokat a szülőket, akik 16–17 éves fiaikat külföldre akarták vinni. Zelenszkij a nyári bejelentéskor úgy fogalmazott: 

Ha azt akarjuk, hogy a fiúk Ukrajnában maradjanak, akkor itt kell befejezniük az iskolát, és a szüleiknek nem szabad őket elvinniük.

Hozzátette, attól tart, hogy ellenkező esetben „elveszíthetik kapcsolatukat Ukrajnával.”

A nyáron bevezetett enyhítések után jelentősen megugrott az ukrán menedékkérők száma Európa-szerte. Viszont az intézkedés célja eredetileg nem ez volt. A lengyel határőrség adatai szerint 2025 elejétől augusztus végéig mintegy 45300, 18 és 22 év közötti ukrán férfi lépte át a határt, a korlátozások feloldása után viszont két hónap alatt ez a szám 98500-ra ugrott – ami jelentős növekedés. Sokan viszont nem álltak meg Lengyelországban, hanem utaztak is tovább nyugat felé. 

Németországban például a napi 19 főről októberre napi 1400–1800 főre emelkedett az ukrán menedékkérők száma– a német belügyminisztérium adataira hivatkozó sajtójelentések szerint.

Vita a szociális juttatásokról

Lengyelországban és Németországban messze a legtöbb ukrán menekült él az Európai Unióban. Németországban mintegy 1,2 millióan, Lengyelországban pedig közel egymillióan tartózkodnak. Noha a lengyel munkaerő 6 százalékát ukránok adják, és jelentős mértékben hozzájárulnak a gazdasági növekedéshez, a jobboldali politikusok szerint túl sok szociális támogatást kapnak. Karol Nawrocki elnök nemrég megvétózott egy, az ukránokat segítő törvényt, mondván: 

csak azok részesüljenek juttatásokban, akik dolgoznak és adót fizetnek.

Hasonló követeléseket fogalmazott meg a Németországban egyre erősebb Alternatíva Németországért (AfD) párt is, amely jelenleg a közvélemény-kutatások élén áll. A párt nemcsak a szociális támogatások leállítását követeli az ukránok számára, hanem szkeptikus a katonai segítségnyújtással kapcsolatban is – pedig Németország az Egyesült Államok után Ukrajna legnagyobb támogatója.

A német munkaügyi hivatal adatai szerint mintegy 490 ezer munkaképes korú ukrán állampolgár részesül hosszú távú munkanélküli segélyben. Merz kormánykoalíciója – amely költségvetési nyomás alatt áll és csökkenteni akarja a jóléti kiadásokat – egy olyan törvénytervezeten dolgozik, amely elzárná az ukrán menekültektől ezeket a juttatásokat.

Sokan vegyes érzésekkel viszonyulnak ahhoz, miként kezeljük azokat a fiatal ukrán férfiakat, akik katonai szolgálat elől menekültek ide, és esetleg szociális támogatást kapnak. Ez érthető

– mondta Sebastian Fiedler, a szociáldemokrata párt (SPD) parlamenti képviselője. Hozzátette: frakciója nem lát azonnali cselekvési kényszert, ellentétben Merz pártjával. Más német vezetők kivárásra játszanak, mielőtt bármilyen intézkedést hoznának. Alexander Dobrindt belügyminiszter szóvivője közölte: további adatokra van szükség. 

Jelenleg annak lehetőségét vizsgáljuk, hogy ez csupán az ukrán rendelet hatályba lépése utáni átmeneti migrációs hullám, és a fiatal ukrán férfiak beáramlása idővel csökkenhet-e.

Korábban arról is írtunk, hogy egyre több a baj az ukrán menekültekkel Európa-szerte. Lengyelországban vandalizmus miatt vettek őrizetbe ukránokat, a németeknél és az osztrákoknál pedig egyre többen vetik a szemükre, hogy nem akarnak dolgozni, csak a segélyekből élnek. 

 

