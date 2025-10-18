Ezek a napba néztek: Ukrajna szerint rajtuk múlik Európa biztonsága

Ivanna Klimpus-Cincadze, az Ukrajna EU-integrációjával foglalkozó bizottság elnöke is részt vett a Forum 2000 konferencián. A Prágában megrendezett eseményen az ukrán politikus arról is beszélt, hogy hogyan kéne megreformálni Európát és a NATO-t, hogy Ukrajna kulcsszereplő legyen az európai védelemben – olvasható az ukrán parlament oldalán.

A politikus szerint Ukrajna biztonsága egyenlő Európa biztonságával

Fotó: YEVHEN KOTENKO / NurPhoto

Az eseményre Klimpus-Cincadze mellett meghívást kapott az Ukrajna EU-integrációjával foglalkozó bizottság alelnöke, Vadim Halajcsuk is. A politikus hangsúlyozta, hogy fontos volt Klimpus-Cincadze és számára is, hogy részt vegyenek az eseményen, valamint azt is fontosnak tartották, hogy legyen a konferenciának egy külön, Ukrajnával foglalkozó szekciója is.

Alapvetően fontos számunkra, hogy a fórumnak legyen egy külön szekciója, az úgynevezett »ukrán fórum«, amely mélyebben elemzi a biztonsági kihívásainkkal, védelmi szükségleteinkkel, a demokratikus átalakulással és az európai integrációval kapcsolatos folyamatokat

– fogalmazott Klimpus-Cincadze.

A bizottság alelnöke egyébként a rendezvényen egészen odáig ment, hogy kijelentette: Ukrajna jelenleg de facto Európa keleti szárnyának legfőbb biztonsági garanciája.

A politikus szerint Oroszország egyre fenyegetőbben lép fel, ennek pedig részét képezik azok a légtérsértések is, amelyeket az elmúlt időben tapasztaltak Európában, ezeket pedig véleménye szerint idővel súlyosabb szabotázsok követik majd. Klimpus-Cincadze ennek kapcsán egyúttal kijelentette, hogy Ukrajna hosszú távú támogatása az Oroszország elleni küzdelemben nem jótékonyság vagy elvont humanizmus, hanem az elkövetkező évtizedek európai biztonságának egyik fontos összetevője.

A politikus ugyanakkor elismerte, hogy Ukrajna jelenleg nem tagja az Európai Uniónak és a NATO-nak sem, így pedig valóban csak az európai politikusok akaratától függ, hogy tudja-e folytatni a harcot.

Brüsszel is Ukrajnára mutogat

Habár már többször bebizonyosodott, hogy a szankciós politika kudarcot vallott, a konfliktust pedig a harctéren nem lehet rendezni, ez nem gátolja meg abban az Európai Bizottságot, hogy akár a végsőkig is elmenjen Ukrajna támogatásában. Nemrég Ursula von der Leyen arról beszélt az ötödik Európai Védelmi és Biztonsági Konferenciára küldött videóüzenetében, hogy Ukrajna biztonsága lényegében Európa biztonsága is.

Ukrajnának erősnek kell maradnia ahhoz, hogy a mi térségünk is biztonságos maradhasson

– fogalmazott Von der Leyen.