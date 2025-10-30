Az Ukrajnában már közel négy éve tartó háború drámai hatással volt a lengyel fegyvergyártókra és az exportra. Míg 2020-ban a lengyel vállalatok mindössze 400 millió euró értékben adtak el fegyvereket külföldre, 2022 után ez az összeg 1,2 milliárdra emelkedett, és 2024-ben történelmi csúcsra, 3,2 milliárd euróra nőtt. A lengyel hadiipar sikerének legnagyobb haszonélvezője Ukrajna: Kijev 2,5 milliárd euró értékben vásárolt tüzérségi lövegeket, aknavetőket és több száz páncélozott harci járművet – erről írt a lengyel Polskieradio.

Az Ukrajnában már közel négy éve tartó háború drámai hatással volt a lengyel fegyvergyártókra és az exportra Fotó: AFP

Aranybányává vált a háború a lengyel fegyvergyártóknak

A rekordbevételek mögött nemcsak Ukrajna áll:

az Egyesült Államok 190 millió euró értékben,

a Fülöp-szigetek 185 millió euró értékben,

Spanyolország pedig 33 millió euróért rendelt lengyel fegyvereket.

Emellett több európai ország, köztük Észtország, Lettország, Norvégia és Moldova, a Piorun légvédelmi rendszerek nagyobb mennyiségét vásárolta.

A lengyel hadiipar nemcsak mennyiségi, hanem minőségi sikereket is elkönyvelhet: a Krab páncélos tüzérségi löveg, a Piorun légvédelmi rendszer, a FlyEye felderítő drón és a Warmate kamikaze drónok nemzetközi figyelmet keltett. A szakértők ugyanakkor figyelmeztetnek: bár a jelenlegi helyzet rekordprofitot hoz a lengyel védelmi iparnak, a növekedés ütemének fenntartása a jövőben komoly állami támogatást igényelhet.

Egyes elemzők szerint a béke beállta akár a gazdasági konjunktúra végét is jelentheti a hadiipar számára, hiszen a háború tartja fent a keresletet.

Gátlástalanul gazdagodik Zelenszkij alatt az ukrán elit Fotó: AFP

Gátlástalanul gazdagodik Zelenszkij alatt az ukrán elit

Miközben Ukrajna hatalmas támogatásokat kap a Nyugattól, sorra derülnek ki a gyanús beszerzések, túlárazott szerződések és korrupciós ügyek, amelyek az ukrán elnöki körökhöz és hadiiparhoz köthetők. A háborús időszak csak tovább mélyítette a rendszerszintű problémákat a Zelenszkij által uralt Ukrajnában.

Hibás lőszert gyártanak jó pénzért

Egy dnyipropetrovszki hadiüzem több mint százezer hibás aknavető gránátot szállított a hadseregnek. A lőszerekhez nem megfelelő robbanóanyagot használtak, a főügyészség szerint ez a töltetek instabilitásához vezetett. A katonák csupán 10 százalékban tudták rendeltetésszerűen használni a szállítmányt. Egy másik ügyben egy lengyel beszállítónál 90 millió dollár túlfizetést tártak fel.

Más ügyekben repülőgép-alkatrészek árát manipulálták, így 662 ezer dollár tűnt el.

Az ukrán hadsereg főpszichiáterét egymillió dollár értékű eltitkolt vagyonnal vették őrizetbe. A lakások, autók és telkek mellett több mint 150 ezer dollár készpénzt is lefoglaltak.