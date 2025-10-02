2025. október 2-án, csütörtökön Koppenhágában tárgyalnak az európai kontinens országainak vezetői, az Európai Politikai Közösség (EPK)* hetedik ülésének keretében. A szervezet célja, hogy az EU-tagállamok mellett a környező országok vezetőit is egy asztalhoz ültesse, Albániától Azerbajdzsánon át Törökországig. Az EPK ülésére 47 ország állam-, illetve kormányfője kapott meghívást és arra az Európai Tanács nem hivatalos ülését követő napon kerül sor.

Európa vezetői ma tanácskoznak a kontinens jövőjéről

Fotó: AFP

Miről fognak tárgyalni az európai tisztviselők?

Korábban az Origón is beszámoltunk róla, hogy a csúcstalálkozó alkalmat ad az egész kontinenst érintő kérdések megvitatására. A vezetők arra fognak összpontosítani, hogy miként lehet megerősíteni Ukrajnát, illetve az általános európai biztonsági helyzetet, valamint hogy hogyan lehet Európát erősebbé és biztonságosabbá tenni a jelenlegi geopolitikai helyzetben – áll az Európai Tanács hivatalos tájékoztatójában.

A plenáris ülést követően kerekasztal-megbeszélésekre kerül majd sor, amelyek középpontjában az európai biztonsági helyzet különböző aspektusai fognak állni, beleértve a következőket:

hagyományos és hibrid fenyegetések,

gazdasági biztonság,

migráció.

Az ülésére kritikus időszakban kerül sor, mivel az utóbbi hetekben több alkalommal is megsértették orosz katonai eszközök – drónok és vadászgépek – a NATO-tagállamok légterét, például Lengyelország, Románia és Észtország felett. Az EU-t António Costa, az Európai Tanács elnöke fogja képviselni, aki Mette Frederiksen dán miniszterelnökkel együtt az ülés társelnöke lesz.

Az Európai Politikai Közösség céljai: előmozdítani a politikai párbeszédet és az együttműködést a közös érdekeket érintő kérdések kezelése céljából

megerősíteni az európai kontinens biztonságát, stabilitását és jólétét

