A francia Bevándorlási és Integrációs Hivatal (OFII) elnöke, Guillaume Larrivé lemondott, mivel szerinte az új kormány nem mutatja semmi jelét annak, hogy tenni akarnának Franciaország bevándorlással kapcsolatos problémáinak megoldása érdekében. Elmondása szerint azért vállalta a megbízatását, hogy segítse a bevándorlás csökkentését és az asszimiláció előmozdítását, de most úgy érzi, nem tudja teljesíteni küldetését – írja a Brussels Signal.

Franciaországban lemondott a Bevándorlási és Integrációs Hivatal elnöke, Guillaume Larrivé

Franciaország a káosz határán van

Sajnos, miután meghallgattam az új miniszterelnök, Sébastien Lecornu nyilatkozatát, úgy látom, hogy a kormány feladta minden törekvését a bevándorlás csökkentésére

– írta Larrivé, akit Emmanuel Macron francia elnök tavaly szeptember 5-én nevezett ki és megbízatása 2028-ig tartott volna. Az új kormány politikai irányvonala miatt Larrivé úgy véli, Franciaországban

a bevándorlási káosz csak fokozódni fog.

Korábban írtunk róla, hogy az országban csúcsot döntött a migráció – a legtöbb újonnan érkező Afrikából származik. Egyetlen év alatt több mint négyszázezer fővel bővült a külföldön születettek csoportja, ami új történelmi rekord. Larrivé kifogásolta, hogy nem történik komoly erőfeszítés a vízumok számának csökkentésére vagy a kitoloncolások előmozdítására és a szigorú reformok sem valósulnak meg.

Az olasz–francia határ mentén, Menton térsége továbbra is az illegális bevándorlók elsődleges belépési pontja Franciaországba, ahol a hatóságok az utóbbi időben jelentős növekedést tapasztaltak a határátlépési kísérletek számában. A migránsok többsége Vintimille felől érkezik, jellemzően vonattal, de sokan a veszélyes hegyi ösvényeket is igyekeznek kihasználni az átkeléshez.

Az év végére kb. 15 000 elfogás várható.

A hatóságok megerősítették a határvédelmet: több száz rendőrt, határőrt és csendőrt vezényeltek a helyszínre. A hírek szerint 434 embert már kiutasítottak, köztük bűnözőket, korábbi elítélteket és 12 radikalizálódott személyt is.

Tagadhatatlanul vannak migrációs áramlatok, amelyek táplálják a bűnözést a megyében és a régióban, különösen bizonyos kábítószer-kereskedelmi területeken

– magyarázta a tavaly május óta hivatalban lévő prefektus, Laurent Hottiaux, aki kiemelte a a nizzai Moulins kiemelt kerületet, amely bővelkedik a kábítószer-kereskedelemben. Itt a bűncselekmények mintegy 50%-át illegális bevándorlók követik el, akik bármit megtennének, hogy pénzt keressenek, azért, hogy folytathassák migrációs útjukat, vagy illegális bevándorlóként az adott országban maradhassanak.