Csúnya világ jött el Franciaországban! Sorra döntögeti a negatív történelmi rekordokat!

Franciaországban 2024-ben minden eddiginél nagyobb mértékben nőtt a külföldön született lakosság száma – derül ki a francia nemzeti statisztikai hivatal, az Insee friss adataiból. A hivatal szerint egy év alatt 434 ezer fővel emelkedett a külföldön született, Franciaországban élő emberek száma, így a teljes létszám elérte a 7,7 millió főt. Ebből 5,1 millió külföldi állampolgár, 2,6 millió pedig már megszerezte a francia állampolgárságot.

Franciaország migrációs rekordot döntött Fotó: AFP

A növekedés megegyezik az előző három év összesített értékével, vagyis a 2024-es évben olyan ütemű bevándorlás zajlott, amilyenre korábban nem volt példa.

Az újonnan érkezők hetven százaléka Afrikából származik, főként Észak- és Nyugat-Afrikából. Az Insee szerint ez a csoport az, amely a legnagyobb arányban törekszik a francia állampolgárság megszerzésére, így hosszabb távon a francia társadalom szerkezetét is jelentősen befolyásolja. A hivatal adatai szerint a külföldiek származás szerinti összetétele az elmúlt évtizedekben látványosan átalakult.

1968-ban a Franciaországban élő külföldiek közel háromnegyede európai ország állampolgára volt, és mindössze egynegyede afrikai. 2024-re ez az arány megfordult: ma már a külföldiek közel fele afrikai, és csupán egyharmaduk európai

– idézi az Insee elemzését a Breitbart.

A külföldön született lakosság ma a teljes francia népesség 8,8 százalékát teszi ki. Bár ez meghaladja a korábbi éveket, még így is alacsonyabb az Európai Unió 9,6 százalékos átlagánál, és jóval alacsonyabb, mint Németországban, ahol a külföldi születésűek aránya 14,5 százalék körül alakul.

A franciaországi mutatók még mindig jóval alacsonyabbak, mint az Egyesült Királyságban

A brit parlament alsóházának becslése szerint 2023 közepén az Egyesült Királyságban – főként Angliában és Walesben – a lakosság 18 százaléka volt külföldön született. Az Oxfordi Egyetem Migrációs Megfigyelőközpontja szerint az Egyesült Királyságban utoljára 2004-ben volt olyan alacsony a külföldön születettek aránya, mint amilyen jelenleg Franciaországban.

A számok azt mutatják, hogy Franciaország – amely évtizedek óta az afrikai és közel-keleti migráció egyik fő célpontja – továbbra is meghatározó szereplője az európai bevándorlási folyamatoknak.

A demográfiai változások egyre erőteljesebben formálják az ország társadalmi arculatát, és a közéleti viták egyik legfontosabb témájává váltak.