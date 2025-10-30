„Kitöröljük Moszkvát a térképről” – hadüzenet Putyinnak

Theo Francken belga védelmi miniszter szigorú figyelmeztetést intézett Oroszországhoz, mondván, hogy bármilyen rakétatámadás Brüsszel ellen döntő NATO-választ váltana ki. „Ha (Vlagyimir) Putyin rakétát indít Brüsszelre, akkor Moszkvát kitöröljük a térképről” – nyilatkozta Francken a De Morgen napilapnak, hangsúlyozva a NATO kollektív védelmi elkötelezettségét – erről az AA számolt be.

Theo Francken kemény hangvételű interjúban értékelte a nemzetközi biztonsági helyzetet

A belga védelmi miniszter, Theo Francken kemény hangvételű interjúban értékelte a nemzetközi biztonsági helyzetet és a NATO szerepét is. A politikus szerint Európában alaptalan előítéletek jelentek meg az Egyesült Államokkal szemben, miközben Donald Trump elnöksége alatt is világos Washington elkötelezettsége a szövetség iránt.

Európában olyan nagy az előítélet az amerikai kormány iránt. Hihetetlen...

Arra a kérdésre válaszolva, miszerint orosz támadás esetén Donald Trump amerikai elnök tiszteletben tartaná-e az Észak-atlanti Szerződés kollektív védelemről szóló 5-ös cikkét, Francken azt mondta:

Természetesen tiszteletben tartaná. Rakéta Brüsszel ellen? Ez nem is kérdés. Ezt Putyin sem fogja megtenni

– fogalmazott Francken, utalva a NATO elrettentő erejére.

A belga miniszter ugyanakkor figyelmeztetett Oroszország növekvő katonai képességeire. Szavai szerint az orosz háborús gazdaság négyszer annyi lőszert termel, mint a teljes NATO, miközben „Európának még központi parancsnoksága sincs”.

Francken az ukrajnai háború kapcsán hangsúlyozta: Kijev valójában az egész Nyugat nevében harcol.

Az ukránok a mi fegyvereinkkel, lőszerünkkel és pénzünkkel harcolnak. Ellenkező esetben már régen legyőzték volna őket

– mondta. A védelmi miniszter szerint a konfliktus nemcsak Oroszországról, hanem a Nyugat és Kína közötti hatalmi versenyről is szól.

Kína azt akarja, hogy az ukrajnai háború elhúzódjon, mert ez gyengíti a Nyugatot. Tömegesen vásárol orosz nyersanyagokat, fegyvereket szállít, és teljesen elégedett azzal, hogy Putyin észak-koreai csapatokat vet be.

Francken ugyanakkor nem tartja valószínűnek, hogy Oroszország közvetlenül támadna a balti államok ellen, mivel azok NATO-tagok. „Hamarosan hatszáz F–35-ös repülőgépünk lesz Európában: az oroszok félnek tőlük, mert nem látják őket” – tette hozzá.

Minél gyorsabban fegyverkezünk, annál kevésbé lesznek esélyei Ukrajna meghódítására

– fogalmazott a belga védelmi miniszter.