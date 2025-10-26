Az EU éppen hogy megszabadul az orosz gáztól, máris új veszély fenyegeti a kontinens energiaellátását. Az Egyesült Államok és Katar nyíltan jelezte, hogy az LNG-szállítások felfüggesztésével reagálhat az Európai Unió új ellátási lánc-törvényére. A jogszabály előírja a nagyvállalatoknak, hogy az egész beszállítói láncukban ellenőrizzék az emberi jogi és környezeti kockázatokat. Ha ezt nem tartják be, a cégek akár a forgalmuk 5 százalékáig terjedő bírságot és jogi következményeket kockáztatnak.

Katar és az USA durva figyelmeztetést küldött: az EU hamarosan gáz nélkül marad Fotó: AFP

Az EU számára ez a törvény komoly fenyegetést jelent az energiaellátásra nézve

Katar és az USA vezetői egy közös levélben figyelmeztettek: az új szabályozás „létfontosságú fenyegetést” jelent az európai ipar versenyképességére, aláássa a beruházásokat, és veszélyezteti az LNG-kereskedelmet – számolt be róla az ExxPress.

Saad al-Kaabi katari és Chris Wright amerikai miniszter hangsúlyozta, hogy változtatások nélkül nem tudják fenntartani üzleti kapcsolataikat az EU-val.

Az EU az orosz gázt teljesen száműzte: a 19. szankciócsomag értelmében a rövid távú LNG-szerződések hat hónapon belül, a hosszú távúak legkésőbb 2027. január 1-jén lejárnak. A vezetékes gáz importját fokozatosan, legkésőbb 2028-ig szüntetik meg, sőt a parlamentben már az előrehozott, 2026/27-es megszüntetésről is tárgyalnak. Európa így teljes gázkivonással néz szembe, miközben az új szabályozás az USA-t és Katart is elriaszthatja a szállításoktól.

Az ellátási lánc-törvény hatálya kiterjed az EU-n kívüli cégekre is, ha azok jelentős forgalmat bonyolítanak az unióban.

Ha a két legfontosabb LNG-partner – az USA és Katar – egyszerre figyelmeztet, az elsőrendű jelzés Fotó: AFP

Az EU hamarosan gáz nélkül marad?

A jogbizonytalanság és a magas költségek a beruházások lassulását, a szállítói láncok átrendeződését, sőt a kivonulást eredményezhetik a magas kockázatú régiókból. Az LNG-import akár 9–14 százaléka Katarból származik, az USA pedig már az EU legnagyobb szállítójává vált.

Az ellátás rövid távon nem omlana össze, de az árak jelentősen emelkednének, a piaci volatilitás pedig fokozódna.

Politikai fronton a helyzet még bonyolultabb

Az Európai Parlament újra tárgyalja a szállítási láncokról szóló irányelvet, de a frontok megosztottak:

Németország és Franciaország a törvény törlését sürgeti, míg

Spanyolország kompromisszum nélküli szigorra törekszik.

Az amerikai és katari figyelmeztetés pontosan a novemberi új szavazás előtt érkezett, célja az EU-t a morális szándéknyilatkozatoktól a valós ellátásbiztonsági kockázatokhoz terelni.