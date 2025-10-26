Katar és az USA durva figyelmeztetést küldött: az EU hamarosan gáz nélkül marad?

Az EU éppen hogy megszabadul az orosz gáztól, máris új veszély fenyegeti a kontinens energiaellátását. Az Egyesült Államok és Katar nyíltan jelezte, hogy az LNG-szállítások felfüggesztésével reagálhat az Európai Unió új ellátási lánc-törvényére. A jogszabály előírja a nagyvállalatoknak, hogy az egész beszállítói láncukban ellenőrizzék az emberi jogi és környezeti kockázatokat. Ha ezt nem tartják be, a cégek akár a forgalmuk 5 százalékáig terjedő bírságot és jogi következményeket kockáztatnak.
Az EU számára ez a törvény komoly fenyegetést jelent az energiaellátásra nézve
Katar és az USA vezetői egy közös levélben figyelmeztettek: az új szabályozás „létfontosságú fenyegetést” jelent az európai ipar versenyképességére, aláássa a beruházásokat, és veszélyezteti az LNG-kereskedelmet – számolt be róla az ExxPress.
Saad al-Kaabi katari és Chris Wright amerikai miniszter hangsúlyozta, hogy változtatások nélkül nem tudják fenntartani üzleti kapcsolataikat az EU-val.
Az EU az orosz gázt teljesen száműzte: a 19. szankciócsomag értelmében a rövid távú LNG-szerződések hat hónapon belül, a hosszú távúak legkésőbb 2027. január 1-jén lejárnak. A vezetékes gáz importját fokozatosan, legkésőbb 2028-ig szüntetik meg, sőt a parlamentben már az előrehozott, 2026/27-es megszüntetésről is tárgyalnak. Európa így teljes gázkivonással néz szembe, miközben az új szabályozás az USA-t és Katart is elriaszthatja a szállításoktól.
Az ellátási lánc-törvény hatálya kiterjed az EU-n kívüli cégekre is, ha azok jelentős forgalmat bonyolítanak az unióban.
Az EU hamarosan gáz nélkül marad?
A jogbizonytalanság és a magas költségek a beruházások lassulását, a szállítói láncok átrendeződését, sőt a kivonulást eredményezhetik a magas kockázatú régiókból. Az LNG-import akár 9–14 százaléka Katarból származik, az USA pedig már az EU legnagyobb szállítójává vált.
Az ellátás rövid távon nem omlana össze, de az árak jelentősen emelkednének, a piaci volatilitás pedig fokozódna.
Politikai fronton a helyzet még bonyolultabb
Az Európai Parlament újra tárgyalja a szállítási láncokról szóló irányelvet, de a frontok megosztottak:
- Németország és Franciaország a törvény törlését sürgeti, míg
- Spanyolország kompromisszum nélküli szigorra törekszik.
Az amerikai és katari figyelmeztetés pontosan a novemberi új szavazás előtt érkezett, célja az EU-t a morális szándéknyilatkozatoktól a valós ellátásbiztonsági kockázatokhoz terelni.
Az osztrák politikai térfélen az Osztrák Szociáldemokrata Párt (SPÖ) a szigorú vonalat képviseli, az enyhítések ellen szavazott, míg az Osztrák Néppárt (ÖVP) a bürokrácia csökkentését és a gazdaság védelmét követeli. Az NGO-k és a szakszervezetek ugyanakkor örülnek a szigorú szabályozásnak, amelyet hatékony eszköznek tartanak a gyermekmunka és a környezeti visszaélések ellen.
A vállalatok számára a jogszabály komoly terhet ró: dokumentációs kötelezettségek, magas tanácsadási költségek és új felelősségi kockázatok jelentkeznek.
Különösen érzékeny a helyzet, ha az EU kötelező klímapályákat ír elő szankciókkal kiegészítve. Az ipar már így is szembesül a CO₂-árak, kamatok és szabályozási bizonytalanság problémáival. A beruházások elhalasztása, a döntések késleltetése és a magasabb árak a háztartásokat és a vállalkozásokat sújtják.
Egy dolog világos: Európa nem engedheti, hogy az ellátásbiztonság pusztán politikai erkölcsi kérdéssé váljon.
Ha a két legfontosabb LNG-partner – az USA és Katar – egyszerre figyelmeztet, az elsőrendű jelzés: Brüsszelnek sürgősen mérlegelnie kell a gazdasági és geopolitikai kockázatokat, különben a kontinens energiaellátása és ipara súlyos következményekkel nézhet szembe.