Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Friss felmérés!

Stabilan vezet a Fidesz–KDNP, a Tisza maga alatt vágja a fát

Készültség!

Újabb merényletre készültek Donald Trump ellen?

dróncsapás

Dróntámadás érte a világ legnagyobb gázfeldolgozó üzemét

55 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Oroszország orenburgi gázfeldolgozó üzemét október 19-én arra kényszerítették, hogy leállítsa a Kazahsztánból érkező gáz átvételét, miután az üzemet ukrán dróntámadás érte – közölte a kazah energiaügyi minisztérium.
Link másolása
Vágólapra másolva!
dróncsapásorosz-ukrán háborúgázOroszországOrenburg

Az üzem, amely a délnyugat-oroszországi Orenburg megyében található, és a világ legnagyobb gázfeldolgozó üzeme, célpontja lett egy dróncsapásnak – közölte korábban az ukrán hadsereg.

Támadás érte Oroszország orenburgi gázfeldolgozó üzemét – illusztráió (Fotó: PATRICK PLEUL / DPA)
Támadás érte Oroszország orenburgi gázfeldolgozó üzemét – illusztráció (Fotó: PATRICK PLEUL / DPA)

Jevgenyij Szolncev, a térség kormányzója arról számolt be, hogy tűz ütött ki az üzem egyik műhelyében, ami károkat okozott a Gazprom tulajdonában lévő létesítményben. Az üzem éves feldolgozási kapacitása meghaladja a 45 milliárd köbmétert.

– írja a The Kyiv Independent.

Az üzem működésének helyreállításáról a támadást követően nem adtak meg időpontot.

A hír abban az időszakban érkezett, amikor Kijev tovább fokozza támadásait az orosz olaj- és gázipari infrastruktúra ellen – ezek az orosz állam fő bevételi forrásai, amelyek finanszírozzák Ukrajna elleni háborúját.

Bár az ukrán hadsereg korábban is célba vett energetikai létesítményeket az Orenburgi területen – például a hónap elején, amikor megtámadta az Orszk városában működő Orsknefteorgsintez olajfinomítót –, a mostani csapás volt az első, amely közvetlenül a gázfeldolgozó üzemet érte.

Oroszország rendszeresen támadja az ukrán gázinfrastruktúrát, és az utóbbi időben fokozta a csapásokat az ukrán városok ellen is a várhatóan kemény tél előtt.

 

Orosz-ukrán háború
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!