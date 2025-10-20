Dróntámadás érte a világ legnagyobb gázfeldolgozó üzemét

Az üzem, amely a délnyugat-oroszországi Orenburg megyében található, és a világ legnagyobb gázfeldolgozó üzeme, célpontja lett egy dróncsapásnak – közölte korábban az ukrán hadsereg.
Jevgenyij Szolncev, a térség kormányzója arról számolt be, hogy tűz ütött ki az üzem egyik műhelyében, ami károkat okozott a Gazprom tulajdonában lévő létesítményben. Az üzem éves feldolgozási kapacitása meghaladja a 45 milliárd köbmétert.
– írja a The Kyiv Independent.
Az üzem működésének helyreállításáról a támadást követően nem adtak meg időpontot.
A hír abban az időszakban érkezett, amikor Kijev tovább fokozza támadásait az orosz olaj- és gázipari infrastruktúra ellen – ezek az orosz állam fő bevételi forrásai, amelyek finanszírozzák Ukrajna elleni háborúját.
Bár az ukrán hadsereg korábban is célba vett energetikai létesítményeket az Orenburgi területen – például a hónap elején, amikor megtámadta az Orszk városában működő Orsknefteorgsintez olajfinomítót –, a mostani csapás volt az első, amely közvetlenül a gázfeldolgozó üzemet érte.
Oroszország rendszeresen támadja az ukrán gázinfrastruktúrát, és az utóbbi időben fokozta a csapásokat az ukrán városok ellen is a várhatóan kemény tél előtt.