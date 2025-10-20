Dróntámadás érte a világ legnagyobb gázfeldolgozó üzemét

Az üzem, amely a délnyugat-oroszországi Orenburg megyében található, és a világ legnagyobb gázfeldolgozó üzeme, célpontja lett egy dróncsapásnak – közölte korábban az ukrán hadsereg.

Támadás érte Oroszország orenburgi gázfeldolgozó üzemét – illusztráció (Fotó: PATRICK PLEUL / DPA)

Jevgenyij Szolncev, a térség kormányzója arról számolt be, hogy tűz ütött ki az üzem egyik műhelyében, ami károkat okozott a Gazprom tulajdonában lévő létesítményben. Az üzem éves feldolgozási kapacitása meghaladja a 45 milliárd köbmétert.

– írja a The Kyiv Independent.

Last night, Ukrainian attack drones successfully struck Russia’s Orenburg gas processing plant, one of the largest in the country.



The regional governor confirms that the facility was damaged in the strike, and Kazakh authorities announced that gas shipments have been suspended. pic.twitter.com/xIpidjxLoo — OSINTtechnical (@Osinttechnical) October 19, 2025

Az üzem működésének helyreállításáról a támadást követően nem adtak meg időpontot.

A hír abban az időszakban érkezett, amikor Kijev tovább fokozza támadásait az orosz olaj- és gázipari infrastruktúra ellen – ezek az orosz állam fő bevételi forrásai, amelyek finanszírozzák Ukrajna elleni háborúját.

❌ According to the Kazakh Ministry of Energy, Russian Gazprom confirmed an "emergency situation" at the Orenburg Gas Processing Plant on the night of October 19, 2025.



As a result, the plant temporarily stopped receiving raw gas from the Karachaganak field. pic.twitter.com/f9tMGJ1r8g — Savchenko Volodymyr (@SavchenkoReview) October 19, 2025

Bár az ukrán hadsereg korábban is célba vett energetikai létesítményeket az Orenburgi területen – például a hónap elején, amikor megtámadta az Orszk városában működő Orsknefteorgsintez olajfinomítót –, a mostani csapás volt az első, amely közvetlenül a gázfeldolgozó üzemet érte.

Oroszország rendszeresen támadja az ukrán gázinfrastruktúrát, és az utóbbi időben fokozta a csapásokat az ukrán városok ellen is a várhatóan kemény tél előtt.