Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
illegális migráció

Radikálisan fellép a migránsokkal szemben az európai ország

7 perce
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Drasztikusan csökkenti a migránsokra fordított összegeket a görög kormány. Görögország a nagylelkű támogatások helyett a munkavállalás vagy a hazatérés felé terelné a migránsokat.
Link másolása
Vágólapra másolva!
illegális migrációKiriakosz Micotákiszgörögország

Görögország kormánya drasztikus lépésre szánta el magát a menekültügyi politikájában: közel 30 százalékkal csökkenti az erre fordított állami kiadásokat – számol be róla az Exxpress osztrák hírportál.

Kiriakosz Micotákisz görög miniszterelnök szerint Görögország intézkedései összhangban vannak az európai irányelvekkel
Kiriakosz Micotákisz görög miniszterelnök szerint Görögország intézkedései összhangban vannak az európai irányelvekkel (Fotó: Anadolu via AFP)

A görög állam évi 400 millió euróról 288 millió euróra csökkenti a migránsokra fordított költségvetését.

Aki a jövőben menedékjogot kap, az már nem állandó támogatásokból fog élni, hanem munkával integrálódik a társadalomba

– indokolta a döntést Tánosz Plevrisz görög migrációs miniszter.

A „Heliosz” elnevezésű szállásprogramot, amely eddig többek között a menekültek lakbér-támogatását finanszírozta, alapvetően megreformálják, a jövőben pedig teljesen megszüntetik. 

A minisztérium közlése szerint a jövőben csak a „feltétlenül szükséges” támogatásokat fogják folyósítani. A cél az, hogy a menekültek gyorsabban munkába álljanak, és megszűnjön az államtól való függőségük.

Kiriakosz Micotákisz görög miniszterelnök hangsúlyozta, hogy az új intézkedések összhangban vannak az európai irányelvekkel. A kormányfő szerint a cél az állami kiadások jelentős csökkentése és az, hogy Görögország kevésbé legyen vonzó célpont a migránsok számára. Az intézkedés kritikusai azonban attól tartanak, hogy ez a lépés sok menedékkérőt a szegénységbe taszíthat.

A görög kormány az illegális bevándorlókkal szemben is keményebb fellépést helyezett kilátásba. A jövőben azokra, akik nem hajlandóak önként elhagyni az országot, legalább hároméves börtönbüntetés vár.

Az érintetteknek a jövőben csak két lehetőségük lesz: őrizetbe vétel vagy hazatérés

– közölte a migrációs minisztérium. 

Görögország ezzel egyértelmű üzenetet küld – egyrészt az illegális migránsoknak, másrészt az EU-nak: a nagylelkű, tartós támogatás ideje lejárt.

A dél-európai ország nem most először lép fel keményen a migránsokkal szemben. Júliusban ideiglenes hatállyal három hónapra felfüggesztették az Észak-Afrikából érkező migránsok menedékkérelmeinek befogadását.

Plevrisz akkor a migránsok érkezését inváziónak nevezve kijelentette, hogy támogatja az elrettentő módszereket, Görögország ugyanis „nem szálloda”.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!