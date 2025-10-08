Radikálisan fellép a migránsokkal szemben az európai ország

Görögország kormánya drasztikus lépésre szánta el magát a menekültügyi politikájában: közel 30 százalékkal csökkenti az erre fordított állami kiadásokat – számol be róla az Exxpress osztrák hírportál.

Kiriakosz Micotákisz görög miniszterelnök szerint Görögország intézkedései összhangban vannak az európai irányelvekkel (Fotó: Anadolu via AFP)

A görög állam évi 400 millió euróról 288 millió euróra csökkenti a migránsokra fordított költségvetését.

Aki a jövőben menedékjogot kap, az már nem állandó támogatásokból fog élni, hanem munkával integrálódik a társadalomba

– indokolta a döntést Tánosz Plevrisz görög migrációs miniszter.

A „Heliosz” elnevezésű szállásprogramot, amely eddig többek között a menekültek lakbér-támogatását finanszírozta, alapvetően megreformálják, a jövőben pedig teljesen megszüntetik.

A minisztérium közlése szerint a jövőben csak a „feltétlenül szükséges” támogatásokat fogják folyósítani. A cél az, hogy a menekültek gyorsabban munkába álljanak, és megszűnjön az államtól való függőségük.

Kiriakosz Micotákisz görög miniszterelnök hangsúlyozta, hogy az új intézkedések összhangban vannak az európai irányelvekkel. A kormányfő szerint a cél az állami kiadások jelentős csökkentése és az, hogy Görögország kevésbé legyen vonzó célpont a migránsok számára. Az intézkedés kritikusai azonban attól tartanak, hogy ez a lépés sok menedékkérőt a szegénységbe taszíthat.

A görög kormány az illegális bevándorlókkal szemben is keményebb fellépést helyezett kilátásba. A jövőben azokra, akik nem hajlandóak önként elhagyni az országot, legalább hároméves börtönbüntetés vár.

Az érintetteknek a jövőben csak két lehetőségük lesz: őrizetbe vétel vagy hazatérés

– közölte a migrációs minisztérium.

Görögország ezzel egyértelmű üzenetet küld – egyrészt az illegális migránsoknak, másrészt az EU-nak: a nagylelkű, tartós támogatás ideje lejárt.

A dél-európai ország nem most először lép fel keményen a migránsokkal szemben. Júliusban ideiglenes hatállyal három hónapra felfüggesztették az Észak-Afrikából érkező migránsok menedékkérelmeinek befogadását.

Plevrisz akkor a migránsok érkezését inváziónak nevezve kijelentette, hogy támogatja az elrettentő módszereket, Görögország ugyanis „nem szálloda”.