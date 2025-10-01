Súlyos dologra derült fény a Hamás és Greta Thunberg kapcsán

Közvetlenül a Hamász palesztin terrorszervezet szervezi és finanszírozza a közel ötven hajóból álló „Global Sumud Flotilla” útját, amelyen Greta Thunberg svéd klímaaktivista is részt vesz – derül ki az izraeli hatóságok által közzétett dokumentumokból.
A Gázai övezetben, egy Hamász-támaszponton felfedezett iratok egyértelműen bizonyítják, hogy a látszólag humanitárius célú akció mögött valójában a terrorszervezet áll – írja az Exxpress osztrák hírportál. A dokumentumok között szerepel egy 2021-es levél is, amelyet Iszmail Hanije, a Hamász politikai vezetője írt a Palestinian Conference for Palestinians Abroad (PCPA) nevű szervezet főtitkárának, Manir Shafiknak. A levél tartalmából kiderül, hogy a Hamász a PCPA-t saját szervezete szerves részének tekinti.
Az izraeli külügyminisztérium közleménye szerint a PCPA gyakorlatilag a Hamász külföldi képviseleteként működik, és a terrorszervezet utasítására szervez Izrael-ellenes akciókat, beleértve az erőszakos tüntetéseket és a provokációs célú flottillákat is. Nem véletlen, hogy Izrael már 2021-ben terrorszervezetnek minősítette a PCPA-t.
A közzétett dokumentumok között található egy lista is, amely a PCPA aktivistáinak neveit tartalmazza. A felsorolásban több magas rangú Hamász-vezető is szerepel, köztük Zaher Birawi Londonból, aki évek óta a gázai flottillák fő szervezője, valamint Saif Abu Kashk Spanyolországból, aki a „Cyber Neptune” fedőcég vezetője. A listán olyan nemzetközi funkcionáriusok is megtalálhatók, mint Ziad Alaloul, a Palesztin Sporttanács elnöke az Egyesült Királyságból, Salman Abu Sitta Kuvaitból, Samir Alqariyati Olaszországból és Suhail Abu Shamalla Németországból.
Az izraeli hatóságok hangsúlyozzák, hogy ez a dokumentum egyértelmű bizonyítékként szolgál a flottilla szervezői és a Hamász közötti közvetlen kapcsolatra. A „Global Sumud Flotilla” jelenleg mintegy negyvenhét-ötven hajóból áll, és egyes csoportjai már az út végső szakaszán járnak a Földközi-tenger keleti részén. Olaszország és Spanyolország humanitárius kíséretet biztosító haditengerészeti egységeket küldött a térségbe, és török katonai drónok is felügyelik az eseményeket.
Különös figyelmet kap Greta Thunberg részvétele a flottillában. A svéd klímaaktivista már 2025 júniusában is megpróbált eljutni Gázába a „Madleen” nevű hajón, de akkor Izrael megállította és kitoloncolta Thunberget. Az izraeli külügyminisztérium akkor gúnyosan „szelfi-jachtnak” nevezte az akciót.
Izrael álláspontja szerint a flottilla valódi célja nem a humanitárius segítségnyújtás, hanem a politikai provokáció. Bár a szervezők állítása szerint segélyszállítmányt kívánnak eljuttatni Gázába, amikor Izrael Olaszországgal együttműködve felajánlotta, hogy a rakományt Askelónon vagy Cipruson keresztül továbbítják a Gázai övezetbe, a flottilla szervezői elutasították a javaslatot.
Mit kockáztatnak az aktivisták, ha megközelítik Gáza partjait? Nem akarjuk, hogy bárki veszélybe kerüljön. Ezért mondtuk: kérjük, fogadják el az olasz kormány javaslatát. Ez nem izraeli javaslat, hanem az olasz kormányé. Vigyük békésen a segélyt Gázába. Ők nemet mondtak. Tudják, miért? Mert nem érdekli őket a segítségnyújtás – csak a provokáció érdekli őket
– fogalmazott Izrael szóvivője, Oren Marmorstein.
Izrael és Egyiptom 2007 óta tart fenn tengeri blokádot, hogy megakadályozzák a fegyverszállítmányok eljutását a Hamászhoz. Az ENSZ 2011-es „Palmer-jelentése” megerősítette ennek jogszerűségét. A blokád feloldása súlyos biztonsági kockázatot jelentene Izrael számára, különösen a 2023. október 7-i terrortámadás fényében, amikor a Hamász terroristái mintegy ezerkétszáz embert gyilkoltak meg izraeli településeken és 252 túszt hurcoltak el. Közülük negyvennyolcan vannak még mindig a Gázai övezetben, de a becslések szerint mindössze húszan lehetnek még életben.