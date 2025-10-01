Súlyos dologra derült fény a Hamás és Greta Thunberg kapcsán

Közvetlenül a Hamász palesztin terrorszervezet szervezi és finanszírozza a közel ötven hajóból álló „Global Sumud Flotilla” útját, amelyen Greta Thunberg svéd klímaaktivista is részt vesz – derül ki az izraeli hatóságok által közzétett dokumentumokból.

Greta Thunberg a Global Sumud Flotilla egyik hajóján (Fotó: AFP)

A Gázai övezetben, egy Hamász-támaszponton felfedezett iratok egyértelműen bizonyítják, hogy a látszólag humanitárius célú akció mögött valójában a terrorszervezet áll – írja az Exxpress osztrák hírportál. A dokumentumok között szerepel egy 2021-es levél is, amelyet Iszmail Hanije, a Hamász politikai vezetője írt a Palestinian Conference for Palestinians Abroad (PCPA) nevű szervezet főtitkárának, Manir Shafiknak. A levél tartalmából kiderül, hogy a Hamász a PCPA-t saját szervezete szerves részének tekinti.

Az izraeli külügyminisztérium közleménye szerint a PCPA gyakorlatilag a Hamász külföldi képviseleteként működik, és a terrorszervezet utasítására szervez Izrael-ellenes akciókat, beleértve az erőszakos tüntetéseket és a provokációs célú flottillákat is. Nem véletlen, hogy Izrael már 2021-ben terrorszervezetnek minősítette a PCPA-t.

A közzétett dokumentumok között található egy lista is, amely a PCPA aktivistáinak neveit tartalmazza. A felsorolásban több magas rangú Hamász-vezető is szerepel, köztük Zaher Birawi Londonból, aki évek óta a gázai flottillák fő szervezője, valamint Saif Abu Kashk Spanyolországból, aki a „Cyber Neptune” fedőcég vezetője. A listán olyan nemzetközi funkcionáriusok is megtalálhatók, mint Ziad Alaloul, a Palesztin Sporttanács elnöke az Egyesült Királyságból, Salman Abu Sitta Kuvaitból, Samir Alqariyati Olaszországból és Suhail Abu Shamalla Németországból.

EXPOSED: Official Hamas documents found in the Gaza Strip - now revealed for the first time - prove Hamas’s direct involvement in the funding and execution of the “Sumud” flotilla to Gaza



Hamas documents that were discovered in the Gaza Strip, and are being revealed for the… pic.twitter.com/toyJlIXtVL — Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) September 30, 2025

Az izraeli hatóságok hangsúlyozzák, hogy ez a dokumentum egyértelmű bizonyítékként szolgál a flottilla szervezői és a Hamász közötti közvetlen kapcsolatra. A „Global Sumud Flotilla” jelenleg mintegy negyvenhét-ötven hajóból áll, és egyes csoportjai már az út végső szakaszán járnak a Földközi-tenger keleti részén. Olaszország és Spanyolország humanitárius kíséretet biztosító haditengerészeti egységeket küldött a térségbe, és török katonai drónok is felügyelik az eseményeket.

Különös figyelmet kap Greta Thunberg részvétele a flottillában. A svéd klímaaktivista már 2025 júniusában is megpróbált eljutni Gázába a „Madleen” nevű hajón, de akkor Izrael megállította és kitoloncolta Thunberget. Az izraeli külügyminisztérium akkor gúnyosan „szelfi-jachtnak” nevezte az akciót.

Izrael álláspontja szerint a flottilla valódi célja nem a humanitárius segítségnyújtás, hanem a politikai provokáció. Bár a szervezők állítása szerint segélyszállítmányt kívánnak eljuttatni Gázába, amikor Izrael Olaszországgal együttműködve felajánlotta, hogy a rakományt Askelónon vagy Cipruson keresztül továbbítják a Gázai övezetbe, a flottilla szervezői elutasították a javaslatot.

Mit kockáztatnak az aktivisták, ha megközelítik Gáza partjait? Nem akarjuk, hogy bárki veszélybe kerüljön. Ezért mondtuk: kérjük, fogadják el az olasz kormány javaslatát. Ez nem izraeli javaslat, hanem az olasz kormányé. Vigyük békésen a segélyt Gázába. Ők nemet mondtak. Tudják, miért? Mert nem érdekli őket a segítségnyújtás – csak a provokáció érdekli őket

– fogalmazott Izrael szóvivője, Oren Marmorstein.