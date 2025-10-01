A német külügyminiszter a sorkötelezettség azonnali visszaállítását sürgeti

Németországban 2011-ben felfüggesztették a sorkötelezettséget. A német külügyminiszter, Johann Wadephul (CDU) szerint azonban a háborús fenyegetettségi helyzet indokolja a kötelező katonai szolgálat mielőbbi visszavezetését, így ismét a német sorkötelezettség visszaállítása mellett foglalt állást. A beszámolók szerint a jövő héten tárgyalja a Bundestag a német szövetségi kormány törvényjavaslatát, amely kezdetben egy új, önkéntes alapon működő katonai szolgálatot írna elő. Ha ezzel a német hadsereg személyzeti igényei nem teljesíthetők és a biztonsági helyzet szükségessé teszi, a tervezet szerint később a szövetségi kormány és a Bundestag dönthet a sorkötelezettség visszavezetéséről – írja a Focus Online.

A német külügyminiszter, Johann Wadephul a sorkötelezettség azonnali visszaállítása mellett foglalt állást a háborús fenyegetettség miatt

Fotó: KLAUDIA RADECKA / NurPhoto

Háborús fenyegetettség Németországban?

Wadephul hangsúlyozta, hogy már többször kiállt a sorkötelezettség azonnali visszaállítása mellett, és ezt most is szükséges lépésnek tartja. Utalt arra is, hogy a törvényjavaslat ezen a ponton még szigorítható, ahogy azt a CDU/CSU frakció védelmi politikusai is követelik.

A kormány javaslatot tett, most a frakcióknak kell tárgyalniuk és eldönteniük, hogyan fog kinézni a törvény

– mondta a CDU politikusa.

Augusztusban a szövetségi kabinet elfogadta Boris Pistorius (SPD) védelmi miniszter új katonai szolgálati modelljét. Ez kezdetben az önkéntességre épít. Korábban írtunk róla, hogy a német gazdaság gyengélkedik, a nyugdíjkiadások ugrásszerűen emelkednek, a nemzetközi instabilitás pedig újabb biztonsági kihívásokat hoz. Közben Németország egyre közelebb kerül a kötelező sorkatonai szolgálat visszavezetéséhez.