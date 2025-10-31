Brüsszel megőrült: csődbe viszik Európát, hogy finanszírozzák a háborút

A The Economist számításai szerint közel 400 milliárd dollárt kellene adni Ukrajnának a következő 4 évben, hogy az ország fenntarthassa védelmét és finanszírozhassa a költségvetési hiányát. Ez az összeg majdnem kétszerese annak, amit a kontinens 2022 óta rendelkezésre bocsátott. Közben az Egyesült Államok Donald Trump elnöksége alatt kivonta magát Ukrajna támogatói közül, így a jövőben a NATO európai tagjainak GDP-arányosan kétszer akkora terhet kell magukra vállalniuk. A tervek szerint az ukrán háborús finanszírozás részben az EU költségvetéséből és egy 163 milliárd dolláros hitelből származna, amely a befagyasztott orosz vagyont használná fel fedezetként. Azonban Belgium ellenállása és a belső viták is hátráltatják az orosz pénzeszközökkel kapcsolatos hitelfelvételi terveket.

Európa a háborús terveivel saját magát viszi csődbe

A történelem azt tanítja, hogy a háborúk akkor törnek ki, amikor a kormányok úgy érzik, hogy az agresszió ára alacsony

– érvelt Ronald Reagan amerikai elnök 1984-ben. Ő felügyelte Amerika védelmi költségvetésének jelentős növelését, amit a Szovjetunió csak nehezen tudott ellensúlyozni és az évtized végére a Szovjetunió összeomlott.

A cikk szerint ma Európa hasonló külső fenyegetéssel néz szembe egy agresszív Oroszország képében, amely elkötelezett Ukrajna megsemmisítésében és a NATO egységének megtörésében. A lap szerint ennek megállításához Ukrajnának elég pénzt és fegyveres támogatást kell kapnia az önvédelemhez és gazdasága fenntartásához.

A különbség most az, hogy Európának majdnem teljes egészében saját költségén kell fedeznie ezeket a költségeket.

A hírportál számításai szerint Ukrajnának 2026 és 2029 között körülbelül 389 milliárd dollárnyi pénzügyi és katonai segítségre lesz szüksége, főként Európától. Ez majdnem kétszerese annak a körülbelül 206 milliárd dollárnak, amit Európa a háború kezdete – 2022 februárja óta biztosított a háborúra. Ugyanezen időszak alatt Amerika összesen 133 milliárd dollárnyi pénzt és fegyvert adott Ukrajnának.

Ez eddig elég volt ahhoz, hogy Ukrajna kitartson a fronton, de éppen csak.

