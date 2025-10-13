Hiába a fegyverszünet a Hamász továbbra is fegyverben áll + videó

A Telegraph értesülései szerint a Hamász kész lemondani a Gázai övezet irányításáról, ugyanakkor nem hajlandó leszerelni. Egy, a terrorszervezet tárgyalóbizottságához közel álló forrás elmondta: „A Hamász számára a Gázai övezet kormányzása lezárt kérdés.”

Hamász katonák

Fotó: Middle East Images

A forrás hozzátette, hogy a szervezet nem vesz részt az átmeneti szakaszban, ami azt jelenti, hogy lemond az ellenőrzésről, ugyanakkor továbbra is a palesztin társadalom „alapvető része” marad.

A Hamász beleegyezett egy hosszú távú fegyverszünetbe is, vállalva, hogy fegyvereit nem használja, kivéve, ha Izrael támadást indít Gáza ellen. Egy másik Hamász-tisztviselő viszont leszögezte:

A Hamász leszerelése kizárt.

Ez az álláspont ellentmond Donald Trump béketervének, amely kimondja, hogy a terrorszervezetnek át kell adnia fegyvereit, és hagynia kell, hogy egy átmeneti testület vegye át az irányítást az övezetben.

Túszcsere és feszültségek az átmenet körül

Izrael hétfő reggelre várja húsz élő túsz szabadon engedését, akik a Donald Trump amerikai elnök közvetítésével létrejött megállapodás részeként térhetnek haza. A túszokat orvosi vizsgálat után három izraeli kórházba – a Séba, az Icsilov és a Beilinson intézményekbe – szállítják.

Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök kijelentette:

A holnapi nap egy új út kezdete.

Ugyanakkor figyelmeztetett, hogy „nagyon nagy biztonsági kihívások” állnak még előttük.

Izrael 250 palesztin foglyot és 1700 őrizetbe vett személyt enged szabadon, köztük mintegy két tucat gyermeket. A palesztinok közül sokan már készülnek a szabadon engedettek fogadására, miközben a felek még vitatkoznak a végleges listáról.

Trump Egyiptomba utazik a békecsúcsra

Donald Trump hétfőn Izraelbe látogat, majd az egyiptomi Sarm es-Sejkbe repül, ahol Abdel-Fattáh esz-Szíszi egyiptomi elnökkel közösen több mint húsz ország vezetőjét hívja össze nemzetközi békekonferenciára.

A találkozó célja – az egyiptomi elnöki hivatal közleménye szerint – a „Gázai övezetben zajló háború befejezése és a Közel-Kelet stabilitásának megteremtése”.

A konferencián több világvezető is részt vesz, köztük António Guterres ENSZ-főtitkár, Giorgia Meloni, Pedro Sánchez, Emmanuel Macron és Sir Keir Starmer brit miniszterelnök. Izrael és a Hamász azonban nem vesznek részt az eseményen.