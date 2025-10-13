Hiába a fegyverszünet a Hamász továbbra is fegyverben áll + videó

A Telegraph értesülései szerint a Hamász kész lemondani a Gázai övezet irányításáról, ugyanakkor nem hajlandó leszerelni. Egy, a terrorszervezet tárgyalóbizottságához közel álló forrás elmondta: „A Hamász számára a Gázai övezet kormányzása lezárt kérdés.”
A forrás hozzátette, hogy a szervezet nem vesz részt az átmeneti szakaszban, ami azt jelenti, hogy lemond az ellenőrzésről, ugyanakkor továbbra is a palesztin társadalom „alapvető része” marad.
A Hamász beleegyezett egy hosszú távú fegyverszünetbe is, vállalva, hogy fegyvereit nem használja, kivéve, ha Izrael támadást indít Gáza ellen. Egy másik Hamász-tisztviselő viszont leszögezte:
A Hamász leszerelése kizárt.
Ez az álláspont ellentmond Donald Trump béketervének, amely kimondja, hogy a terrorszervezetnek át kell adnia fegyvereit, és hagynia kell, hogy egy átmeneti testület vegye át az irányítást az övezetben.
Túszcsere és feszültségek az átmenet körül
Izrael hétfő reggelre várja húsz élő túsz szabadon engedését, akik a Donald Trump amerikai elnök közvetítésével létrejött megállapodás részeként térhetnek haza. A túszokat orvosi vizsgálat után három izraeli kórházba – a Séba, az Icsilov és a Beilinson intézményekbe – szállítják.
Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök kijelentette:
A holnapi nap egy új út kezdete.
Ugyanakkor figyelmeztetett, hogy „nagyon nagy biztonsági kihívások” állnak még előttük.
Izrael 250 palesztin foglyot és 1700 őrizetbe vett személyt enged szabadon, köztük mintegy két tucat gyermeket. A palesztinok közül sokan már készülnek a szabadon engedettek fogadására, miközben a felek még vitatkoznak a végleges listáról.
Trump Egyiptomba utazik a békecsúcsra
Donald Trump hétfőn Izraelbe látogat, majd az egyiptomi Sarm es-Sejkbe repül, ahol Abdel-Fattáh esz-Szíszi egyiptomi elnökkel közösen több mint húsz ország vezetőjét hívja össze nemzetközi békekonferenciára.
A találkozó célja – az egyiptomi elnöki hivatal közleménye szerint – a „Gázai övezetben zajló háború befejezése és a Közel-Kelet stabilitásának megteremtése”.
A konferencián több világvezető is részt vesz, köztük António Guterres ENSZ-főtitkár, Giorgia Meloni, Pedro Sánchez, Emmanuel Macron és Sir Keir Starmer brit miniszterelnök. Izrael és a Hamász azonban nem vesznek részt az eseményen.
Fegyveresek az utcákon, segélyszállítmányok úton
A Telegraph tudósítása szerint Gázában továbbra is felfegyverzett Hamász-tagok járőröznek az utcákon, és olyan felvételek is megjelentek, amelyeken a szervezet biztonsági erői palesztin civilekre lőnek.
A BBC szerint a Hamász 7000 tagját mozgósította, hogy megerősítse az ellenőrzést Gáza felett, és „megtisztítsa” az övezetet az Izraellel együttműködő személyektől. A Hamász kormányzati médiahivatala azonban „alaptalannak” nevezte ezeket az állításokat.
Közben több tucat segélyszállító teherautó lépett be a Gázai övezetbe a békemegállapodás részeként. A felvételeken botokkal felfegyverzett őrök kísérik a járműveket, miközben a lakosok között káosz tört ki a segélyek elosztása körül.
Egy gázai lakos így fogalmazott: „Nem akarunk dzsungelben élni. Követeljük, hogy a segélyeket biztosan és tiszteletteljesen osszák el.”
Új korszak jöhet, de a béke törékeny
A Telegraph szerint az izraeli védelmi miniszter, Israel Katz már a következő fázisra tekint: „A túszok szabadon engedése után Izrael számára a legnagyobb kihívás a Hamász összes terroralagútjának megsemmisítése lesz Gázában.”
Az izraeli kormány célja a Gázai övezet teljes demilitarizálása és a Hamász lefegyverzése, de a terrorszervezet álláspontja szerint ez „elfogadhatatlan” feltétel. A gázai utcákon egyszerre érezhető a megkönnyebbülés és a félelem: sokan attól tartanak, hogy a háború bármikor újra fellángolhat.