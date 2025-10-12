Két év után is van újabb áldozata a Hamász vérengzésének

Még két év után is szed újabb áldozatokat a Hamász palesztin terrorszervezet 2023. október 7-i vérengzése. Az egyik túlélő, Roi Shalev, aki maga is megsebesült a támadás során, az évfordulón önkezével vetett véget életének – számol be róla a The Telegraph brit napilap.

A Nova zenei fesztivál helyszínén számos fiatal élet tört derékba a Hamász támadásának napján (Fotó: AFP)

A 30 éves fiatalember barátnőjét, Mapal Adamot a szeme láttára gyilkolták meg a terroristák azon a végzetes napon a Nova zenei fesztivál helyszínén.

Shalev holttestét egy kiégett autóban találták meg Netanja városának tengerpartja közelében. A felfedezést megelőzően a fiatalember közösségi média bejegyzése váltott ki aggodalmat, amelyben azt írta, hogy „nem bírja tovább”, és bocsánatot kért. A poszt nyomán széles körű keresés indult, de már csak a holttestére találtak rá.

Shalev küzdelme a traumával és a gyásszal nem egyedi eset. Az október 7-i támadás túlélői közül többen is öngyilkosságot követtek el az elmúlt két évben, ami jól mutatja a katasztrófa pszichológiai utóhatásainak súlyosságát. Egyes családok az izraeli kormányt okolják, mondván, nem tettek eleget a túlélők jóllétéért a támadást követő hetekben és hónapokban.

A fiatalember története különösen megrázó, hiszen nemcsak barátnője elvesztésével és saját sérülésével kellett megbirkóznia, de édesanyja öngyilkosságával is, aki röviddel a terrortámadás után vetett véget életének.

Izrael hétfőn készül fogadni az utolsó húsz élő túszt, akiket a Hamász még fogva tart, valamint 28 áldozat holttestét. Ugyanazon a napon látogat az országba Donald Trump amerikai elnök.

Miközben a túszcsere előkészületei zajlanak, a Hamász állítólag már megkezdte a feltételezett „kollaboránsok”, vagyis az izraeliekkel együttműködő lakosok letartóztatását Gázavárosban.

A helyzet továbbra is instabil, amit jól mutat, hogy az al-Kasszám Brigád egyik egyik magas rangú parancsnokát, Muhammad Imad Aql-t holtan találták. Eközben menekültek ezrei térnek vissza otthonaikba, annak ellenére, hogy számos lakónegyed teljesen vagy részben megsemmisült.

Vannak még vitás kérdések a túszcsere-megállapodás részletei körül is. A Hamász állítólag továbbra is nyomást gyakorol olyan szimbolikus jelentőségű foglyok szabadon bocsátásáért, mint Marwan Barghouti, akit sokan a palesztin Mandelaként emlegetnek, vagy Ahmad Saadat, a Népi Front Palesztina Felszabadításáért marxista szervezet vezetője. Az izraeli kormány azonban határozottan elutasítja ezeket a kéréseket. További vitás pontot jelent a Gázai övezetben elfogott magas rangú palesztin egészségügyi tisztviselők sorsa, akiket Izrael a Hamásszal való együttműködéssel vádol.