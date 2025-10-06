Két éve történt a Hamász brutális mészárlása

Túlzás nélkül mondható, hogy az egész világot megrázta a 2023. október 7-én Hamász által indított támadás. Izraelt felkészületlenül érte a terrorakció, a Hamász pedig a modern kori izraeli történelem legsúlyosabb tömegmészárlását vitte véghez, amely több mint 1200 izraeli életet követelt, míg 250 embert a fegyveresek elraboltak és a Gázai övezetbe hurcoltak. A túszok közül sokan azóta sem tértek haza, vagy már soha nem is fognak, azonban Donald Trump friss bejelentésével végre megcsillant a fény az alagút végén.
A SuperNova zenei fesztivál résztvevői gyanútlanul élvezték a zenét, míg Netiv HaAsara, Be’eri, Kfar Aza, Nir Oz és Holit közösségekben az ott lakók a reggeli rutinjukba feledkeztek 2023. október 7-én. Ekkor még egyikük sem gondolta, hogy hamarosan már az életükért kell majd szaladniuk, azonban 6:30 körül a Hamász fegyveresei előbb rakétákkal támadtak, majd fegyvereseik átkeltek a Gázai övezet határán.
Ami ezután következett az Izrael történetének egyik legsúlyosabb tragédiája.
A Hamász terroristái válogatás nélkül lőtték agyon a civileket a kibucokban és a fesztiválon is. Ehhez pedig még „újságírókat” is vittek magukkal, akik a mészárlást megörökítették. A parancsuk a hírek szerint egyértelmű volt: csak akkor ölj, ha nincs időd kínzásra.
Izrael lakosságát sokkolta a támadás, csakúgy mind a világ többi részét. Az első reakciók megérkezése után pedig már a saját szemével láthatta mindenki a képeket a gyermekek és civilek holttesteiről és az irgalmatlan pusztításról amit a Hamász hozott.
A halottak szenvedései ugyan véget értek, azonban a terrorszervezet 250 túszt ejtett, akiket a Gázai övezetbe hurcolt.
Habár a támadás sokkolta a zsidó államot, azonban nem kellet hozzá sok idő, hogy Izrael bosszút esküdjön. Benjámin Netanjahu bejelentette, hogy országa háborúban áll a Hamásszal és addig nem nyugszanak, amíg a terrorszervezetet fel nem számolják.
Ezzel pedig kezdetét vette a vaskardok hadművelet.
2023. október 27-én, több hétnyi bombázás és tüzérségi előkészítés után az izraeli szárazföldi haderők behatoltak a Gázai övezetbe. Az izraeli támadás bejelentett célja a Hamász elpusztítása és a Gázai övezet elfoglalása volt. Az izraeli behatolás nyomán azonban nem gyors győzelem, hanem hosszan elhúzódó háború kezdődött, amelybe az egész régió beleremegett.
Izrael ugyanis nem csak a Gázai övezetben, de Libanonban, Irakban és Iránban is harci cselekményeket hajtott végre.
A konfliktus során több tűzszünet is volt, amely során a Hamász elengedett néhányat az izraeli túszok közül, a harcok sosem álltak le teljesen.
A zsidó állam deklarálta, hogy bármit megtesz a Hamász legyőzése érdekében, azonban a palesztin civilek a háború kereszttüzébe kerültek, szenvedéseik pedig felerősítették az Izrael-ellenes hangulatot.
Számos nyugati országban – köztük a Franciaországban és Nagy-Britanniában is tüntetések kezdődtek.
A bevándorlás által sújtott országokban a muszlim lakosság egyre hangosabban kritizálta Izraelt, ez pedig végső soron komoly politikai nyomás alá helyzete a kormányokat. A helyzet végül odáig eszkalálódott, hogy Franciaország és Nagy-Britannia is bejelentette: elismerik az önálló palesztin államot.
A lépés heves reakciókat váltott ki, Izrael pedig határozottan elítélte a lépést, amit a „terrorizmus jutalmazásaként” értékelt.
Az új amerikai elnök, Donald Trump érkezése megváltoztatta a helyzetet. Az új adminisztráció támogatja Izraelt, nemrég pedig közös béketervet is bejelentettek. Izrael egyúttal nemrég beleegyezett a Gázai övezeten belül meghatározott zóna határvonalaiba, ahonnan kivonja katonaságát, amennyiben a Hamász elfogadja a háború lezárása érdekében kialakított amerikai béketervet.
Erről maga az amerikai elnök számolt be egy sajtótájékoztatón.
Donald Trump a hét elején – Benjámin Netanjahu társaságában – a Fehér Házban mutatta be húszpontos békejavaslatát, aminek nyomán életbe lépne a teljes tűzszünet, és a Hamász által csaknem két éve fogva tartott izraeli túszokat elengednék, illetve kiadnák a holttesteket, és izraeli börtönökben raboskodó palesztinok is kiszabadulnának. Az amerikai elnök elképzelésének eredményeként a Hamásznak le kellene tennie a fegyvert, a Gázai övezet új palesztin civil irányítás alá kerülne, nemzetközi felügyelet mellett.
Habár a béke szinte karnyújtásnyira van, a sebek begyógyulásához még egészen biztosan hosszú időre lesz szükség. A legfontosabb azonban, hogy a fogvatartottak végre hazatérhetnek. Izrael azonban soha nem fogja elfelejteni a véres mészárlást, ahogy a Gázai övezet lakóinak is egészen biztosan évekre lesz szüksége ahhoz, hogy újjáépítsék életüket.