Két éve történt a Hamász brutális mészárlása

Túlzás nélkül mondható, hogy az egész világot megrázta a 2023. október 7-én Hamász által indított támadás. Izraelt felkészületlenül érte a terrorakció, a Hamász pedig a modern kori izraeli történelem legsúlyosabb tömegmészárlását vitte véghez, amely több mint 1200 izraeli életet követelt, míg 250 embert a fegyveresek elraboltak és a Gázai övezetbe hurcoltak. A túszok közül sokan azóta sem tértek haza, vagy már soha nem is fognak, azonban Donald Trump friss bejelentésével végre megcsillant a fény az alagút végén.

A Hamász támadása mély sebeket hagyott

Fotó: THOMAS COEX / AFP

A SuperNova zenei fesztivál résztvevői gyanútlanul élvezték a zenét, míg Netiv HaAsara, Be’eri, Kfar Aza, Nir Oz és Holit közösségekben az ott lakók a reggeli rutinjukba feledkeztek 2023. október 7-én. Ekkor még egyikük sem gondolta, hogy hamarosan már az életükért kell majd szaladniuk, azonban 6:30 körül a Hamász fegyveresei előbb rakétákkal támadtak, majd fegyvereseik átkeltek a Gázai övezet határán.

Ami ezután következett az Izrael történetének egyik legsúlyosabb tragédiája.

A Hamász terroristái válogatás nélkül lőtték agyon a civileket a kibucokban és a fesztiválon is. Ehhez pedig még „újságírókat” is vittek magukkal, akik a mészárlást megörökítették. A parancsuk a hírek szerint egyértelmű volt: csak akkor ölj, ha nincs időd kínzásra.

Izrael lakosságát sokkolta a támadás, csakúgy mind a világ többi részét. Az első reakciók megérkezése után pedig már a saját szemével láthatta mindenki a képeket a gyermekek és civilek holttesteiről és az irgalmatlan pusztításról amit a Hamász hozott.

A halottak szenvedései ugyan véget értek, azonban a terrorszervezet 250 túszt ejtett, akiket a Gázai övezetbe hurcolt.

Izrael háborút indított

Habár a támadás sokkolta a zsidó államot, azonban nem kellet hozzá sok idő, hogy Izrael bosszút esküdjön. Benjámin Netanjahu bejelentette, hogy országa háborúban áll a Hamásszal és addig nem nyugszanak, amíg a terrorszervezetet fel nem számolják.

Ezzel pedig kezdetét vette a vaskardok hadművelet.

2023. október 27-én, több hétnyi bombázás és tüzérségi előkészítés után az izraeli szárazföldi haderők behatoltak a Gázai övezetbe. Az izraeli támadás bejelentett célja a Hamász elpusztítása és a Gázai övezet elfoglalása volt. Az izraeli behatolás nyomán azonban nem gyors győzelem, hanem hosszan elhúzódó háború kezdődött, amelybe az egész régió beleremegett.

Izrael ugyanis nem csak a Gázai övezetben, de Libanonban, Irakban és Iránban is harci cselekményeket hajtott végre.

A konfliktus során több tűzszünet is volt, amely során a Hamász elengedett néhányat az izraeli túszok közül, a harcok sosem álltak le teljesen.