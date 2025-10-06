Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Zelenszkij kemény üzenetet küldött Orbán Viktornak

Hamász

Két éve történt a Hamász brutális mészárlása

33 perce
Olvasási idő: 9 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Izrael állam születése óta támadások kereszttüzében él, azonban 2023. október 7-én minden megváltozott. A Hamász támadást indított és egy nap alatt több mint 1200 izraeli állampolgárt mészárolt le, több száz embert pedig elhurcolt a Gázai övezetbe. A támadás után Izrael átfogó háborút indított a terrorszervezet ellen, ami még a mai napig is tart, habár nemrég Donald Trump bejelentése nyomán már megcsillant a fény az alagút végén.
Link másolása
Vágólapra másolva!
HamászterrorizmusIzrael

Túlzás nélkül mondható, hogy az egész világot megrázta a 2023. október 7-én Hamász által indított támadás. Izraelt felkészületlenül érte a terrorakció, a Hamász pedig a modern kori izraeli történelem legsúlyosabb tömegmészárlását vitte véghez, amely több mint 1200 izraeli életet követelt, míg 250 embert a fegyveresek elraboltak és a Gázai övezetbe hurcoltak. A túszok közül sokan azóta sem tértek haza, vagy már soha nem is fognak, azonban Donald Trump friss bejelentésével végre megcsillant a fény az alagút végén. 

A Hamász támadása mély sebeket hagyott
A Hamász támadása mély sebeket hagyott 
Fotó: THOMAS COEX / AFP

A SuperNova zenei fesztivál résztvevői gyanútlanul élvezték a zenét, míg Netiv HaAsara, Be’eri, Kfar Aza, Nir Oz és Holit közösségekben az ott lakók a reggeli rutinjukba feledkeztek 2023. október 7-én. Ekkor még egyikük sem gondolta, hogy hamarosan már az életükért kell majd szaladniuk, azonban 6:30 körül a Hamász fegyveresei előbb rakétákkal támadtak, majd fegyvereseik átkeltek a Gázai övezet határán. 

Ami ezután következett az Izrael történetének egyik legsúlyosabb tragédiája. 

A Hamász terroristái válogatás nélkül lőtték agyon a civileket a kibucokban és a fesztiválon is. Ehhez pedig még „újságírókat” is vittek magukkal, akik a mészárlást megörökítették. A parancsuk a hírek szerint egyértelmű volt: csak akkor ölj, ha nincs időd kínzásra. 

Izrael lakosságát sokkolta a támadás, csakúgy mind a világ többi részét. Az első reakciók megérkezése után pedig már a saját szemével láthatta mindenki a képeket a gyermekek és civilek holttesteiről és az irgalmatlan pusztításról amit a Hamász hozott

A halottak szenvedései ugyan véget értek, azonban a terrorszervezet 250 túszt ejtett, akiket a Gázai övezetbe hurcolt. 

Izrael háborút indított

Habár a támadás sokkolta a zsidó államot, azonban nem kellet hozzá sok idő, hogy Izrael bosszút esküdjön. Benjámin Netanjahu bejelentette, hogy országa háborúban áll a Hamásszal és addig nem nyugszanak, amíg a terrorszervezetet fel nem számolják. 

Ezzel pedig kezdetét vette a vaskardok hadművelet.

2023. október 27-én, több hétnyi bombázás és tüzérségi előkészítés után az izraeli szárazföldi haderők behatoltak a Gázai övezetbe. Az izraeli támadás bejelentett célja a Hamász elpusztítása és a Gázai övezet elfoglalása volt. Az izraeli behatolás nyomán azonban nem gyors győzelem, hanem hosszan elhúzódó háború kezdődött, amelybe az egész régió beleremegett. 

Izrael ugyanis nem csak a Gázai övezetben, de Libanonban, Irakban és Iránban is harci cselekményeket hajtott végre. 

A konfliktus során több tűzszünet is volt, amely során a Hamász elengedett néhányat az izraeli túszok közül, a harcok sosem álltak le teljesen. 

A zsidó állam deklarálta, hogy bármit megtesz a Hamász legyőzése érdekében, azonban a palesztin civilek a háború kereszttüzébe kerültek, szenvedéseik pedig felerősítették az Izrael-ellenes hangulatot. 

Számos nyugati országban – köztük a Franciaországban és Nagy-Britanniában is tüntetések kezdődtek. 

A bevándorlás által sújtott országokban a muszlim lakosság egyre hangosabban kritizálta Izraelt, ez pedig végső soron komoly politikai nyomás alá helyzete a kormányokat. A helyzet végül odáig eszkalálódott, hogy Franciaország és Nagy-Britannia is bejelentette: elismerik az önálló palesztin államot. 

A lépés heves reakciókat váltott ki, Izrael pedig határozottan elítélte a lépést, amit a „terrorizmus jutalmazásaként” értékelt. 

Donald Trump megváltoztatta a helyzetet

Az új amerikai elnök, Donald Trump érkezése megváltoztatta a helyzetet. Az új adminisztráció támogatja Izraelt, nemrég pedig közös béketervet is bejelentettek. Izrael egyúttal nemrég beleegyezett a Gázai övezeten belül meghatározott zóna határvonalaiba, ahonnan kivonja katonaságát, amennyiben a Hamász elfogadja a háború lezárása érdekében kialakított amerikai béketervet.

Erről maga az amerikai elnök számolt be egy sajtótájékoztatón. 

Donald Trump a hét elején – Benjámin Netanjahu társaságában – a Fehér Házban mutatta be húszpontos békejavaslatát, aminek nyomán életbe lépne a teljes tűzszünet, és a Hamász által csaknem két éve fogva tartott izraeli túszokat elengednék, illetve kiadnák a holttesteket, és izraeli börtönökben raboskodó palesztinok is kiszabadulnának. Az amerikai elnök elképzelésének eredményeként a Hamásznak le kellene tennie a fegyvert, a Gázai övezet új palesztin civil irányítás alá kerülne, nemzetközi felügyelet mellett.

Habár a béke szinte karnyújtásnyira van, a sebek begyógyulásához még egészen biztosan hosszú időre lesz szükség. A legfontosabb azonban, hogy a fogvatartottak végre hazatérhetnek. Izrael azonban soha nem fogja elfelejteni a véres mészárlást, ahogy a Gázai övezet lakóinak is egészen biztosan évekre lesz szüksége ahhoz, hogy újjáépítsék életüket. 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!