Terrorfenyegetés: Hamász-hálózat bukott le Németországban

Szerdán Berlinben három férfit vettek őrizetbe, akiket azzal gyanúsítanak, hogy lőfegyvereket szereztek a Hamász nevű militáns szervezet számára, hogy azokkal Németországban izraeli vagy zsidó célpontok elleni támadásokat hajtsanak végre – közölték a szövetségi ügyészek.

Berlinben három férfit őrizetbe vettek, mert a Hamásznak szánt fegyverekkel zsidó célpontok elleni támadásokat terveztek (Fotó: MICHAEL NGUYEN / NurPhoto)

A gyanúsítottak – akiket a helyi adatvédelmi szabályok miatt csak Abed Al G. és Ahmad I. német állampolgárként, valamint Wael F. M. libanoni származású férfiként azonosítottak – az ügyészség szerint a Hamász „külföldi végrehajtóiként” tevékenykedtek.

A vádak között szerepel a külföldi terrorszervezetben való tagság, valamint az államot veszélyeztető súlyos erőszakos cselekmény előkészítése.

A Hamászt Németországban betiltották, és terrorszervezetként tartják nyilván. A három férfi állítólag lőfegyvereket és lőszert szerzett merényletekhez. A rendőrség több fegyvert lefoglalt, köztük egy AK–47-es gépkarabélyt, pisztolyokat és lőszert – közölték az ügyészek.

PLOT DISRUPTED: Three alleged Hamas operatives are under arrest and accused of stockpiling weapons and ammo to attack Israeli or Jewish institutions in Germany.



Two of the suspects are German citizens. pic.twitter.com/OHiKKGrM5L — Fox News (@FoxNews) October 1, 2025

A Der Spiegel arról számolt be, hogy

a férfiakat éppen egy fegyverszállítás közben tartóztatták le, miközben a rendőrség lakásokat is átkutatott Lipcsében, az ország keleti részén, valamint Oberhausenben, a nyugati határ közelében.

A nyomozási bírónak csütörtökön kell döntenie arról, előzetes letartóztatásba helyezik-e a gyanúsítottakat – írja a Politico.

Közleményben tagadta a Hamász palesztin terrorszervezet csütörtökön, hogy bármi köze lenne az előző nap Berlinben letartóztatott három személyhez.

