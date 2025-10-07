Megemlékezések a Hamász terrortámadásának második évfordulóján

A tragikus események középpontjában álló déli izraeli kibucokban – ahol a legtöbb áldozatot követelte a támadás – helyi közösségek szerveznek emlékező rendezvényeket. Emellett nagygyűlést tartanak Tel-Avivban, ahol a szervezők a még mindig Gázában fogva tartott túszok szabadon bocsátását követelik, írja a The Guardian.

Illusztráció a gyászoló megemlékezőkről (Fotó: NurPhoto/AFP/Artur Widak)

Az állami megemlékezést október 16-án rendezik Jeruzsálemben, a Herzl-hegyen található nemzeti temetőben, a zsidó Szimchát Tóra ünnepét követően.

A két évvel ezelőtti, Izrael történetének legvéresebb támadása máig mély sebeket hagyott az ország kollektív emlékezetében. Az utcákon és buszmegállókban még mindig láthatók a túszok fényképei, miközben a Hamász fegyveresei által felgyújtott házak némán emlékeztetnek a borzalmakra.

They went from house to house.



Burned people alive.



Murdered entire families. Children. Babies.



We will not be silent.



May the memory of the victims of Kibbutz Beeri be a blessing.



📸 @bokeralmog pic.twitter.com/QVEAyzzMd8 — Israel ישראל (@Israel) October 11, 2023

Vasárnap a Nova zenei fesztivál túlélői és áldozatainak családjai tartottak megemlékezést, ahol a korábban túszként fogva tartott személyek is részt vettek.

Ez az angyal ma lenne 27 éves. Számomra mintha csak egy órája történt volna

– mondta Ofir Dor, akinek fia, Idan, a fesztiválon vesztette életét.

Hamász-terror: remény a túszok szabadon engedésére?

Az évfordulóval párhuzamosan zajlanak az újabb tárgyalások, amelyek célja a háború lezárása és a túszok szabadon engedése. Izraeli és Hamász-képviselők hétfőn Egyiptomban kezdték meg a tárgyalásokat, amelyek egy lehetséges megállapodásról szólnak: az összes túsz elengedéséről, mintegy 2000 palesztin fogoly szabadon bocsátásáról, valamint az izraeli csapatok részleges kivonásáról a Gázai övezetből.

Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök (Fotó: NurPhoto/AFP/Mateusz Wlodarczyk(

Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök reményét fejezte ki, hogy „napokon belül bejelenthetik a túszok szabadon bocsátását”, míg Donald Trump – aki közvetítőként lépett fel – „teljes megsemmisítéssel” fenyegette meg a Hamászt, ha a megállapodás nem jön létre.

Több megemlékezés tüntetéssé alakult, ahol a résztvevők a kormányt sürgették, hogy fogadja el Trump javaslatát és vessen véget a háborúnak. Szombat este a tel-avivi Túszok terén tartott demonstráción családok követelték: Netanjahu azonnal állapodjon meg a Hamásszal a béke érdekében.