Megemlékezések a Hamász terrortámadásának második évfordulóján

A tragikus események középpontjában álló déli izraeli kibucokban – ahol a legtöbb áldozatot követelte a támadás – helyi közösségek szerveznek emlékező rendezvényeket. Emellett nagygyűlést tartanak Tel-Avivban, ahol a szervezők a még mindig Gázában fogva tartott túszok szabadon bocsátását követelik, írja a The Guardian.
Az állami megemlékezést október 16-án rendezik Jeruzsálemben, a Herzl-hegyen található nemzeti temetőben, a zsidó Szimchát Tóra ünnepét követően.
A két évvel ezelőtti, Izrael történetének legvéresebb támadása máig mély sebeket hagyott az ország kollektív emlékezetében. Az utcákon és buszmegállókban még mindig láthatók a túszok fényképei, miközben a Hamász fegyveresei által felgyújtott házak némán emlékeztetnek a borzalmakra.
Vasárnap a Nova zenei fesztivál túlélői és áldozatainak családjai tartottak megemlékezést, ahol a korábban túszként fogva tartott személyek is részt vettek.
Ez az angyal ma lenne 27 éves. Számomra mintha csak egy órája történt volna
– mondta Ofir Dor, akinek fia, Idan, a fesztiválon vesztette életét.
Az évfordulóval párhuzamosan zajlanak az újabb tárgyalások, amelyek célja a háború lezárása és a túszok szabadon engedése. Izraeli és Hamász-képviselők hétfőn Egyiptomban kezdték meg a tárgyalásokat, amelyek egy lehetséges megállapodásról szólnak: az összes túsz elengedéséről, mintegy 2000 palesztin fogoly szabadon bocsátásáról, valamint az izraeli csapatok részleges kivonásáról a Gázai övezetből.
Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök reményét fejezte ki, hogy „napokon belül bejelenthetik a túszok szabadon bocsátását”, míg Donald Trump – aki közvetítőként lépett fel – „teljes megsemmisítéssel” fenyegette meg a Hamászt, ha a megállapodás nem jön létre.
Több megemlékezés tüntetéssé alakult, ahol a résztvevők a kormányt sürgették, hogy fogadja el Trump javaslatát és vessen véget a háborúnak. Szombat este a tel-avivi Túszok terén tartott demonstráción családok követelték: Netanjahu azonnal állapodjon meg a Hamásszal a béke érdekében.
A Gázai övezetben eközben feszült várakozás uralkodik, vajon valóban megszületik-e a tűzszünet. Bár Trump felszólította Izraelt a bombázások leállítására, az izraeli hadsereg továbbra is támadásokat hajt végre.