Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Hamász

Megemlékezések a Hamász terrortámadásának második évfordulóján

36 perce
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Izrael-szerte megemlékezéseket tartanak a 2023. október 7-i, Hamász által elkövetett terrortámadás második évfordulóján, amelyben mintegy 1200 izraeli vesztette életét, és 251 embert túszul ejtettek a Gázai övezetbe hurcolva.
Link másolása
Vágólapra másolva!
HamászmegemlékezésIzraelévfordulóterrortámadás

A tragikus események középpontjában álló déli izraeli kibucokban – ahol a legtöbb áldozatot követelte a támadás – helyi közösségek szerveznek emlékező rendezvényeket. Emellett nagygyűlést tartanak Tel-Avivban, ahol a szervezők a még mindig Gázában fogva tartott túszok szabadon bocsátását követelik, írja a The Guardian.

Hamász
Illusztráció a gyászoló megemlékezőkről (Fotó: NurPhoto/AFP/Artur Widak)

Az állami megemlékezést október 16-án rendezik Jeruzsálemben, a Herzl-hegyen található nemzeti temetőben, a zsidó Szimchát Tóra ünnepét követően.

A két évvel ezelőtti, Izrael történetének legvéresebb támadása máig mély sebeket hagyott az ország kollektív emlékezetében. Az utcákon és buszmegállókban még mindig láthatók a túszok fényképei, miközben a Hamász fegyveresei által felgyújtott házak némán emlékeztetnek a borzalmakra.

Vasárnap a Nova zenei fesztivál túlélői és áldozatainak családjai tartottak megemlékezést, ahol a korábban túszként fogva tartott személyek is részt vettek.

Ez az angyal ma lenne 27 éves. Számomra mintha csak egy órája történt volna

– mondta Ofir Dor, akinek fia, Idan, a fesztiválon vesztette életét.

Hamász-terror: remény a túszok szabadon engedésére?

Az évfordulóval párhuzamosan zajlanak az újabb tárgyalások, amelyek célja a háború lezárása és a túszok szabadon engedése. Izraeli és Hamász-képviselők hétfőn Egyiptomban kezdték meg a tárgyalásokat, amelyek egy lehetséges megállapodásról szólnak: az összes túsz elengedéséről, mintegy 2000 palesztin fogoly szabadon bocsátásáról, valamint az izraeli csapatok részleges kivonásáról a Gázai övezetből.

Benjamin Netanyahu before the second day of an international conference devoted to peace and security in the Middle East organised by Poland and the USA at the National Stadium in Warsaw, Poland on 14 February 2019 (Photo by Mateusz Wlodarczyk/NurPhoto) (Photo by Mateusz Wlodarczyk / NurPhoto via AFP)
Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök (Fotó: NurPhoto/AFP/Mateusz Wlodarczyk(

Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök reményét fejezte ki, hogy „napokon belül bejelenthetik a túszok szabadon bocsátását”, míg Donald Trump – aki közvetítőként lépett fel – „teljes megsemmisítéssel” fenyegette meg a Hamászt, ha a megállapodás nem jön létre.

Több megemlékezés tüntetéssé alakult, ahol a résztvevők a kormányt sürgették, hogy fogadja el Trump javaslatát és vessen véget a háborúnak. Szombat este a tel-avivi Túszok terén tartott demonstráción családok követelték: Netanjahu azonnal állapodjon meg a Hamásszal a béke érdekében.

Gázában tovább folytatódnak a harcok

A Gázai övezetben eközben feszült várakozás uralkodik, vajon valóban megszületik-e a tűzszünet. Bár Trump felszólította Izraelt a bombázások leállítására, az izraeli hadsereg továbbra is támadásokat hajt végre.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!