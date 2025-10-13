A Hamász megkezdte a túszok szabadon engedését

Az izraeli hadsereg vezérkari főnöke értékelést tart, miközben hét túszt szabadon engedtek a Hamász fogságából a Vöröskeresztnek, akik ezután átadják őket a hadseregnek. A Hamász közleménye szerint a túszok szabadon bocsátása helyi idő szerint hétfő reggel 8 órakor kezdődött a Netzarim-folyosón (amely egy katonai zóna Gáza városától délre), majd 10 órakor folytatódik Gáza déli részén, Hán Júniszban. A felszabadított túszokat a Vöröskereszt veszi át, és több járművel szállítják el Izraelbe.

A Hamász közzétette a szabadon bocsátásra kerülő 20 túsz nevét Fotó: AFP

Izrael egyértelművé tette, hogy a folyamat során nem tűr semmiféle provokatív gesztust a Hamász részéről.

„Arra számítunk, hogy mind a 20 élő túszunkat egyszerre engedik szabadon, minden beteges megnyilvánulás nélkül” – mondta korábban Shosh Bedrosian izraeli szóvivő.

A Hamász közzétette a szabadon bocsátásra kerülő 20 túsz nevét

A névsorban szerepel Bar Abraham Kupershtein, Evyatar David, Yosef-Chaim Ohana, Segev Kalfon, Avinatan Or, Elkana Bohbot, Maxim Herkin, Nimrod Cohen, Matan Angrest, Matan Zangauker, Eitan Horn, Eitan Abraham Mor, Gali Berman, Ziv Berman, Omri Miran, Alon Ohel, Guy Gilboa-Dalal, Rom Braslavski, Ariel Cunio és David Cunio.

A fegyverszünet péntek reggel lépett életbe, lehetővé téve a palesztinok számára, hogy visszatérjenek otthonaikba – sokan azonban romokkal találják szembe magukat. A gázai hatóságok szerint az izraeli bombázások után több száz holttestet emeltek ki az összeomlott épületekből.

Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke kijelentette, hogy „a háború véget ért” Fotó: MTI

Eközben Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke kijelentette, hogy „a háború véget ért”, mielőtt Izraelbe indult volna.

„A háború véget ért, ezt meg kell érteniük. A Közel-Kelet normalizálódik” – mondta újságíróknak Trump.

A Hamász nemcsak az izraeli túszok, hanem az Izrael által szabadon engedendő palesztin foglyok listáját is közzétette. A megállapodás első szakaszában 250 elítélt palesztint és további 1700, az október 7-i támadások óta fogva tartott személyt engednek el – számolt be róla az Independent.