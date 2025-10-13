Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

„Ez rosszul fog végződni” – Trump súlyosan megfenyegette Putyint

Hamász

A Hamász megkezdte a túszok szabadon engedését

40 perce
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A Hamász hétfő reggel közzétette annak a húsz izraeli túsznak a nevét, akiket az Izraellel kötött fegyverszünet első szakaszában szabadon engednek. A megállapodás részeként Izrael több mint 1900 palesztin foglyot bocsát szabadon. A terrorszervezet már szabadon engedett 7 túszt.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Hamásztúszfegyverszünetpalesztin fogolyDonald TrumpIzraelizraeli túsz

Az izraeli hadsereg vezérkari főnöke értékelést tart, miközben hét túszt szabadon engedtek a Hamász fogságából a Vöröskeresztnek, akik ezután átadják őket a hadseregnek. A Hamász közleménye szerint a túszok szabadon bocsátása helyi idő szerint hétfő reggel 8 órakor kezdődött a Netzarim-folyosón (amely egy katonai zóna Gáza városától délre), majd 10 órakor folytatódik Gáza déli részén, Hán Júniszban. A felszabadított túszokat a Vöröskereszt veszi át, és több járművel szállítják el Izraelbe.

A Hamász közzétette a szabadon bocsátásra kerülő 20 túsz nevét
A Hamász közzétette a szabadon bocsátásra kerülő 20 túsz nevét Fotó: AFP

Izrael egyértelművé tette, hogy a folyamat során nem tűr semmiféle provokatív gesztust a Hamász részéről.

„Arra számítunk, hogy mind a 20 élő túszunkat egyszerre engedik szabadon, minden beteges megnyilvánulás nélkül” – mondta korábban Shosh Bedrosian izraeli szóvivő.

A Hamász közzétette a szabadon bocsátásra kerülő 20 túsz nevét

A névsorban szerepel Bar Abraham Kupershtein, Evyatar David, Yosef-Chaim Ohana, Segev Kalfon, Avinatan Or, Elkana Bohbot, Maxim Herkin, Nimrod Cohen, Matan Angrest, Matan Zangauker, Eitan Horn, Eitan Abraham Mor, Gali Berman, Ziv Berman, Omri Miran, Alon Ohel, Guy Gilboa-Dalal, Rom Braslavski, Ariel Cunio és David Cunio.

A fegyverszünet péntek reggel lépett életbe, lehetővé téve a palesztinok számára, hogy visszatérjenek otthonaikba – sokan azonban romokkal találják szembe magukat. A gázai hatóságok szerint az izraeli bombázások után több száz holttestet emeltek ki az összeomlott épületekből.

Donald Trump, DonaldTrump, Amerikai Egyesült Államok elnöke, illusztráció
Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke kijelentette, hogy „a háború véget ért” Fotó: MTI

Eközben Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke kijelentette, hogy „a háború véget ért”, mielőtt Izraelbe indult volna.

„A háború véget ért, ezt meg kell érteniük. A Közel-Kelet normalizálódik” – mondta újságíróknak Trump.

A Hamász nemcsak az izraeli túszok, hanem az Izrael által szabadon engedendő palesztin foglyok listáját is közzétette. A megállapodás első szakaszában 250 elítélt palesztint és további 1700, az október 7-i támadások óta fogva tartott személyt engednek el – számolt be róla az Independent.

 

Hiába a fegyverszünet, a Hamász továbbra is fegyverben áll + videó
Megérkezett a hír, amit az egész világ várt — véget ért a háború
Trump megcsinálta! Lezárulhat az évek óta tartó háború!
Senki sem gondolta volna, milyen sokba került az Izrael és a Hamász közti háború az amerikaiaknak

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!