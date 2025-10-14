Brutális pusztítás Harkovban, a földdel vált egyenlővé minden! — sokkoló videók

Az ellenség KAB típusú irányított bombákkal támadta Harkovot – áll a Harkovi Területi Katonai Közigazgatás vezetője, Oleh Szinyehubov által a Telegramon közzétett előzetes jelentésekben.
Ihor Terehov, Harkov polgármestere az előzetes jelentésekre hivatkozva pontosította, hogy a támadás célpontja a Szlobidszkij kerület volt. Később hozzátette, hogy a csapások következtében tűz ütött ki a Szaltivszkij kerületben is.
Az előzetes információk szerint a találat egy egészségügyi intézmény melléképületét semmisítette meg
– közölte Terehov később.
A támadásban négy ember megsérült, továbbá legalább tizenkét magántulajdonú autó is megrongálódott
– tette hozzá a polgármester, aki arról is beszámolt, hogy „Harkov három kerülete részlegesen áram nélkül maradt a csapások következtében.”
Az Ukrinform beszámolója szerint egy orosz dróntámadás korábban megrongált egy menekülteket elszállásoló kollégiumot Harkovban.