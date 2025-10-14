Brutális pusztítás Harkovban, a földdel vált egyenlővé minden! — sokkoló videók

Az ellenség KAB típusú irányított bombákkal támadta Harkovot – áll a Harkovi Területi Katonai Közigazgatás vezetője, Oleh Szinyehubov által a Telegramon közzétett előzetes jelentésekben.

Óriási támadás érte Harkovot (Fotó: SERGEY BOBOK / AFP)

Ihor Terehov, Harkov polgármestere az előzetes jelentésekre hivatkozva pontosította, hogy a támadás célpontja a Szlobidszkij kerület volt. Később hozzátette, hogy a csapások következtében tűz ütött ki a Szaltivszkij kerületben is.

October 13, evening. Kharkiv was hit by guided aerial bombs. A strike on a hospital in Saltivka: a three-story medical building and a business facility were damaged, fires broke out. At least 6 people were injured. Bombing a hospital is a war crime. This must not become the norm. pic.twitter.com/qA969sY4XX — Caritas Ukraine (@caritasukraine) October 14, 2025

Az előzetes információk szerint a találat egy egészségügyi intézmény melléképületét semmisítette meg

– közölte Terehov később.

This is what the evacuation of people from the hospital looks like after the shelling of Kharkiv by russian invaders.



All 57 patients who were in the hospital at the time of the enemy's KAB strike have been transferred to another medical facility. pic.twitter.com/kuuLu1DiR4 — Center for Countering Disinformation (@CforCD) October 14, 2025

A támadásban négy ember megsérült, továbbá legalább tizenkét magántulajdonú autó is megrongálódott

– tette hozzá a polgármester, aki arról is beszámolt, hogy „Harkov három kerülete részlegesen áram nélkül maradt a csapások következtében.”

‼️🇺🇦🔥



KHARKOV goes DARK !!



A powerful strike has been delivered to enemy targets: Kharkiv is in darkness



Strikes were made on substations, there are strong fires, the city is without power. pic.twitter.com/A8EpLfGcIl — 𝐃𝐚𝐯𝐢𝐝 𝐙 🇷🇺 🇷🇺 (@SMO_VZ) October 13, 2025

Az Ukrinform beszámolója szerint egy orosz dróntámadás korábban megrongált egy menekülteket elszállásoló kollégiumot Harkovban.