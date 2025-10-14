Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Harkov

Brutális pusztítás Harkovban, a földdel vált egyenlővé minden! — sokkoló videók

25 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Robbanások hangjai hallatszottak Harkovban a légiriadó idején, miközben az orosz erők precíziós bombatámadásokkal lőtték a várost. Sérültekről is érkeztek jelentések.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Harkovtámadásorosz-ukrán háborúprecíziós fegyver

Az ellenség KAB típusú irányított bombákkal támadta Harkovot – áll a Harkovi Területi Katonai Közigazgatás vezetője, Oleh Szinyehubov által a Telegramon közzétett előzetes jelentésekben.

Óriási támadás érte Harkovot (Fotó: SERGEY BOBOK / AFP)
Óriási támadás érte Harkovot (Fotó: SERGEY BOBOK / AFP)

Ihor Terehov, Harkov polgármestere az előzetes jelentésekre hivatkozva pontosította, hogy a támadás célpontja a Szlobidszkij kerület volt. Később hozzátette, hogy a csapások következtében tűz ütött ki a Szaltivszkij kerületben is.

Az előzetes információk szerint a találat egy egészségügyi intézmény melléképületét semmisítette meg

 – közölte Terehov később. 

A támadásban négy ember megsérült, továbbá legalább tizenkét magántulajdonú autó is megrongálódott

 – tette hozzá a polgármester, aki arról is beszámolt, hogy „Harkov három kerülete részlegesen áram nélkül maradt a csapások következtében.”

Az Ukrinform beszámolója szerint egy orosz dróntámadás korábban megrongált egy menekülteket elszállásoló kollégiumot Harkovban.

 

Orosz-ukrán háború
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!