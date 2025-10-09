Hírlevél

orosz-ukrán háború

Feszült a helyzet a Harkovi régióban, különleges rohamcsapat érkezett a területre

1 órája
Az ukrán fegyveres erők különleges kontingense érkezett Oszkolba, a Harkovi régióba – jelentette Andrej Marocsko, a Luhanszki Népköztársaság nyugalmazott alezredese a Telegram-csatornáján. A forrás szerint a katonai szállítmány három furgonból állt, amelyeket katonai őrség kísért, és a védelmi minisztériummal szerződött foglyok utaztak bennük.
Marocsko beszámolója szerint a különleges rohamcsapatot egy elhagyott turisztikai bázis területén, az erdőben helyezték el, és október eleje óta ez már a második ilyen csoport, amely a régióba érkezett. Korábban az orosz erők visszaverték a 57. ukrán dandár különleges osztagának ellentámadását a Harkovi régióban – számolt be róla a Lenta.

A helyzet továbbra is feszült a Harkovi régióban
A helyzet továbbra is feszült a Harkovi régióban Fotó: MTI

Az ellenség egy ellentámadást hajtott végre a 57. különleges motoros gyalogsági dandár különleges osztagával, de nem járt sikerrel, veszteségeket szenvedett és visszavonult a kiindulási pozícióiba

– jegyezte meg a forrás.

A helyzet továbbra is feszült a Harkovi régióban

A helyzet továbbra is feszült a Harkovi régióban, a felek katonai aktivitása fokozódik, miközben a különleges egységek mozgása komoly figyelmet kap a térségben. Szeptember végén már ítunk arról, hogy a Herszonhoz tartozó úgynevezett karantén-sziget teljes tűzellenőrzés alá került, miközben 

a harkovi fronton több ukrán dandár is súlyos veszteségeket szenvedett. 

A beszámolók azt sugallják, hogy Ukrajna egyre nehezebb helyzetbe kerül a frontvonal több szakaszán, ahol folyamatos nyomás nehezedik rá az orosz erők részéről.

 

