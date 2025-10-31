Hazamenekült Szíriába az influenszer

Sokkolta követőit Salma Naddaf influenszer, amikor bejelentette, hogy elhagyja Dániát, és hazaköltözik Szíriába – számol be róla az Exxpress osztrák hírportál.

Dánia jelentős összegű hazatelepülési támogatást kínál a Szíriába hazatelepülőknek (Fotó: NurPhoto via AFP)

A 36 éves influenszer, aki több mint tízmillió követővel rendelkezik a TikTokon, döntését egy érzelmes videóban indokolta meg követőinek.

Naddaf 2014-ben menekült családjával a polgárháború sújtotta Szíriából Dániába. Az észak-európai országban nemcsak új életet kezdett, de jelentős online követőtábort is kiépített magának. Öt évvel érkezése után kezdett el arab nyelvű barkácsolós és kézműves videókat közzétenni a YouTube-on és a TikTokon, gyakran vallásos témákkal és hagyományos motívumokkal. Stílusának és családcentrikus tartalmainak köszönhetően hamar az európai arab közösség egyik legnépszerűbb influenszerévé vált.

A váratlan fordulatot Naddaf azzal indokolta, hogy nem tudta elfogadni azokat a kulturális változásokat, amelyekkel Dániában szembesült. Különösen nehezen viselte a szivárványzászlók jelenlétét gyermekei iskoláiban, amit a hagyományos értékektől való eltávolodás jeleként értelmezett. Naddaf hangsúlyozta, hogy döntése mögött a gyermekei jövője iránti aggodalom áll.

Nem tudtam elviselni a gondolatot, hogy a gyermekeim olyan környezetben nőjenek fel, amelynek szokásai és hagyományai nem hasonlítanak a miénkhez

– magyarázta könnyek között a videóban.

Azt szeretném, ha olyan közegben nőnének fel, amely tiszteletben tartja a mi szokásainkat és értékeinket

– tette hozzá.

Az influenszer ugyanakkor kiemelte, hogy hálás az Európában töltött időért.

Megtanultam toleránsnak lenni minden emberrel szemben, függetlenül vallástól vagy származástól

– mondta.

Ennek ellenére úgy érezte, hogy gyermekei jövője érdekében nincs más választása, mint visszatérni Szíriába.

Nem Naddaf az egyetlen migráns Nyugat-Európában, aki nem tud mit kezdeni a szivárványzászlókkal és a Pride-menetekkel. Mint arról korábban beszámoltunk, a migránsoknak az LMBTQ-mozgalommal szembeni előítéleteit cáfolni kívánó kezdeményezés csúnya véget ért Párizsban.

2021-ben rendhagyó módon nem Párizs belvárosából, hanem a fővárossal szomszédos Seine-Saint-Denis megye Pantin nevű településéről indult és a belvárosi Place de la République térre tartott.