Hazamenekült Szíriába az influenszer

Sokkolta követőit Salma Naddaf influenszer, amikor bejelentette, hogy elhagyja Dániát, és hazaköltözik Szíriába – számol be róla az Exxpress osztrák hírportál.
A 36 éves influenszer, aki több mint tízmillió követővel rendelkezik a TikTokon, döntését egy érzelmes videóban indokolta meg követőinek.
Naddaf 2014-ben menekült családjával a polgárháború sújtotta Szíriából Dániába. Az észak-európai országban nemcsak új életet kezdett, de jelentős online követőtábort is kiépített magának. Öt évvel érkezése után kezdett el arab nyelvű barkácsolós és kézműves videókat közzétenni a YouTube-on és a TikTokon, gyakran vallásos témákkal és hagyományos motívumokkal. Stílusának és családcentrikus tartalmainak köszönhetően hamar az európai arab közösség egyik legnépszerűbb influenszerévé vált.
A váratlan fordulatot Naddaf azzal indokolta, hogy nem tudta elfogadni azokat a kulturális változásokat, amelyekkel Dániában szembesült. Különösen nehezen viselte a szivárványzászlók jelenlétét gyermekei iskoláiban, amit a hagyományos értékektől való eltávolodás jeleként értelmezett. Naddaf hangsúlyozta, hogy döntése mögött a gyermekei jövője iránti aggodalom áll.
Nem tudtam elviselni a gondolatot, hogy a gyermekeim olyan környezetben nőjenek fel, amelynek szokásai és hagyományai nem hasonlítanak a miénkhez
– magyarázta könnyek között a videóban.
Azt szeretném, ha olyan közegben nőnének fel, amely tiszteletben tartja a mi szokásainkat és értékeinket
– tette hozzá.
Az influenszer ugyanakkor kiemelte, hogy hálás az Európában töltött időért.
Megtanultam toleránsnak lenni minden emberrel szemben, függetlenül vallástól vagy származástól
– mondta.
Ennek ellenére úgy érezte, hogy gyermekei jövője érdekében nincs más választása, mint visszatérni Szíriába.
Nem Naddaf az egyetlen migráns Nyugat-Európában, aki nem tud mit kezdeni a szivárványzászlókkal és a Pride-menetekkel. Mint arról korábban beszámoltunk, a migránsoknak az LMBTQ-mozgalommal szembeni előítéleteit cáfolni kívánó kezdeményezés csúnya véget ért Párizsban.
2021-ben rendhagyó módon nem Párizs belvárosából, hanem a fővárossal szomszédos Seine-Saint-Denis megye Pantin nevű településéről indult és a belvárosi Place de la République térre tartott.
A menet szervezőjének szóvivője azzal indokolta a helyszínválasztást, hogy megcáfolják azt a „tévhitet”, mely szerint a külvárosokban a migránsok előítélettel viseltetnek a homoszexuálisok iránt. Csakhogy a rendezvény nem igazán a szervezők által várt módon alakult, több résztvevőt is inzultáltak. Egy keresztény hitre áttért egykori muszlim fiút megtámadott két migráns fiatal, akik megpróbálták kitépni a kezéből a tunéziai zászlót.
A helyzet annyira elfajult, hogy a hatóságoknak is be kellett avatkoznia.
Ami Naddaf esetét illeti, a dán kormány jelentős összegű hazatelepülési támogatást kínál azoknak a migránsoknak, akik önként hajlandók elhagyni az országot, és hazatelepülni Szíriába. A támogatás egyik feltétele azonban az, hogy a hazatelepülőknek fel kell adniuk a dániai tartózkodási engedélyüket. A támogatás összegét egyénileg számítják ki, de az alapösszeg felnőttenként 160 ezer dán korona, vagyis több mint nyolcmillió forintnak megfelelő összeg. Az első részletet általában távozáskor, a másodikat egy év múlva kapják meg az érintettek.