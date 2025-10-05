Hírlevél

Rendkívüli

Egyre nagyobb a baj: Lengyelország riadóztatta a légierőt

Hmelnickij

Robbanásokról számoltak be Ukrajna nyugati részéről

Légiriadó után robbanások történtek az egyik nyugat-ukrajnai régióban. Hmelnickij megyét egy hete is támadták az orosz erők.
Robbanások történtek Ukrajna Hmelnickij megyéjében – számol be róla a RIA Novosztyi orosz hírügynökség az „Obscsesztvennoje” televíziós csatornára hivatkozva.

Robbanások hallatszottak a nyugat-ukrajnai Hmelnickij megyében (Illusztráció, forrás: AFP)
Robbanások hallatszottak a nyugat-ukrajnai Hmelnickij megyében (Illusztráció, forrás: AFP)

A Hmelnickij régióban robbanások hallatszanak

– idézi a hírügynökség a közösségi médiában megjelent tájékoztatást.

Válaszul az ukrán fegyveres erők polgári infrastruktúrára mért támadásaira az orosz csapatok nagy pontosságú légi, tengeri és szárazföldi fegyverekkel, valamint drónokkal kizárólag katonai objektumokat és az ukrán hadipari komplexum vállalkozásait támadják – mutat rá az írás.

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője kijelentette, hogy az orosz csapatok nem támadnak lakóépületeket és társadalmi infrastruktúrát.

Mint arról beszámoltunk, az Ukrajna nyugati részén található Hmelnickij megyét egy héttel ezelőtt súlyos támadás érte. Oroszország aeroballisztikus „Tőr” rakétákkal mért csapást Sztarokosztyantyin városára. 

 

