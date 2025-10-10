Hírlevél

Rendkívüli

Megérkezett a hír, amit az egész világ várt — véget ért a háború

Hollik István

Hollik István: Magyar Péter megint a bolondját járatja mindenkivel

Hollik István a Facebookon reagált a Tisza Párt adatbotrányára, élesen bírálva Magyar Pétert. A KDNP parlamenti képviselője a szerint a Tisza Párt vezetője ellentmondásos magyarázatokkal próbálja menteni magát az ügyben, miközben továbbra sem tisztázta, miért nem tettek feljelentést, ha valóban tudtak az adatszivárgásról.
Hollik IstvánadatlopásTisza PártMagyar Péter

Hollik bejegyzésében hangsúlyos kérdést tett fel Magyar Péternek: „Miért nem tettek egyből feljelentést?”

Hollik István (Fotó: Katona Tibor / MTI Fotószerkesztõség)
Hollik István (Fotó: Katona Tibor / MTI Fotószerkesztőség)

A politikusa szerint a Tisza Párt tudott az adatlopásról, mégis letagadta azt, és folytatta a projektet:

Magyar Péter megint a bolondját járatja mindenkivel. Amikor kiderült, hogy a tiszás appról az ukránok zsebébe vándoroltak magyarok adatai, először letagadták az egészet.

A politikus bejegyzésében így folytatta: „Majd előálltak egy új mesével, miszerint ők már szeptember 12-én (!!!) tudták, hogy ki a „szivárogtató”. Tehát tudniuk kellett az adatlopásról is. Ha ez így volt, akkor még nagyobb felelőtlenség, hogy az egészet tagadták, és folytatták a projektet. Vagy ha így volt, akkor miért nem tettek azonnal feljelentést?”

Az egész sztory úgy bűzlik, ahogy van. Magyar Péter megint csak össze-vissza hazudozik, hogy ne kelljen vállalnia a felelősséget 

– zárta bejegyzését Hollik István.

 

