Hollik István: Magyar Péter megint a bolondját járatja mindenkivel

Hollik bejegyzésében hangsúlyos kérdést tett fel Magyar Péternek: „Miért nem tettek egyből feljelentést?”

Hollik István (Fotó: Katona Tibor / MTI Fotószerkesztőség)

A politikusa szerint a Tisza Párt tudott az adatlopásról, mégis letagadta azt, és folytatta a projektet:

Magyar Péter megint a bolondját járatja mindenkivel. Amikor kiderült, hogy a tiszás appról az ukránok zsebébe vándoroltak magyarok adatai, először letagadták az egészet.

A politikus bejegyzésében így folytatta: „Majd előálltak egy új mesével, miszerint ők már szeptember 12-én (!!!) tudták, hogy ki a „szivárogtató”. Tehát tudniuk kellett az adatlopásról is. Ha ez így volt, akkor még nagyobb felelőtlenség, hogy az egészet tagadták, és folytatták a projektet. Vagy ha így volt, akkor miért nem tettek azonnal feljelentést?”

Az egész sztory úgy bűzlik, ahogy van. Magyar Péter megint csak össze-vissza hazudozik, hogy ne kelljen vállalnia a felelősséget

– zárta bejegyzését Hollik István.