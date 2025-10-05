Hűha! Putyin visszaszólt Trumpnak

Az orosz elnök visszavágott Donald Trump amerikai elnöknek, amiért „papírtigrisnek” nevezte Oroszországot. Vlagyimir Putyin elnök szerint ez a kijelentés inkább a NATO esetében állja meg a helyét – írja a Reuters.

Putyin szerint nem kérdés, ki is az igazi „papírtigris”

Fotó: KREMLIN PRESS SERVICE / ANADOLU

Putyin szerint Ukrajnában továbbra is minden úgy alakul ahogy azt Oroszország elképzelte, hiszen a hadsereg minden fronton előre nyomul. Ennek kapcsán az orosz elnök azonban kiemelte: mindez annak ellenére történik, hogy Ukrajna a NATO teljes támogatását élvezi. Putyin egyúttal visszavágott Donald Trump amerikai elnöknek is, aki nemrég „papírtigrisnek” nevezte Oroszországot.

Nos, ha az egész NATO-blokk ellen harcolunk, haladunk, előrenyomulunk, magabiztosak vagyunk, és egy »papírtigris« vagyunk, akkor mi maga a NATO?

– tette fel a kérdést az orosz elnök.

Putyin egyébként reagált az elmúlt hetek „vádjaira”, ami szerint Oroszország megsértette az európai országok légterét. Az orosz elnök szerint megígérte, hogy ezt nem teszi meg újra Dániában, és hogy nincsenek olyan drónjai, amelyek Lisszabonig repülhetnének, utalva ezzel arra, hogy a lengyelországi incidenst Oroszország azzal igyekezett eltolni magától, hogy drónjai fizikailag is képtelenek lennének elérni Lengyelroszágot.

Éles hangot ütött meg azonban az orosz elnök a lehetséges Tomahawk rakétákkal kapcsolatban, amelyeket az Egyesült Államok szállítana Ukrajnának.

Ennek kapcsán Putyin hangsúlyozta: „Lehetetlen Tomahawkokat bevetni amerikai katonai személyzet közvetlen részvétele nélkül”. „Ez az eszkaláció egy teljesen új szakaszát jelentené” – fogalmazott az elnök. Putyin szerint egyébként a NATO-tagok hírszerzési információkat, fegyvereket és kiképzést szállítanak Ukrajnának, és hisztériát szítanak Oroszország állítólagos terveiről, hogy megtámad egy NATO-tagországot, amit ő „lehetetlennek” nevezett.

Csak azt akarom mondani: Hűtsék le magukat, aludjanak nyugodtan, és foglalkozzanak a saját problémáikkal. Csak nézzék meg, mi történik az európai városok utcáin

– nyomatékosította Putyin.