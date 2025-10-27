Nagyon nagy bajban vannak a németek: fulladoznak a migránsoktól

Németországban egyre erősebb hangok bírálják a kormány bevándorláspolitikáját és a politikai elitet, amely sokak szerint elszakadt a valóságtól. A Die Welt egyik publicistája szerint a politikai vezetők azt hiszik, „az emberek mindenhez hozzászoknak” – a megváltozott városképhez, a mindennapi erőszakhoz, a hanyatló iskolákhoz –, de ez tévedés.
A szerző úgy fogalmaz: a „megváltozott városkép” ma Németországban udvarias kifejezés arra, hogy az emberek már nem érzik magukat otthon saját városaikban.
A valóság, amelyről nem szabad beszélni
A cikk felidézi a 2015-ös kölni szilveszteri éjszakát, amikor migráns hátterű férfiak százai támadtak nőkre. A baloldali sajtó és politikusok akkor sem a bűncselekmények, hanem a róluk szóló híradások miatt aggódtak.
A világ fölötti idealisták legfőbb ellensége a valóság
– írja a szerző.
A valóságot ma már legszívesebben teljesen száműznék a hírekből.
Az írás szerint a német politikai elit azt várja, hogy az emberek majd megszokják az új valóságot: a biztonsághiányt, a közoktatás romlását, a közterek veszélyessé válását. De a hétköznapi emberek – akár németek, akár bevándorló hátterűek – nem tudnak és nem akarnak beletörődni abba, hogy idegennek érzik magukat saját országukban.
„Ha nem lesz fordulat, a következmények végzetesek lesznek”
A szerző szerint ha Németország nem vált irányt a migrációs és gazdaságpolitikában, az ország beláthatatlan következményekkel nézhet szembe.
„Aki azt hiszi, ez a káosz majd magától elmúlik, téved” – írja.
A jelenlegi politikai elit nem képes megérteni, hogy a németek nem akarnak több társadalmi kísérletet, hanem vissza akarják kapni a biztonságot, a rendet és a jövőbe vetett reményt.
A cikk egyben figyelmeztet: ha a politikai vezetők továbbra is a valós problémák tagadásával próbálnak kormányozni, akkor a jobboldal, minden hibája ellenére, egyre több szavazatot fog kapni – mert az emberek legalább tőlük hallják kimondva a valóságot.
Idegenek: Brüsszel és Berlin ugyanabban a csapdában
A német társadalmi feszültségek mögött sokan a brüsszeli politikai irányt is felelőssé teszik: a bevándorlás korlátlan támogatását, a gazdasági önsorsrontást és az energiaárak elszabadulását. A német középosztály elszegényedik, miközben a politikai elit klímacélokról és „diverzitásról” beszél.
Aki a valós problémákat fel meri vetni, azt szélsőségesnek bélyegzik
– írja a szerző. aki szerint ha a realitásokat továbbra is elnyomják, Németország a saját demokráciáját fogja elveszíteni.
A valóság előbb-utóbb utoléri a politikát
A cikk végül Helmut Schmidt és Helmut Kohl példáját idézi, akik még bátran szembenéztek a nehéz döntésekkel. Ma viszont – írja a szerző – a politikusok félnek a saját árnyékuktól is, mert attól tartanak, hogy bárminemű változtatás az AfD-vel való együttműködés vádját vonná maga után.
Aki túl későn reagál, azt az élet bünteti
– zárul az írás.