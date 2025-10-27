Nagyon nagy bajban vannak a németek: fulladoznak a migránsoktól

Németországban egyre erősebb hangok bírálják a kormány bevándorláspolitikáját és a politikai elitet, amely sokak szerint elszakadt a valóságtól. A Die Welt egyik publicistája szerint a politikai vezetők azt hiszik, „az emberek mindenhez hozzászoknak” – a megváltozott városképhez, a mindennapi erőszakhoz, a hanyatló iskolákhoz –, de ez tévedés.

Két migráns sétál az utcán Augsburgban, Bajorországban (Fotó: NurPhoto/AFP/Michael Nguyen)

A szerző úgy fogalmaz: a „megváltozott városkép” ma Németországban udvarias kifejezés arra, hogy az emberek már nem érzik magukat otthon saját városaikban.

A valóság, amelyről nem szabad beszélni

A cikk felidézi a 2015-ös kölni szilveszteri éjszakát, amikor migráns hátterű férfiak százai támadtak nőkre. A baloldali sajtó és politikusok akkor sem a bűncselekmények, hanem a róluk szóló híradások miatt aggódtak.

A világ fölötti idealisták legfőbb ellensége a valóság

– írja a szerző.

A valóságot ma már legszívesebben teljesen száműznék a hírekből.

Az írás szerint a német politikai elit azt várja, hogy az emberek majd megszokják az új valóságot: a biztonsághiányt, a közoktatás romlását, a közterek veszélyessé válását. De a hétköznapi emberek – akár németek, akár bevándorló hátterűek – nem tudnak és nem akarnak beletörődni abba, hogy idegennek érzik magukat saját országukban.

„Ha nem lesz fordulat, a következmények végzetesek lesznek”

A szerző szerint ha Németország nem vált irányt a migrációs és gazdaságpolitikában, az ország beláthatatlan következményekkel nézhet szembe.

„Aki azt hiszi, ez a káosz majd magától elmúlik, téved” – írja.

A jelenlegi politikai elit nem képes megérteni, hogy a németek nem akarnak több társadalmi kísérletet, hanem vissza akarják kapni a biztonságot, a rendet és a jövőbe vetett reményt.

A cikk egyben figyelmeztet: ha a politikai vezetők továbbra is a valós problémák tagadásával próbálnak kormányozni, akkor a jobboldal, minden hibája ellenére, egyre több szavazatot fog kapni – mert az emberek legalább tőlük hallják kimondva a valóságot.

Migránsok poggyásszal és babakocsival Németországban (Fotó: dpa Picture-Alliance/AFP/Frank Hoermann)

Idegenek: Brüsszel és Berlin ugyanabban a csapdában

A német társadalmi feszültségek mögött sokan a brüsszeli politikai irányt is felelőssé teszik: a bevándorlás korlátlan támogatását, a gazdasági önsorsrontást és az energiaárak elszabadulását. A német középosztály elszegényedik, miközben a politikai elit klímacélokról és „diverzitásról” beszél.

Aki a valós problémákat fel meri vetni, azt szélsőségesnek bélyegzik

– írja a szerző. aki szerint ha a realitásokat továbbra is elnyomják, Németország a saját demokráciáját fogja elveszíteni.