Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Ennél félelmetesebb dolgot még sosem mutatott Putyin! Már most retteg a Nyugat

Sport

Elképesztő videó került elő: hatalmas verekedés tört ki a Mexikói Nagydíjon – videó

idegen

Nagyon nagy bajban vannak a németek: fulladoznak a migránsoktól

1 órája
Olvasási idő: 6 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Merz elszólása a migránsokkal kapcsolatban kiengedte a szellemet a palackból Németországban, már a Die Welt is arról ír, hogy vissza kell térni a nemzeti érdekalapú politikához.
Link másolása
Vágólapra másolva!
idegenNémetországvalóságpolitikamigráció

Németországban egyre erősebb hangok bírálják a kormány bevándorláspolitikáját és a politikai elitet, amely sokak szerint elszakadt a valóságtól. A Die Welt egyik publicistája szerint a politikai vezetők azt hiszik, „az emberek mindenhez hozzászoknak” – a megváltozott városképhez, a mindennapi erőszakhoz, a hanyatló iskolákhoz –, de ez tévedés.

Idegenek
Két migráns sétál az utcán Augsburgban, Bajorországban (Fotó: NurPhoto/AFP/Michael Nguyen)

A szerző úgy fogalmaz: a „megváltozott városkép” ma Németországban udvarias kifejezés arra, hogy az emberek már nem érzik magukat otthon saját városaikban.

A valóság, amelyről nem szabad beszélni

A cikk felidézi a 2015-ös kölni szilveszteri éjszakát, amikor migráns hátterű férfiak százai támadtak nőkre. A baloldali sajtó és politikusok akkor sem a bűncselekmények, hanem a róluk szóló híradások miatt aggódtak.

A világ fölötti idealisták legfőbb ellensége a valóság

– írja a szerző.

A valóságot ma már legszívesebben teljesen száműznék a hírekből.

Az írás szerint a német politikai elit azt várja, hogy az emberek majd megszokják az új valóságot: a biztonsághiányt, a közoktatás romlását, a közterek veszélyessé válását. De a hétköznapi emberek – akár németek, akár bevándorló hátterűek – nem tudnak és nem akarnak beletörődni abba, hogy idegennek érzik magukat saját országukban.

„Ha nem lesz fordulat, a következmények végzetesek lesznek”

A szerző szerint ha Németország nem vált irányt a migrációs és gazdaságpolitikában, az ország beláthatatlan következményekkel nézhet szembe.

„Aki azt hiszi, ez a káosz majd magától elmúlik, téved” – írja.

A jelenlegi politikai elit nem képes megérteni, hogy a németek nem akarnak több társadalmi kísérletet, hanem vissza akarják kapni a biztonságot, a rendet és a jövőbe vetett reményt.

A cikk egyben figyelmeztet: ha a politikai vezetők továbbra is a valós problémák tagadásával próbálnak kormányozni, akkor a jobboldal, minden hibája ellenére, egyre több szavazatot fog kapni – mert az emberek legalább tőlük hallják kimondva a valóságot.

PHOTOMONTAGE, theme image; Refugees in Germany. The number of asylum applications apparently almost halved! Family, refugees with luggage and strollers. Migrants, immigrants. (Photo by Frank Hoermann/SVEN SIMON / SVEN SIMON / dpa Picture-Alliance via AFP)
Migránsok poggyásszal és babakocsival Németországban (Fotó: dpa Picture-Alliance/AFP/Frank Hoermann)

Idegenek: Brüsszel és Berlin ugyanabban a csapdában

A német társadalmi feszültségek mögött sokan a brüsszeli politikai irányt is felelőssé teszik: a bevándorlás korlátlan támogatását, a gazdasági önsorsrontást és az energiaárak elszabadulását. A német középosztály elszegényedik, miközben a politikai elit klímacélokról és „diverzitásról” beszél.

Aki a valós problémákat fel meri vetni, azt szélsőségesnek bélyegzik

– írja a szerző. aki szerint ha a realitásokat továbbra is elnyomják, Németország a saját demokráciáját fogja elveszíteni.

A valóság előbb-utóbb utoléri a politikát

A cikk végül Helmut Schmidt és Helmut Kohl példáját idézi, akik még bátran szembenéztek a nehéz döntésekkel. Ma viszont – írja a szerző – a politikusok félnek a saját árnyékuktól is, mert attól tartanak, hogy bárminemű változtatás az AfD-vel való együttműködés vádját vonná maga után.

Aki túl későn reagál, azt az élet bünteti

– zárul az írás.


 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!