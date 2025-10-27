Ismét hozta a formáját a baloldali álhírgyár

A magyar miniszterelnök a Vatikánba látogatott, hogy XIV. Leó pápával találkozzon. Az audiencia után Orbán Viktor az olasz sajtó kérdéseire is válaszolt amely után azonban a baloldali sajtó ahogy az lenni szokott, kiforgatta a miniszterelnök szavait.

A baloldali álhírgyár kiforgatta a miniszterelnök szavait

Fotó: HANDOUT / X ACCOUNT OF HUNGARY'S PRIME MIN

A magyar miniszterelnök az újságíró kérdésére válaszolva hangsúlyozta, keresik a megoldást az Oroszország elleni szankciók okozta problémák megoldására és a régió energiaellátásának biztosítására. Orbán ennek kapcsán hangsúlyozta, hogy a jövő hét végén Washingtonban személyesen is egyeztet majd az amerikai elnökkel Washingtonban.

Az újságíró azon kérdésére válaszolva, miszerint véleménye szerint Donald Trump amerikai elnök túl messzire ment-e Orbán Viktor úgy fogalmazott: Magyarország szempontjából igen.

Ebből a válaszból azonban a baloldali sajtó tálalásában az keveredett ki, hogy a miniszterelnök szerint Trump hibát követett el. Ez azonban nyilvánvalóan álhír, azonban azt is megmutatja, hogy hogyan működik a baloldali globalista hálózat. Ezt hangsúlyozta friss bejegyzésében Deák Dániel is.

A szakértő az események kapcsán kiemelte: láthatóan elindult az információs hadviselés, amelyben próbálják meggyengíteni a háború ellenes összefogás egységét. Érdemes azonban felidézni, hogy Donald Trump amerikai elnök nemrég maga beszélt róla, hogy Magyarország nehéz helyzetben van és ezt megérti. Természetesen ez a kijelentés nem ütötte meg a baloldali sajtó ingerküszöbét.