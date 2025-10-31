Megint mindenki a szánalmas Kamala Harris-en röhög

Egy interjú során kínos helyzetbe került Kamala Harris volt alelnök és demokrata elnökjelölt – számol be róla a Fox News amerikai televíziós hálózat.

Kamala Harris szemet hunyt Joe Biden nyilvánvaló alkalmatlansága felett (Fotó: AFP)

Sarah Ferguson, az ausztrál ABC televíziós csatorna riportere szembesítette Harrist azzal, hogy kitérő válaszokat adott a kérdéseire. Harris, aki jelenleg „107 nap” című önéletrajzi könyvét népszerűsíti országszerte, láthatóan nehezen kezelte a Joe Biden volt amerikai elnök egészségi állapotával és alkalmasságával kapcsolatos kérdéseket.

A beszélgetés során Ferguson többször is rákérdezett arra, hogy Harris miért nem szólalt fel Biden nyilvánvaló gyengeségei kapcsán az alelnöki hivatali ideje alatt.

Nem volt önnek is felelőssége ebben? Ön volt az egyik ember a szobában... Nem lett volna kötelessége amerikaiként felszólalni ekkor?

– szegezte Harrisnek a kérdést a riporter.

A demokrata politikus határozottan visszautasította, hogy bármikor is kétségbe vonta volna Biden elnöki képességeit.

Soha nem kérdőjeleztem meg Joe Biden alkalmasságát az elnöki pozícióra

– jelentette ki.

Amikor Ferguson tovább feszegette a témát, Harris igyekezett másra terelni a szót.

A riporter azonban nem hagyta annyiban a dolgot, és nyíltan szembesítette Harrist azzal, hogy „világklasszis kitérő választ” adott.

A kérdés Joe Bidenről szól. Még mindig vonakodik kritizálni a volt elnököt?

– kérdezte Ferguson.

Harris továbbra is kitartott álláspontja mellett, miszerint Biden nem volt alkalmatlan az elnöki feladatok ellátására. Ugyanakkor elismerte, hogy voltak aggályai Biden 2024-es elnökjelölti indulásával kapcsolatban, tekintettel a kampány megterhelő jellegére.

Az interjú során Harris többször is láthatóan kényelmetlenül érezte magát, különösen amikor Ferguson arról faggatta, hogy miért nem kritizálja Bident olyan őszintén a kamerák előtt, mint ahogyan azt könyvében tette. A volt alelnök erre azt válaszolta, hogy „természetesen nem” vonakodik a kritikától, hiszen éppen ezért írta meg könyvét.

Nem dühíti, hogy Biden volt elnök még mindig azt állítja, hogy ő nyert volna?

– kérdezte az interjú egy pontján Ferguson Harristől.

Én... a jelenre koncentrálok

– válaszolta a volt alelnök.