Megy? Marad? Kiderült Von der Leyen sorsa – mutatjuk a döntést!

Ismét bizalmatlansági szavazással nézett szembe Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, ráadásul ezúttal kettővel, hiszen a szeptember 10-i évértékelő beszéde után mind a Patrióták Európáért, mind az Egységes Európai Baloldal bizalmatlansági indítványt nyújtott be. A balliberális képviselők kiálltak a botrányt botrányra halmozó politikus mellett. A brüsszeli elit védi Magyar Pétert és Dobrev Klárát a mentelmi ügyük kapcsán, s ők ezt meghálálják. Egymást mosdatják az EP-ben.

Az Európai Parlament két Von der Leyen ellen benyújtott bizalmatlansági indítványról is szavazott (Fotó: Hans Lucas via AFP)

Mint arról beszámoltunk, Von der Leyen beszéde hemzsegett a háborús retorika megnyilvánulásaitól, de míg Ukrajna helyzetéről hosszasan beszélt, az európai polgárok mindennapi problémáira nem szolgált válaszokkal.

A beszéd után mindkét frakció az EP szabályzatának megfelelően a lehető leggyorsabban adta be a bizalmatlansági indítványát, de a Patrióták húsz másodperccel gyorsabbak voltak – írja a Politico brüsszeli hírportál.

A frakció képviselői a napokban egy videóban magyarázták el, hogy mi minden miatt ideje távoznia Ursula von der Leyennek.

🚨 | Ursula von der Leyen must go. The #Patriots have tabled a motion of no confidence against her, which will be voted on this week in Strasbourg. #stopvonderleyen #Patriots pic.twitter.com/DO8lGE7aq9 — Patriots for Europe (@PatriotsEP) October 6, 2025

Elsőként a Pfizer-botrányt említették, amely az EU történetének talán legnagyobb korrupciós botránya, és amelyben az Európai Unió Bírósága jogerősen elmarasztalta a Von der Leyen vezette Európai Bizottságot.

A Pfizer-botrány nem adminisztratív hiba, hanem a hatalommal való visszaélés

– szögezte le korábban egy másik európai parlamenti képviselő, Fabrice Leggeri, a Frontex volt igazgatója.

A képviselők felhozzák még Von der Leyen ellen, hogy a tömeges illegális migráció meggyengítette Európa identitását és biztonságát, a nők már nincsenek biztonságban sem az utcákon, sem az edzőtermekben, öltözőkben.

Az európai civilizáció számunkra szent. Ursula von der Leyen földbe tiporja. Távoznia kell

– fogalmaznak a Patrióták EP-képviselői.

A kontinens gazdasági problémáival kapcsolatban szót ejtenek az inflációról, a romboláshoz vezető zöld politikáról, a bezárt gyárakról, elhagyott földekről.

Von der Leyen a háborúról beszél, a Patrióták a békéről

– hangsúlyozták.

Európa igazságot érdemel, nem korrupciót. Milliók nevében mondjuk: Ursula von der Leyennek távoznia kell

– szögezik le a videóban a Patrióták.