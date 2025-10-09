Megy? Marad? Kiderült Von der Leyen sorsa – mutatjuk a döntést!

Ismét bizalmatlansági szavazással nézett szembe Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, ráadásul ezúttal kettővel, hiszen a szeptember 10-i évértékelő beszéde után mind a Patrióták Európáért, mind az Egységes Európai Baloldal bizalmatlansági indítványt nyújtott be. A balliberális képviselők kiálltak a botrányt botrányra halmozó politikus mellett. A brüsszeli elit védi Magyar Pétert és Dobrev Klárát a mentelmi ügyük kapcsán, s ők ezt meghálálják. Egymást mosdatják az EP-ben.
Mint arról beszámoltunk, Von der Leyen beszéde hemzsegett a háborús retorika megnyilvánulásaitól, de míg Ukrajna helyzetéről hosszasan beszélt, az európai polgárok mindennapi problémáira nem szolgált válaszokkal.
A beszéd után mindkét frakció az EP szabályzatának megfelelően a lehető leggyorsabban adta be a bizalmatlansági indítványát, de a Patrióták húsz másodperccel gyorsabbak voltak – írja a Politico brüsszeli hírportál.
A frakció képviselői a napokban egy videóban magyarázták el, hogy mi minden miatt ideje távoznia Ursula von der Leyennek.
Elsőként a Pfizer-botrányt említették, amely az EU történetének talán legnagyobb korrupciós botránya, és amelyben az Európai Unió Bírósága jogerősen elmarasztalta a Von der Leyen vezette Európai Bizottságot.
A Pfizer-botrány nem adminisztratív hiba, hanem a hatalommal való visszaélés
– szögezte le korábban egy másik európai parlamenti képviselő, Fabrice Leggeri, a Frontex volt igazgatója.
A képviselők felhozzák még Von der Leyen ellen, hogy a tömeges illegális migráció meggyengítette Európa identitását és biztonságát, a nők már nincsenek biztonságban sem az utcákon, sem az edzőtermekben, öltözőkben.
Az európai civilizáció számunkra szent. Ursula von der Leyen földbe tiporja. Távoznia kell
– fogalmaznak a Patrióták EP-képviselői.
A kontinens gazdasági problémáival kapcsolatban szót ejtenek az inflációról, a romboláshoz vezető zöld politikáról, a bezárt gyárakról, elhagyott földekről.
Von der Leyen a háborúról beszél, a Patrióták a békéről
– hangsúlyozták.
Európa igazságot érdemel, nem korrupciót. Milliók nevében mondjuk: Ursula von der Leyennek távoznia kell
– szögezik le a videóban a Patrióták.
Von der Leyen nem először néz szembe bizalmatlansági szavazással. Júniusban Ghorghe Piperea román EP-képviselő nyújtott be ellene bizalmatlansági indítványt, miután sikerült az ehhez szükséges mennyiségű aláírást (az EP-képviselők tíz százalékát).
Az akkori vitát Von der Leyen a felelősség vállalása helyett vagdalkozásra használta, végül a mögötte álló baloldali koalíció összezárása révén megmenekült az Európai Bizottság elnöke. Azonban Von der Leyen legitimációja érezhetően meggyengült, ráadásul a baloldal támogatásának alighanem meglesz az ára.