Megy? Marad? Kiderült Von der Leyen sorsa – mutatjuk a döntést!

1 órája
Megrendült az Európai Bizottság elnökének legitimációja. Az Európai Parlament két Ursula von der Leyen ellen beadott bizalmatlansági indítványról is szavazott. A balliberális oldal kiállt a háborúpárti politikus mellett. A Tisza és a DK a brüsszeli elitet védik, amely viszont őket védi. Magyar Péterék és Dobrev Kláráék összejátszanak az EP-ben. A többség elutasította az indítványt.
Ismét bizalmatlansági szavazással nézett szembe Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, ráadásul ezúttal kettővel, hiszen a szeptember 10-i évértékelő beszéde után mind a Patrióták Európáért, mind az Egységes Európai Baloldal bizalmatlansági indítványt nyújtott be. A balliberális képviselők kiálltak a botrányt botrányra halmozó politikus mellett. A brüsszeli elit védi Magyar Pétert és Dobrev Klárát a mentelmi ügyük kapcsán, s ők ezt meghálálják. Egymást mosdatják az EP-ben.

Az Európai Parlament két Von der Leyen ellen benyújtott bizalmatlansági indítványról is szavazott
Az Európai Parlament két Von der Leyen ellen benyújtott bizalmatlansági indítványról is szavazott (Fotó: Hans Lucas via AFP)

Mint arról beszámoltunk, Von der Leyen beszéde hemzsegett a háborús retorika megnyilvánulásaitól, de míg Ukrajna helyzetéről hosszasan beszélt, az európai polgárok mindennapi problémáira nem szolgált válaszokkal.

A beszéd után mindkét frakció az EP szabályzatának megfelelően a lehető leggyorsabban adta be a bizalmatlansági indítványát, de a Patrióták húsz másodperccel gyorsabbak voltak – írja a Politico brüsszeli hírportál.

A frakció képviselői a napokban egy videóban magyarázták el, hogy mi minden miatt ideje távoznia Ursula von der Leyennek.

Elsőként a Pfizer-botrányt említették, amely az EU történetének talán legnagyobb korrupciós botránya, és amelyben az Európai Unió Bírósága jogerősen elmarasztalta a Von der Leyen vezette Európai Bizottságot.

A Pfizer-botrány nem adminisztratív hiba, hanem a hatalommal való visszaélés

– szögezte le korábban egy másik európai parlamenti képviselő, Fabrice Leggeri, a Frontex volt igazgatója.

@notafraid198608

Fabrice Leggeri

♬ Night Drive (Slowed + Reverb) - Wilee

A képviselők felhozzák még Von der Leyen ellen, hogy a tömeges illegális migráció meggyengítette Európa identitását és biztonságát, a nők már nincsenek biztonságban sem az utcákon, sem az edzőtermekben, öltözőkben.

Az európai civilizáció számunkra szent. Ursula von der Leyen földbe tiporja. Távoznia kell

– fogalmaznak a Patrióták EP-képviselői.

A kontinens gazdasági problémáival kapcsolatban szót ejtenek az inflációról, a romboláshoz vezető zöld politikáról, a bezárt gyárakról, elhagyott földekről.

Von der Leyen a háborúról beszél, a Patrióták a békéről

– hangsúlyozták.

Európa igazságot érdemel, nem korrupciót. Milliók nevében mondjuk: Ursula von der Leyennek távoznia kell

– szögezik le a videóban a Patrióták.

Von der Leyen nem először néz szembe bizalmatlansági szavazással. Júniusban Ghorghe Piperea román EP-képviselő nyújtott be ellene bizalmatlansági indítványt, miután sikerült az ehhez szükséges mennyiségű aláírást (az EP-képviselők tíz százalékát).

Az akkori vitát Von der Leyen a felelősség vállalása helyett vagdalkozásra használta, végül a mögötte álló baloldali koalíció összezárása révén megmenekült az Európai Bizottság elnöke. Azonban Von der Leyen legitimációja érezhetően meggyengült, ráadásul a baloldal támogatásának alighanem meglesz az ára.

 

 

