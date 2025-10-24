Itt az újabb bejelentés a budapesti békecsúcsról

Szijjártó Péter a budapesti békecsúcs előkészítéséről tárgyalt Washingtonban. Szijjártó kemény üzenetet küldött.
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter az Amerikai Egyesült Államokban folytatott tárgyalásokat, amelyek során kiemelt figyelmet kapott a budapesti békecsúcs előkészítése. A magyar diplomácia vezetője közösségi oldalán hangsúlyozta, hogy továbbra is a tárgyalásos megoldás fontosságát tartja elsődlegesnek az orosz-ukrán háború kapcsán.
Washington, cél a Békecsúcs
– írta Szijjártó Péter az amerikai tárgyalásairól szóló videós beszámolójában.
Korábban már közölte, hogy az Egyesült Államok nem mondott le a Budapestre tervezett békecsúcstalálkozóról Oroszországgal. Bár az időzítés még kérdéses, az előkészületek az álhírekkel ellentétben folyamatosan zajlanak.
