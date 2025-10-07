A nap, amikor minden megváltozott – a Holokauszt óta nem történt ekkora tragédia Izraelben

Valószínűsíthetően hónapokon keresztül készültek a 2023. október 7-i Izrael elleni támadásra a Hamász palesztin terrorszervezet és az Iszlám Dzsihád harcosai – mondta el az Origónak Csicsmann László, Közel-Kelet szakértő, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója.
A szakértő szerint 2023. október 7-én a Gázai övezetet uraló Hamász és az Iszlám Dzsihád összehangolt támadást indított Izraellel szemben, amelynek következtében 1195 ember életét veszítette, illetve 251 túszt ejtettek.
A műveletben a Hamász és az Iszlám Dzsihád aktivistái vettek részt, akik valószínűsíthetően hónapokon keresztül készültek a támadásra.
Izrael számára óriási sokkot jelentett a tragédia.
A Holokauszt óta az első olyan nap, amikor ekkora létszámú zsidó származású ember életét veszítette. Továbbá felnőtt egy generáció az arab–izraeli háborúk óta (az utolsó 1982-ben volt)
– emlékeztetett Csicsmann László.
Felkészületlenül érintette az izraeli társadalmat a támadás, és különösen az, hogy a Hamász képes volt Izrael területére mélyen behatolni
– tette hozzá.
A szakértő szerint nem voltak előjelei a Hamász műveletének.
Valójában nem volt ilyen. Állítólag az egyiptomi titkosszolgálat napokkal korábban értesítette Izraelt, hogy legyenek résen, de ilyen méretű támadásra nem lehetett készülni
– emelte ki Csicsmann László.
A támadás az izraeli politikában is alapvető változásokat hozott. A zsidó állam válaszcsapást hirdetett, és szakított azzal a mítosszal, hogy a Hamásszal együtt lehet működni.
Izrael világossá tette, hogy a Hamász szeretné felszámolni
– fogalmazott a szakértő.
Arra a kérdésre, hogy mekkora esély van a béke létrejöttére, Csicsmann László úgy válaszolt, hogy a béke egy relatív fogalom.
Sajnos ha a fegyverszünet létrejön is, a palesztin kérdés ettől még rendezetlen probléma, és kihívást fog jelenteni Izrael számára. Ezzel együtt az Ábrahám-egyezmények, az arab–izraeli normalizáció kiállta az idők próbáját, ennyiben optimisták lehetünk
– hangsúlyozta a szakértő.
Azzal kapcsolatban, hogy mi lesz a Gázai övezet sorsa Csicsmann László szerint több forgatókönyv létezik. Ezek között ott van Donald Trump amerikai elnök Riviéra-terve, de Emmanuel Macron francia államfő is előállt a maga javaslatával.
Azonban ami kompromisszumosnak tűnik az Trump egy hete közzé tett húszpontos terve, amely nemcsak Izrael, hanem nyolc arab-muszlim állam jóváhagyását is élvezi
– emelte ki, hozzátéve, hogy a kivitelezés kapcsán ez a javaslat jó kiindulópont, de további egyeztetéseket igényel.
Jelenleg ezek a tárgyalások zajlanak Kairóban
– mondta Csicsmann László.