Történelmi béketerv születhet: kiderült, mikor tárgyal Izrael és a Hamász

Két év véres harcai után új remény körvonalazódik a Közel-Keleten: Izrael és a Hamász hétfőn Egyiptomban ül tárgyalóasztalhoz Donald Trump 20 pontos gázai béketervéről. A Kairóban zajló megbeszélések középpontjában az izraeli túszok és a palesztin foglyok cseréje áll, valamint a fegyvernyugvás menetrendje, amely akár már napokon belül életbe léphet. Trump szerint „a 3000 éves katasztrófa végéhez” közeledhet a térség, míg Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök óvatosságra intett, hangsúlyozva, hogy a megállapodás még nem végleges.
Donald TrumpbéketervIzraelHamász

Izrael és a Hamász hétfőn Egyiptomban kezdi meg a közvetítéssel folytatott tárgyalásokat, amelyek célja a két éve tartó, pusztító gázai konfliktus lezárása, írja a Bloomberg. A megbeszélések fő témája a túszok és a palesztin foglyok cseréjének időzítése, valamint a szabadon bocsátandók végleges listája lesz. A fegyvernyugvás első szakaszában megtörténne a túszcsere, míg a Hamász leszerelése a folyamat második fázisában várható.

Izrael
Izrael elfogadta az „első kivonulási vonalat”
Fotó: BORIS ROESSLER / DPA

Az Egyesült Államokot Donald Trump különmegbízottja, Steve Witkoff, valamint a volt elnök veje, Jared Kushner képviseli. Egyiptom kulcsszereplőként mindkét fél delegációját fogadja, hogy elősegítse a békefolyamatot. Az izraeli küldöttséget Ron Dermer stratégiai ügyekért felelős miniszter vezeti, míg a Hamászt Ghazi Hamad, Oszama Hamdan és Muhamed Darwish képviseli.

Trump szombaton közösségi médiában közölte: Izrael elfogadta az „első kivonulási vonalat”, és amint a Hamász megerősíti a megállapodást, „azonnal hatályba lép a tűzszünet, megkezdődik a túsz- és fogolycsere, és közelebb kerülünk a békéhez”. Az amerikai elnök szerint a Hamász „készen áll a tartós békére”.

Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök üdvözölte a tárgyalások előrehaladását, de figyelmeztetett: „semmi sem végleges, amíg minden részletet le nem fektettünk.” Ugyanakkor reményét fejezte ki, hogy a zsidó szukkot ünnep idején „minden túsz, élve vagy holtan, visszatérhet”.

A Hamász jelezte, hogy a túszok átadása a terep feltételeinek függvénye. Közben a gázai övezetben tovább folytatódnak a harcok: izraeli források szerint a hadsereg védelmi állásokat tart fenn Gáza városában, miközben a Hamász több civil áldozatról számolt be az újabb légicsapások után.

Trump béketervének pontos részletei egyelőre nem ismertek, de az amerikai elnök szerint a cél 

a 3000 éves katasztrófa végleges lezárása.

 Az izraeli sékel erősödött a hírek hatására, ami a befektetők bizalmát tükrözi a háború közelgő lezárásában.

A háború, amelyet a Hamász 2023. október 7-én indított Izrael megtámadásával, több mint 66 ezer palesztin és 450 izraeli katona életét követelte. Az ENSZ egyes szervei szerint a gázai helyzet humanitárius katasztrófához vezetett, és az éhínség már az enklávé egyes részeit is elérte.

