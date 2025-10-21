Izraelnek kémkedő palesztinokat végzett ki a Hamasz Gázában

Az Iszlám Ellenállási Front (Hamasz) állítólag kivégzett 18 palesztint, akiket azzal vádolt meg, hogy egyrészt Izraelnek kémkedtek, másrészt, hogy kapcsolatot ápoltak az Iszlám Állam nevű terrorszervezettel. Érdekes mód Trump amikor tudomást szerzett a kivégzésekről, azt mondta, hogy megérti a Hamasz álláspontját.

Izrael ismét légitámadádt indított a Hamasz állásai ellen

Nyilvánvalóan a Fehérház is tisztában van annak a veszélyével, ha az Iszlám Álla, az al-Kaida vagy más terrorszervezetek megtelepednek a Gázai-övezetben. Az komoly veszélyt jelent nemcsak a palesztin lakosságra, hanem Izraelre is, mivel a terroristák onnan támadásokat indíthatnak Izrael ellen.

A Hamasz nem akar megválni fegyvereitől

Ezért veszélyes lenne a Hamaszt azonnal lefegyverezni, mivel a katonai és politikai vákuumot azonnal megpróbálná kitölteni egy másik szervezet, amely adott esetben radikálisabb lehet elődjénél is. A háború alatt Izrael már felfegyverzett egy beduin milíciát a Gázai-övezetben, akik a Hamasz ellen indítanának támadást. A szunnita arab beduinok ellenségként tekintenek az Irán által támogatott (amúgy szintén szunnita) Hamaszra. A Harakat al mukaváma al-iszlamijja, röviden Hamasz egyelőre nem hajlandó megválni fegyvereitől, mivel tudják, hogy akkor ellenfelei könnyen lemészárolhatnák őket. Harcosaik demonstratív kint vannak az utcákon és rendfenntartó feladatokat látnak el. Meggátolják a segélyszállítmányok kifosztását és más bűncselekményeket.

Trump megfenyegette a Hamaszt

Észszerűbb lenne egy többlépcsős lefegyverzés: első körben elvenni a nehézfegyvereket, tüzérséget, tankelhárító rakétákat, páncélozott járműveket és miközben egy civil adminisztráció fokozatosan átveszi a hatalmat Mahmud Abbasz palesztin elnök vezetése alatt csökkenteni a Hamasz létszámát és fegyverkészleteit. A jelenlegi terv szerint, hasonlóan, mint Ciszjordániában a palesztin hatság venné át az önkormányzatok és a rendfenntartás szerepét. Az, hogy a Hamasz volt harcosai vagy rendőri kaphatnak-e szerepet az új palesztin rendőrségben azt esetenként az új hatalom belügyminisztériumának kell majd eldönteni.

Ben-Gvir miniszter a háború folytatását követeli