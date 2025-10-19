Izraeli katonákra támadtak a terroristák – a válasz sem maradt el – videó

Terroristák támadtak izraeli katonákra a Gázai övezet déli részén, Rafahban, amire az izraeli haderő (IDF) légitámadásokkal válaszolt a térségben – írja a The Times of Israel izraeli napilap.

Izrael hadereje légitámadásokkal torolta meg a katonáit ért támadást (Illusztráció, forrás: AFP)

Az incidens nyilvánvalóan a tűzszünet megsértését jelenti a Hamász palesztin terrorszervezet részéről – emeli ki a lap.

Az IDF még nem nyilatkozott hivatalosan a történtekről.

BREAKING 🔴



IDF has begun hitting terror positions in Rafah, after Hamas opened fire on IDF troops. Casualties reported on the IDF said. pic.twitter.com/057VlQTjsM — Open Source Intel (@Osint613) October 19, 2025

A Donald Trump amerikai elnök által a hét elején tető alá hozott tűzszüneti megállapodást nem először sérti meg a palesztin fél. Pénteken több terrorista bukkant fel egy alagútból a Rafah környékén, és tüzet nyitott az izraeli csapatokra. Az IDF szerint az incidensben senki sem sérült meg.

Mindennek ellenére a Hamász továbbra is elkötelezett a tűzszünet mellett – legalábbis ez olvasható abban a nyilatkozatban, amelyet Izzat al-Risek, a terrorszervezet magas rangú vezetője adott ki.

Al-Risek egyúttal Izraelre igyekezett hárítani a tűzszünet megsértésének vádját.

Netanjahu kísérlete, hogy elkerülje kötelezettségeinek teljesítését, a terrorista koalíciójának nyomására történik, mivel megpróbálja elkerülni a közvetítők előtti felelősségre vonást

– fogalmazott a palesztin vezető.