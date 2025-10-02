Hírlevél

Kamala Harris

A könyvében sem tagadja meg magát Kamala Harris

Heves vitákat váltott ki Kamala Harris volt amerikai alelnök nemrég megjelent könyve. Kamala Harris írása több pontatlanságot és tévedést is tartalmaz.
Kamala Harris volt amerikai alelnök nemrégiben megjelent memoárja, amely a 2024-es elnökválasztási kampányról szól, több pontatlanságot és tévedést is tartalmaz – mutat rá a Fox News amerikai televíziós hálózat.

Kamala Harris könyvében pontatlanságokat fedeztek fel
Kamala Harris könyvében pontatlanságokat fedeztek fel (Fotó: Getty Images via AFP)

Felmerül a kérdés, vajon alkalmaztak-e tényellenőrt a kiadvány megjelenése előtt.

A demokrata politikus könyve már megjelenése előtt is vitákat váltott ki, mivel a Joe Biden volt amerikai elnökhöz közel állók nehezményezték Harris kritikus hangvételét. A volt alelnök többek között Biden „meggondolatlanságát” bírálta, amiért idős kora ellenére elindult a 2024-es elnökválasztáson, és azt állította, hogy a Fehér Ház nem védte meg őt a negatív sajtóvisszhangokkal szemben.

Harris egyik legszembetűnőbb tévedése az amerikaiak csúfosan elsült 2021-es afganisztáni kivonulásával kapcsolatos. Harris tévesen azt állítja, hogy kizárólag tengerészgyalogosok vesztették életüket a kabuli öngyilkos merényletben, holott valójában egy katona és egy haditengerészeti egészségügyi tiszt is az áldozatok között volt. 

A volt alelnök annak ellenére sem volt képes pontos leírást adni a történtekről, hogy személyesen is érintett volt az eseményekben, hiszen a légierő repülőgépén utazott, amikor a tragédia történt.

Egy másik vitatható állítás Ross Ulbricht-tal, a Silk Road darknet piactér alapítójával kapcsolatos. Harris egyszerűen „fentanil-kereskedőként” hivatkozik rá, ami félrevezető, mivel Ulbrichtot soha nem vádolták kifejezetten fentanillal kapcsolatos bűncselekményekkel. A volt alelnök ezzel a kijelentéssel Trump elnök kegyelmi döntését kritizálta, amellyel szabadlábra helyezte az életfogytiglanra ítélt Ulbrichtot több mint 11 év börtön után.

Harris a könyvbemutató turnéja során többször is azt állította, hogy a 2024-es választás volt „a legszorosabb választás a 21. században” – annak ellenére, hogy mind az elektori kollégiumban, mind a leadott szavazatok számát tekintve egyértelmű vereséget szenvedett Trumptól.

A Fox News megkereste Harris irodáját, hogy tisztázzák, alkalmaztak-e tényellenőrt a könyv vagy a turnén elhangzott állítások ellenőrzésére, de nem kaptak választ.

Harris nemzetközi könyvbemutató turnéja november 20-ig tart, és többek között Torontót és Londont is érinti. 

 

