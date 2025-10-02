A könyvében sem tagadja meg magát Kamala Harris

Kamala Harris volt amerikai alelnök nemrégiben megjelent memoárja, amely a 2024-es elnökválasztási kampányról szól, több pontatlanságot és tévedést is tartalmaz – mutat rá a Fox News amerikai televíziós hálózat.

Felmerül a kérdés, vajon alkalmaztak-e tényellenőrt a kiadvány megjelenése előtt.

A demokrata politikus könyve már megjelenése előtt is vitákat váltott ki, mivel a Joe Biden volt amerikai elnökhöz közel állók nehezményezték Harris kritikus hangvételét. A volt alelnök többek között Biden „meggondolatlanságát” bírálta, amiért idős kora ellenére elindult a 2024-es elnökválasztáson, és azt állította, hogy a Fehér Ház nem védte meg őt a negatív sajtóvisszhangokkal szemben.

Harris egyik legszembetűnőbb tévedése az amerikaiak csúfosan elsült 2021-es afganisztáni kivonulásával kapcsolatos. Harris tévesen azt állítja, hogy kizárólag tengerészgyalogosok vesztették életüket a kabuli öngyilkos merényletben, holott valójában egy katona és egy haditengerészeti egészségügyi tiszt is az áldozatok között volt.

A volt alelnök annak ellenére sem volt képes pontos leírást adni a történtekről, hogy személyesen is érintett volt az eseményekben, hiszen a légierő repülőgépén utazott, amikor a tragédia történt.

Egy másik vitatható állítás Ross Ulbricht-tal, a Silk Road darknet piactér alapítójával kapcsolatos. Harris egyszerűen „fentanil-kereskedőként” hivatkozik rá, ami félrevezető, mivel Ulbrichtot soha nem vádolták kifejezetten fentanillal kapcsolatos bűncselekményekkel. A volt alelnök ezzel a kijelentéssel Trump elnök kegyelmi döntését kritizálta, amellyel szabadlábra helyezte az életfogytiglanra ítélt Ulbrichtot több mint 11 év börtön után.

Harris a könyvbemutató turnéja során többször is azt állította, hogy a 2024-es választás volt „a legszorosabb választás a 21. században” – annak ellenére, hogy mind az elektori kollégiumban, mind a leadott szavazatok számát tekintve egyértelmű vereséget szenvedett Trumptól.

A Fox News megkereste Harris irodáját, hogy tisztázzák, alkalmaztak-e tényellenőrt a könyv vagy a turnén elhangzott állítások ellenőrzésére, de nem kaptak választ.