Kanada rossz embert bosszantott fel – videó

Mark Carney kanadai miniszterelnök kijelentette, hogy országa készen áll az Egyesült Államokkal folytatott kereskedelmi tárgyalások újrakezdésére, amikor az amerikaiak készen állnak rá. A nyilatkozat Trump amerikai elnök azon bejelentése után hangzott el, miszerint azonnali hatállyal véget vet a tárgyalásnak egy olyan reklám miatt, amely kritizálta az általa bevezetett vámokat. A reklámot Kanada Ontario tartománya fizette és Ronald Reagan volt amerikai elnök szavait idézte, miszerint a vámok „minden amerikait megkárosítanak”– írja a BBC.
Trump a közösségi médiában azt írta, hogy a reklám hamis és sértő, hozzátéve, hogy a kereskedelmi tárgyalások ezennel megszűnnek.
Kanada exportjának háromnegyedét az Egyesült Államokba értékesíti, ezért gazdasága különösen sérülékeny. A Trump-kormányzat korábban 35%-os vámot vetett ki számos kanadai termékre, valamint egyedi vámokat egyes iparágakra, például az autó- és acélgyártásra. Leginkább Ontariót érintették súlyosan a vámok. Azonban Trump néhány árucikk esetében – amikről még első elnöki ciklusa alatt egyeztek meg – engedélyezett kivételeket.
2025-ös megválasztása óta Carney azon dolgozik, hogy megállapodást kössön Amerikával a vámok enyhítéséről. Ontarió kormányfője, Doug Ford az amerikai vámok egyik leghangosabb kritikusaként ismert.
A sokat emlegetett kanadai reklám
A múlt héten közzétett, egy perces reklámban Ronald Reagan volt amerikai elnök hangja hallható, miközben a New York-i tőzsde és az amerikai és kanadai zászlókkal díszített daruk képei jelennek meg. A beszéd magyarul pedig így hangzik:
„Amikor valaki azt mondja: vessünk ki vámot a külföldi importra, úgy tűnik, hazafiasan cselekszik az amerikai termékek és munkahelyek védelmében. És ez néha működik is, de csak rövid ideig” .
„Hosszú távon az ilyen kereskedelmi akadályok minden amerikait, munkást és fogyasztót egyaránt megkárosítanak. A magas vámok elkerülhetetlenül visszavágást váltanak ki más országokból és heves kereskedelmi háborúkat indítanak… A piacok összezsugorodnak és összeomlanak, a vállalkozások és iparágak bezárnak, és emberek milliói vesztik el az állásukat.”
A Reagan alapítvány perrel fenyeget
A Ronald Reagan Alapítvány – amelynek feladata az elnök örökségének megőrzése – csütörtökön közleményt adott ki, amely szerint a reklám szelektíven használta fel a volt elnök szavait. Az alapítvány szerint a reklám félreértelmezi Reagan beszédét, valamint azt is állította, hogy az ontariói kormány nem kért engedélyt annak felhasználására és szerkesztésére. Az alapítvány közölte, hogy jogi lépéseket fontolgatnak.
Trump azt nyilatkozta, hogy a videó célja a beavatkozás lehet az Egyesült Államok Legfelsőbb Bíróságának novemberi döntésébe. A bíróság hamarosan arról fog dönteni, hogy Washington más országok termékeire kivetett vámjai jogszerűek-e (mivel ez kongresszusi hatáskörbe tartozik).
A hamarosan megszülető bírósági döntés Trump elnöki hatalmának és gazdaságpolitikájának legnagyobb próbája, és akár arra is kényszerítheti az USA-t, hogy visszafizesse a beszedett vámokat.
Mi a kifogásolható dolog a kanadai reklám kapcsán?
Egyrészt Reagan kijelentéseinek sorrendjét megváltoztatták. A reklám utolsó előtti mondata a beszéd elejéről származik, és a reklámban félúton szereplő mondatok szintén a beszéd korábbi részéből lettek átemelve. A beszéd eredeti címe:
Beszéd a nemzethez a szabad és tisztességes kereskedelemről
és egy adott vámcsomagra vonatkozott, amelyet Reagan adminisztrációja akkoriban néhány japán termékre vetett ki. Reagan az eredetileg öt perces beszédben elmagyarázta, miért vezette be a vámokat abban az egyedi esetben, majd kifejtette, hogy ezeket a vámokat a lehető leghamarabb fel kívánja oldani „a jólét és a gazdasági fejlődés elősegítése érdekében, amelyet csak a szabad kereskedelem hozhat el” – ezt az álláspontot a volt amerikai elnök a beszéde során többször is hangsúlyozza.
Trump később újra bírálta a reklámot, azt írva, hogy
Méghogy Ronald Reagan nem szerette a vámokat, valójában szerette a vámokat országunk és nemzeti biztonságunk érdekében.”
Péntek reggel a Fehér Ház újságíróinak Kevin Hassett, az Egyesült Államok Nemzeti Gazdasági Tanácsának igazgatója azt mondta, hogy a frusztráció felgyülemlett az idő során Kanadával kapcsolatban. A reklám a kanadai kormány 75 millió kanadai dolláros kampányának részeként futott az Egyesült Államok főbb TV-csatornáin.
2025 elején Kína washingtoni nagykövetsége szintén hasonló Reagan-klipet használt egy X-posztban, hogy kétségbe vonja Trump globális vámjait.
Korábban arról is írtunk, hogy Kanada áprilisban viszontvámokkal akarta sarokba szorítani Trumpot.