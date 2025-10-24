Kanada rossz embert bosszantott fel – videó

Mark Carney kanadai miniszterelnök kijelentette, hogy országa készen áll az Egyesült Államokkal folytatott kereskedelmi tárgyalások újrakezdésére, amikor az amerikaiak készen állnak rá. A nyilatkozat Trump amerikai elnök azon bejelentése után hangzott el, miszerint azonnali hatállyal véget vet a tárgyalásnak egy olyan reklám miatt, amely kritizálta az általa bevezetett vámokat. A reklámot Kanada Ontario tartománya fizette és Ronald Reagan volt amerikai elnök szavait idézte, miszerint a vámok „minden amerikait megkárosítanak”– írja a BBC.

Mark Carney kanadai miniszterelnök és Donald Trump amerikai elnök

Fotó: JIM WATSON / AFP

Trump a közösségi médiában azt írta, hogy a reklám hamis és sértő, hozzátéve, hogy a kereskedelmi tárgyalások ezennel megszűnnek.

Kanada exportjának háromnegyedét az Egyesült Államokba értékesíti, ezért gazdasága különösen sérülékeny. A Trump-kormányzat korábban 35%-os vámot vetett ki számos kanadai termékre, valamint egyedi vámokat egyes iparágakra, például az autó- és acélgyártásra. Leginkább Ontariót érintették súlyosan a vámok. Azonban Trump néhány árucikk esetében – amikről még első elnöki ciklusa alatt egyeztek meg – engedélyezett kivételeket.

2025-ös megválasztása óta Carney azon dolgozik, hogy megállapodást kössön Amerikával a vámok enyhítéséről. Ontarió kormányfője, Doug Ford az amerikai vámok egyik leghangosabb kritikusaként ismert.

A sokat emlegetett kanadai reklám

A múlt héten közzétett, egy perces reklámban Ronald Reagan volt amerikai elnök hangja hallható, miközben a New York-i tőzsde és az amerikai és kanadai zászlókkal díszített daruk képei jelennek meg. A beszéd magyarul pedig így hangzik:

„Amikor valaki azt mondja: vessünk ki vámot a külföldi importra, úgy tűnik, hazafiasan cselekszik az amerikai termékek és munkahelyek védelmében. És ez néha működik is, de csak rövid ideig” .

„Hosszú távon az ilyen kereskedelmi akadályok minden amerikait, munkást és fogyasztót egyaránt megkárosítanak. A magas vámok elkerülhetetlenül visszavágást váltanak ki más országokból és heves kereskedelmi háborúkat indítanak… A piacok összezsugorodnak és összeomlanak, a vállalkozások és iparágak bezárnak, és emberek milliói vesztik el az állásukat.”