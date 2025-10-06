Keir Starmer kémbotránnyal néz szembe

Óriási botrány látszik kibontakozni a brit munkáspárt körül, miután a hírek szerint a kormány úgy döntött, nem emel vádat két férfi ellen, akiket Kínának való kémkedéssel vádoltak meg még 2024-ben. Keir Starmer brit miniszterelnök így újabb botránnyal néz szembe.

Fotó: JAMES MANNING / POOL

Lord Hermert, a Koronaügyészi Szolgálat (CPS) főügyészét felszólították, hogy tisztázza, miért ejtették az ügyészek a Christopher Cash és Christopher Berry elleni ügyet a múlt hónapban. A két férfit még 2024-ben vádolták meg azzal, hogy 2021 és 2023 között információkat gyűjtöttek a kormány politikájáról és a Kína–szkeptikus képviselőkből álló Kína Kutatócsoportról, majd azokat a Kínai Kommunista Párt egyik magas rangú tagjának adták tovább.

A két férfi ugyan következetesen tagadta a vádakat, azonban a hírek szerint több mint elegendő bizonyíték gyűlt össze ellenük.

Matthew Collins, a nemzetbiztonsági tanácsadó helyettes írásos bizonyítékokat szolgáltatott a kémkedési ügyről a CPS-nek, mielőtt Cash és Berry urat 2024 áprilisában vád alá helyezték. Ez azonban végül nem ért semmit, miután a hatályos jogszabályok értelmében a nemzetbiztonsági örvény megsértésének vádjához előbb el kell ismernie a kormánynak, hogy ellenséges ország számára végeztek hírszerzői munkát az érintettek.

Ez azonban nem történt meg, miután Keir Starmer kormánya jelezte, hogy nem fogja kimondani, hogy Kína ellenséges ország.

A döntést rengetegen kritizálták, miután az események mögött sokan a brit kormány puha politikáját látják kibontakozni. Sir Iain Duncan Smith, a képviselőház vezető Kína-kritikusa azt állította, hogy a kormány miniszteri „közvetve beavatkoztak” az ügybe, mivel Kína „kényszerítette őket” azzal, hogy hogy a gazdasági kapcsolatok megszakítását helyezte kilátásba.

Luke de Pulford, a Kínával Foglalkozó Parlamentközi Szövetség társalapítója szerint az eset egyértelműen azt mutatja, hogy a Pekinggel való gyümölcsöző kapcsolatok kedvéért a munkáspárti kormány feláldozta Nagy-Britannia nemzetbiztonságát.

Nem ez az első ilyen vád Starmer kormánya felé

Mint ismeretes, az előző konzervatív kormány kemény politikát vitt Kínával szemben. Ez azonban már közel sem igaz a mostani vezetésre. Kína korábban is tervezete egy óriási nagykövetségi komplexum felhúzását Londonban, a konzervatív vezetés azonban mindent megtett a terv megvalósulása ellen.

Ennek egyik oka, hogy mind az MI6, mind pedig a szövetséges szolgálatok riadót fújtak, miután véleményük szerint ez a legnagyobb európai „kémközpont” terve lehet.

Ezt főként a benyújtott tervekre és az elhelyezkedésre alapozták a szakértők, miután a tervrajzokon nagy számban voltak megtalálhatóak nem specifikált szobák és termek, főként a pincében. Az épület maga pedig mind a parlamenthez, mind pedig London üzleti negyedéhez közel van.