Szijjártó Péter bejelentést tett a kenyai repülőgép-katasztrófa kapcsán

Ahogy az Origón is beszámoltunk róla, külföldi turistákat szállító kisrepülőgép zuhant le kedd reggel Kenya partvidékén, Kwale megyében. A hatóságok szerint a fedélzeten tartózkodó tizenegy ember közül senki sem élte túl a katasztrófát. A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető arról számolt be, hogy tragikus hírek érkeztek Kenyából egy repülőgép-szerencsétlenségről, amelynek során tizenketten meghaltak, köztük nyolc magyar állampolgár, két család tagjai és egy ismerősük.

Szijjártó Péter: A kormány minden segítséget megad a kenyai halálos áldozatok hozzátartozóinak

Fotó: Soós Lajos / MTI Fotószerkesztőség

Sajnos két kiskorú is van az áldozatok között. Az azonosítás folyamatban van, és amint megkapjuk a hivatalos információkat az áldozatok személyazonosságáról, természetesen a hozzátartozók értesítése megtörténik. Minden létező módon segíteni fogjuk az áldozatok hozzátartozóit

– tudatta. „Az imént beszéltem Musalia Mudavadi kollégámmal, Kenya külügyminiszterével. Egyrészt megköszöntem neki az eddigi intézkedéseket, másrészt pedig kértem a segítségét a további intézkedések gyorsasága és zökkenőmentessége tekintetében” – folytatta.

A kenyai nagykövetségünk konzulja már úton van a helyszínre, így minden segítséget közvetlenül meg fogunk tudni majd adni a hozzátartozóknak

– tette hozzá. „Természetesen az őszinte részvétünket fejezzük ki az áldozatok családtagjainak és hozzátartozóinak, és mindent elkövetünk annak érdekében, hogy ebben a nehéz helyzetben minden segítséget megadjunk a számunkra” – mondta.