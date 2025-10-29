Szijjártó Péter: Továbbra is tart a kenyai légi katasztrófa körülményeinek vizsgálata

Hírlevél

A kormány mindent megtesz annak érdekében, hogy mielőbb azonosítsák és hazaszállíthassák a kenyai repülőgép-szerencsétlenségben előző nap meghalt magyar állampolgárok holttesteit – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán Budapesten.
Magyarokat szállító kisrepülőgép zuhant le Kenya partvidékén, Kwale megyében. A hatóságok szerint a fedélzeten tartózkodó tizenegy ember közül senki sem élte túl a katasztrófát. A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető arról számolt be a kormányülést követően, hogy továbbra is tart a kenyai légi katasztrófa körülményeinek vizsgálata. 

Továbbra is tart a kenyai légi katasztrófa körülményeinek vizsgálata
Továbbra is tart a kenyai légi katasztrófa körülményeinek vizsgálata
Fotó: ROB DIBA LIBAN / ANADOLU

A kenyai polgári légiközlekedési hatóság végzi a vizsgálatot. Ígéretet tettek, hogy gyors lesz a vizsgálat, és amint annak eredménye lesz, azt közölni fogják velünk

– tájékoztatott. Majd elmondta, hogy az illetékes magyar konzul már a katasztrófa helyszínén van, s felkereste a kórházat, ahova a holttesteket szállították. Szijjártó Péter hangsúlyozta, hogy DNS-vizsgálatokra lesz szükség az azonosításhoz, és a magyar konzul a folyamat felgyorsítása érdekében felvette a kapcsolatot a helyi rendőrséggel.

Mindent megteszünk, hogy a holttesteket minél előbb haza lehessen szállítani, hogy a hozzátartozók a temetésről minél előbb intézkedni tudjanak [...] Amint a baleset körülményeivel kapcsolatban újabb információkkal rendelkezünk, azt természetesen a hozzátartozókkal közölni fogjuk 

– tudatta.

 

