Elütötték egy busszal, majd elvitték a kényszersorozók az ukrán férfit

Kényszersorozás Ukrajnában. Egyre nagyobb társadalmi feszültséget okoz a katonai mozgósítás, amely az elhúzódó háború miatt hónapok óta intenzíven zajlik.

A Harkivi Regionális Toborzó Iroda (TCK) tagjai egy civil dokumentációját ellenőrzik (Fotó: Anadolu/AFP/Narciso Contreras)

A kényszersorozások egyre brutálisabbak

Helyi beszámolók és közösségi médiában terjedő felvételek szerint a hadkiegészítő központok (TCK) munkatársai egyre keményebb eszközöket alkalmaznak a behívások végrehajtására, ami sok esetben heves tiltakozást vált ki a lakosság körében.

Legutóbb Kremencsuk városában katonai toborzótisztek egy civil férfival keveredtek vitába, aki nem akart együttműködni velük. A videón az látható, hogy a helyszínen dulakodás alakult ki, a férfit ezután a katonai járműbe ültették és elszállították.

Az ukrán védelmi minisztérium korábban hangsúlyozta: a hadkiegészítő központok tevékenysége törvényes keretek között zajlik, és minden állampolgár kötelessége a haza védelme. Ugyanakkor az emberi jogi szervezetek szerint a túlzottan erőszakos toborzási módszerek tovább rombolhatják a hadseregbe vetett bizalmat.