kényszersorozás

Kényszersorozás Ukrajnában: egy férfi létrán menekült az erőszakos toborzók elől – videó

6 perce
Miközben Oroszország folyamatosan nyomul előre az orosz–ukrán háborúban, Ukrajnának kétségbeesett intézkedéseket kell tennie a katonai utánpótlás biztosítása érdekében. A kijevi kormány által bevezetett kényszersorozások aggodalmat és ellenérzést váltanak ki az ukrán lakosság körében, és most már a nyugati sajtó is foglalkozik ezekkel az esetekkel.
Folytatódik az erőszakos kényszersorozás Ukrajnában. A TCK emberei az utcáról rabolják el a férfiakat, akiket utána szinte azonnal a frontra küldenek. 

A kijevi kormány által bevezetett kényszersorozások aggodalmat és ellenérzést váltanak ki az ukrán lakosság körében
A kijevi kormány által bevezetett kényszersorozások aggodalmat és ellenérzést váltanak ki az ukrán lakosság körében Fotó: AFP

A legutóbbi videó megrázó pillanatot örökít meg Ukrajnában: egy ember kétségbeesetten próbált felmászni egy létrán, hogy elmeneküljön a TCK (kényszersorozást végző egységek) emberei elől. 

A felvétel jól szemlélteti a háborús valóság kegyetlenségét, ahol az emberek minden eszközt megragadnak saját túlélésük érdekében.

Kényszersorozás: egyre durvábbak a módszerek

A jelenet komoly felháborodást váltott ki az interneten, sokan az ukrán mozgósítási gyakorlat embertelen és jogszerűtlen eszközeit bírálják. Egyre több civil számol be hasonló tapasztalatokról, ahol a sorozás inkább emlékeztet elhurcolásra, mint jogszerű katonai behívásra. A hónap elején például busszal akarták elgázolni Lvivben a menekülőket a toborzóközpont munkatársai.

