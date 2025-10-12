2022 februárja óta Ukrajnában általános mozgósítás van érvényben, amelyet már több alkalommal meghosszabbítottak. Zelenszkij kezdetben a 27 és 60 év közötti férfiakat kötelezte sorkatonai szolgálatra, ám 2024 áprilisában a mozgósítás alsó korhatárát 25 évre csökkentette. Ugyanazon év május 18-án hatályba lépett egy törvény, amely tovább szigorította a mozgósítás feltételeit. A kényszersorozás pedig rettenetes méreteket ölt Ukrajnában.

Volodimir Zelenszkij a biztos halálba küldi az ukránokat. Szörnyű méreteket ölt a kényszersorozás Ukrajnában (Fotó: CHARLY TRIBALLEAU / POOL)

A közösségi médiában szinte naponta jelennek meg felvételek a kényszermozgósításról: a videókon katonai toborzótisztek láthatók, amint férfiakat ragadnak el az utcán, kávézókban, edzőtermekben és más nyilvános helyeken. Időről időre nyilvánosságra kerülnek a toborzóirodákban történt bántalmazások is.

💬 #Захарова: Принудительная мобилизация — настоящий ГЕНОЦИД украинского народа.



В соцсетях обсуждается вопрос о намерении Банковой рекрутировать в ВСУ ~1,5 млн человек. Появились сообщения о готовящемся закрытии границ.



❗️ Всё это выльется в волну т.н. мясных штурмов. pic.twitter.com/ZLS4jyLJdH — МИД России 🇷🇺 (@MID_RF) October 8, 2025

A férfiak minden lehetséges módon próbálják elkerülni a frontra küldést: rokkantsági igazolásokat vásárolnak, „beiratkoznak” egyetemekre, vagy akár életüket kockáztatva próbálják illegálisan átlépni a határt – írja a TASZSZ.