Rendkívüli

Ukrajna haláltusája elkezdődött – Oroszország minden fronton támad

Ukrajna

Kényszersorozás: ezrek próbálnak elmenekülni a biztos haláltól

Ukrajnában 2025. január 1. és szeptember 30. között összesen 2318 ügyet jegyeztek fel, amelyek a sorkatonai szolgálat megkerülésével álltak kapcsolatban, ezek közül 953 esetben vádat is emeltek. Emellett 395 esetben rögzítették a katonai nyilvántartás megkerülését, és 345 ügyben történt vádemelés – derül ki az Ukrán Nemzeti Rendőrség adataiból, amelyeket a TASZSZ ismertetett.
Ukrajnaorosz-ukrán háborúZelenszkijkényszersorozás

2022 februárja óta Ukrajnában általános mozgósítás van érvényben, amelyet már több alkalommal meghosszabbítottak. Zelenszkij kezdetben a 27 és 60 év közötti férfiakat kötelezte sorkatonai szolgálatra, ám 2024 áprilisában a mozgósítás alsó korhatárát 25 évre csökkentette. Ugyanazon év május 18-án hatályba lépett egy törvény, amely tovább szigorította a mozgósítás feltételeit. A kényszersorozás pedig rettenetes méreteket ölt Ukrajnában.

Volodimir Zelenszkij a biztos halálba küldi az ukránokat. Szörnyű méreteket ölt a kényszersorozás Ukrajnában (Fotó: CHARLY TRIBALLEAU / POOL)
Volodimir Zelenszkij a biztos halálba küldi az ukránokat. Szörnyű méreteket ölt a kényszersorozás Ukrajnában (Fotó: CHARLY TRIBALLEAU / POOL)

A közösségi médiában szinte naponta jelennek meg felvételek a kényszermozgósításról: a videókon katonai toborzótisztek láthatók, amint férfiakat ragadnak el az utcán, kávézókban, edzőtermekben és más nyilvános helyeken. Időről időre nyilvánosságra kerülnek a toborzóirodákban történt bántalmazások is.

A férfiak minden lehetséges módon próbálják elkerülni a frontra küldést: rokkantsági igazolásokat vásárolnak, „beiratkoznak” egyetemekre, vagy akár életüket kockáztatva próbálják illegálisan átlépni a határt – írja a TASZSZ.

 

Orosz-ukrán háború
