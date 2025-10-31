Botrányos kényszersorozás: „Valakinek Kijevben nem kávéval indult a reggele…”

Újabb sokkoló videó került fel a Telegramra az ukrán kényszersorozások mindennapjairól. A felvételen az látható, hogy Kijev egyik utcáján több egyenruhás katona próbál elhurcolni egy civil férfit, aki kétségbeesetten ellenáll.

Újabb sokkoló videó került fel a Telegramra az ukrán kényszersorozások mindennapjairól (Forrás: Telegram)

A videót posztoló ukrán felhasználó csupán ennyit írt:

Valakinek Kijevben nem kávéval indult a reggele…

A jelenet nem egyedi. Az elmúlt hónapokban rendszeresen tűnnek fel felvételek arról, hogy sorozóbizottságok tagjai az utcáról, piacokról, buszmegállókból visznek el férfiakat a frontra.