Botrányos kényszersorozás: „Valakinek Kijevben nem kávéval indult a reggele…”

Az ukrán fővárosban ismét felvétel készült arról, ahogy egy csapat sorozókatona nappal, az utcán próbál elhurcolni egy civilt.
Újabb sokkoló videó került fel a Telegramra az ukrán kényszersorozások mindennapjairól. A felvételen az látható, hogy Kijev egyik utcáján több egyenruhás katona próbál elhurcolni egy civil férfit, aki kétségbeesetten ellenáll.
A videót posztoló ukrán felhasználó csupán ennyit írt:
Valakinek Kijevben nem kávéval indult a reggele…
A jelenet nem egyedi. Az elmúlt hónapokban rendszeresen tűnnek fel felvételek arról, hogy sorozóbizottságok tagjai az utcáról, piacokról, buszmegállókból visznek el férfiakat a frontra.
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!