45 perce
Olvasási idő: 2 perc
Újabb videó jelent meg a közösségi médiában az ukrán kényszersorozás kegyetlen valóságáról. Odesszában a TCK emberei egy férfit próbáltak elrabolni a sötét utcáról.
Ukrajnában változatlanul zajlanak a kényszersorozások

kényszersorozás
A Harkivi Regionális Toborzó Iroda (TCK) tagjai egy civil dokumentációját ellenőrzik (Fotó: Anadolu/AFP/Narciso Contreras)

Egy friss felvételen egy fiatal férfi látható, aki kétségbeesetten próbál menekülni. Az eset Odesszában történt.

A videóhoz egy hozzászóló azt írta:

Hogy az emberek még mindig gyalogosan kóborolnak, sőt, egyedül, az elképesztő, butaság és bátorság.”

A kényszersorozás folytatódik

Az elmúlt időszakban számos több felvétel került nyilvánosságra Zelenszkij embereiről, akik a kényszert és a fizikai erőszakot is bevetik.

 

 

