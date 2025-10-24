Újabb videó jelent meg a közösségi médiában az ukrán kényszersorozás kegyetlen valóságáról. Odesszában a TCK emberei egy férfit próbáltak elrabolni a sötét utcáról.
Ukrajnában változatlanul zajlanak a kényszersorozások.
Egy friss felvételen egy fiatal férfi látható, aki kétségbeesetten próbál menekülni. Az eset Odesszában történt.
A videóhoz egy hozzászóló azt írta:
Hogy az emberek még mindig gyalogosan kóborolnak, sőt, egyedül, az elképesztő, butaság és bátorság.”
A kényszersorozás folytatódik
Az elmúlt időszakban számos több felvétel került nyilvánosságra Zelenszkij embereiről, akik a kényszert és a fizikai erőszakot is bevetik.
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!