Ukrajnában változatlanul zajlanak a kényszersorozások.

A Harkivi Regionális Toborzó Iroda (TCK) tagjai egy civil dokumentációját ellenőrzik (Fotó: Anadolu/AFP/Narciso Contreras)

Egy friss felvételen egy fiatal férfi látható, aki kétségbeesetten próbál menekülni. Az eset Odesszában történt.

A videóhoz egy hozzászóló azt írta:

Hogy az emberek még mindig gyalogosan kóborolnak, sőt, egyedül, az elképesztő, butaság és bátorság.”

A kényszersorozás folytatódik

Az elmúlt időszakban számos több felvétel került nyilvánosságra Zelenszkij embereiről, akik a kényszert és a fizikai erőszakot is bevetik.