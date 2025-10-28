Hírlevél

kényszersorozás

Durva kényszersorozás Odesszában – az utcán tuszkolták autóba a férfit

Az ukrajnai közösségi médiában újabb felvétel terjed, amely ismét a kényszersorozások brutális gyakorlatára hívja fel a figyelmet. A legújabb videó Odesszában készült, és azt mutatja, ahogy a katonai sorozóiroda (TCK) emberei egy férfit próbálnak egy autóba tuszkolni – láthatóan az akarata ellenére.
kényszersorozásutcaOdesszaUkrajnaférfi

Kényszersorozás Odesszában. A legújabb videón az látszik, hogy a férfi ellenáll, miközben több egyenruhás próbálja beültetni egy sötét járműbe. 

kényszersorozás
A Harkivi Regionális Toborzó Iroda (TCK) tagjai járőröznek (Fotó: Anadolu/AFP/Narciso Contreras)

A járókelők megdöbbenve figyelték az eseményeket.

A kényszersorozások folytatódnak

Az eset nem egyedi: az utóbbi hónapokban egyre több hasonló felvétel lát napvilágot Ukrajnából, amelyek azt mutatják, hogy a katonai hatóságok az utcán, piacokon, kávézókban vagy épp buszmegállókban próbálnak férfiakat besorozni. 

A kijevi vezetés a súlyos emberhiány miatt minden eszközzel igyekszik feltölteni a fronton harcoló egységeket.

Volodimir Zelenszkij kormánya idén tovább szigorította a mozgósítási szabályokat: a 25 és 60 év közötti férfiaknak kötelező regisztrálniuk, a behívóparancs megtagadása pedig büntetőjogi következményekkel járhat. A háború elhúzódása miatt azonban egyre több ukrán próbálja elkerülni a sorozást – sokan elrejtőznek, mások külföldre menekülnek.
 

 

