Durva kényszersorozás Odesszában – az utcán tuszkolták autóba a férfit

Kényszersorozás Odesszában. A legújabb videón az látszik, hogy a férfi ellenáll, miközben több egyenruhás próbálja beültetni egy sötét járműbe.

A Harkivi Regionális Toborzó Iroda (TCK) tagjai járőröznek (Fotó: Anadolu/AFP/Narciso Contreras)

A járókelők megdöbbenve figyelték az eseményeket.

A kényszersorozások folytatódnak

Az eset nem egyedi: az utóbbi hónapokban egyre több hasonló felvétel lát napvilágot Ukrajnából, amelyek azt mutatják, hogy a katonai hatóságok az utcán, piacokon, kávézókban vagy épp buszmegállókban próbálnak férfiakat besorozni.

A kijevi vezetés a súlyos emberhiány miatt minden eszközzel igyekszik feltölteni a fronton harcoló egységeket.

Volodimir Zelenszkij kormánya idén tovább szigorította a mozgósítási szabályokat: a 25 és 60 év közötti férfiaknak kötelező regisztrálniuk, a behívóparancs megtagadása pedig büntetőjogi következményekkel járhat. A háború elhúzódása miatt azonban egyre több ukrán próbálja elkerülni a sorozást – sokan elrejtőznek, mások külföldre menekülnek.

