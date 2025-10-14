Hírlevél

kényszersorozás

Kényszersorozás Ukrajnában: újabb botrányos felvétel látott napvilágot - videó

32 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Ukrajnában egyre több felvétel és beszámoló kerül nyilvánosságra, amelyek a TCK munkatársainak erőszakos fellépését mutatják. A helyiek mind gyakrabban próbálják megakadályozni az elhurcolásokat. Nemrég újabb videó látott napvilágot, amely a brutális kényszersorozásról tanúskodik.
Link másolása
Vágólapra másolva!
kényszersorozásorosz-ukrán háborútoborzóközpontTCKerőszakUkrajna

Ukrajnában továbbra is rendszeresen napvilágra kerülnek olyan felvételek, amelyek a területi toborzóközpontok (TCK) munkatársainak erőszakos intézkedéseit mutatják. Egy friss videón azt látni, ahogy katonai egyenruhások egy gyógyszertár közelében próbálnak kényszerrel elhurcolni civileket. 

Ukrajnában egyre több felvétel kerül nyilvánosságra az erőszakos kényszersorozásról
Ukrajnában egyre több felvétel kerül nyilvánosságra az erőszakos kényszersorozásról Fotó: AFP

Újabb botrányos felvétel került elő a kényszersorozásról

A videóhoz ezt írták:

A TCK-s hiénák már vadásznak az emberekre, hogy felhasználják őket... 

A felvétel újabb hullámot indított el a közfelháborodásban, hiszen az elmúlt hónapokban több hasonló eset is nyilvánosságra került. 

Egy hete például arról is beszámoltunk, hogy busszal akarták elgázolni Lvivben a menekülőket a toborzóközpont munkatársai. Helyi beszámolók szerint egyre többen próbálják megakadályozni az ilyen akciókat, és nő a feszültség a hadköteles korú férfiak és a toborzótisztek között. 

Orosz-ukrán háború
