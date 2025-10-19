Hírlevél

kényszersorozás

Újabb botrányos videó látott napvilágot a kényszersorozásról Ukrajnában – videó

1 órája
A kijevi kormány által bevezetett kényszersorozási intézkedések aggodalmat és ellenérzést váltanak ki az ukrán lakosság körében, és egyre többen számolnak be ezekről a közösségi médiában. Nemrég újabb felvétel került nyilvánosságra, amely azt mutatja: a hatóságok egyre agresszívabbak.
A Területi Toborzó és Szociális Támogatási Központ (TCK) tisztviselői egyre agresszívebb eszközökhöz nyúlnak a havi besorozási kvóták teljesítése érdekében, miközben az emberek egyre nehezebben tűrik a kényszersorozást. A napokban újabb videó látott napvilágot, ahol egy férfit erőszakkal tuszkoltak be az autóba a TCK emberei, miközben az küzdött az elhurcolása ellen.

Újabb botrányos videó látott napvilágot a kényszersorozás brutális módszereiről Ukrajnában
Újabb botrányos videó látott napvilágot a kényszersorozás brutális módszereiről Ukrajnában Fotó: AFP

Nemrég az X-en megjelent videón jól látszik, ahogy több ukrán egyenruhás férfi fényes nappal dulakodik egy civillel az utcán. A járókelők döbbenten nézik, amint a toborzók erőszakkal próbálják az autóba tuszkolni a fiatal férfit.

Kényszersorozás: egyre durvábbak a módszerek

A jelenet komoly felháborodást váltott ki az interneten, sokan az ukrán mozgósítási gyakorlat embertelen és jogszerűtlen eszközeit bírálják. Egyre több civil számol be hasonló tapasztalatokról, ahol a sorozás inkább emlékeztet elhurcolásra, mint jogszerű katonai behívásra. A hónap elején például busszal akarták elgázolni Lvivben a menekülőket a toborzóközpont munkatársai.

Elemzők szerint a kijevi vezetés egyre nehezebben tudja biztosítani a hadsereg utánpótlását, miközben a fronthelyzet sem mutat javulást.

