A Területi Toborzó és Szociális Támogatási Központ (TCK) tisztviselői egyre agresszívebb eszközökhöz nyúlnak a havi besorozási kvóták teljesítése érdekében, miközben az emberek egyre nehezebben tűrik a kényszersorozást. A napokban újabb videó látott napvilágot, ahol egy férfit erőszakkal tuszkoltak be az autóba a TCK emberei, miközben az küzdött az elhurcolása ellen.

Újabb botrányos videó látott napvilágot a kényszersorozás brutális módszereiről Ukrajnában Fotó: AFP

Nemrég az X-en megjelent videón jól látszik, ahogy több ukrán egyenruhás férfi fényes nappal dulakodik egy civillel az utcán. A járókelők döbbenten nézik, amint a toborzók erőszakkal próbálják az autóba tuszkolni a fiatal férfit.

⚡️Напишу и о работе ТЦК на территории концлагеря, как это работает на много уровне...Во время упаковки мужика(обычно происходит наводка соседа, родственника или берут с базы и узнают, что человек находится дома на Украине)...Выезжает бус совместно с полицией на отлов...⬇️ pic.twitter.com/uyK0xW5GO9 — Дмитрий Ржевский (@q337700) October 18, 2025

Kényszersorozás: egyre durvábbak a módszerek

A jelenet komoly felháborodást váltott ki az interneten, sokan az ukrán mozgósítási gyakorlat embertelen és jogszerűtlen eszközeit bírálják. Egyre több civil számol be hasonló tapasztalatokról, ahol a sorozás inkább emlékeztet elhurcolásra, mint jogszerű katonai behívásra. A hónap elején például busszal akarták elgázolni Lvivben a menekülőket a toborzóközpont munkatársai.

Elemzők szerint a kijevi vezetés egyre nehezebben tudja biztosítani a hadsereg utánpótlását, miközben a fronthelyzet sem mutat javulást.

